Sponsorit häipyvät vauhdilla Jokereiden ja sen kotihallin taustalta.

Venäläisomisteinen Hartwall-areena on menettänyt sponsoreitaan.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat saaneet monet sponsorit irtautumaan jääkiekkojoukkue Jokerien taustalta. Tilanne on ilmeisesti aiheuttanut myös sen, että Jokerit piilotti yhteistyökumppaninsa omilta verkkosivuiltaan.

Aiemmin Jokerien yhteistyökumppaneista ovat lähteneet muun muassa henkilöstöpalveluyritys Barona sekä Bar Ihku. Muillakin yrityksillä suunta on samanlainen.

Jokerien tukijoihin kuuluva Intersport Eastonin kauppias Jyrki Mollgren kertoo Helsingin Sanomille tekstiviestitse, että yhteistyö Jokerien kanssa on purettu.

”Kaikessa sponsoroinnissamme lähtökohtanamme on aina ollut lajista ja seurasta riippumatta junioriharrastajien tukeminen, sillä haluamme osaltamme olla mukana mahdollistamassa junioriurheilua sekä lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Etsimme paraikaa uusia mahdollisuuksia juniorikiekkoilun tukemiseen.”

Myös Jokerien venäläisomisteinen kotihalli Hartwall-areena on boikotin kohteena. Suomen Jääkiekkoliitto ilmoitti poistavansa leijonapaidat ja mestaruusviirit areenan katosta.

Taksi Helsinki on ollut Jokerien ja Hartwall Areenan molempien kumppani, mutta yhteistyöt ovat nyt tulossa päätökseen.

”Me lähdemme sekä Hartwall-areenasta että Jokereista”, toimitusjohtaja Jari Kantonen sanoo.

Yritys ei halua tukea Venäjän väkivaltaisia toimia Ukrainassa.

”Ei tässä oikein ole vaihtoehtoa. On niin hävytöntä touhua, ettemme halua olla sen kanssa tekemisissä”, Kantonen toteaa.

Hartwall-areenan partnerilistalta löytyvä Telia on myös reagoinut Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen. Telian Suomen johtoryhmässä istuvan Kati Riikosen vastuualueena on online-, markkinointi- ja analytiikka.

”Tilanne on vakava, järkyttävä ja surullinen. Eilen kun Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet valkenivat, lähdimme kartoittamaan toimenpiteitä. Meillä on Helsinki Halli Oy:n kanssa sponsorointisopimus ja sen omistajissa on vahvoja sidoksia Venäjään”, Riikonen kertoo.

Torstai tehtiin selvitystyötä ja perjantaina Telia päätti lopettaa markkinointiyhteistyön halliyhtiön kanssa. Hartwall-areenalla oleva iso mainoslakana poistetaan perjantain aikana, poistotyö on jo tilattu.

”Sponsorointisopimukseen kuuluu mainonnan näkyvyyttä, markkinointiyhteistyötä ja nämä ajetaan alas välittömästi. Ja se johtuu nimenomaan tästä Hartwall-areenaa hoitavan suomalaisen yrityksen eli Helsinki Halli Oy:n omistajien sidoksista Venäjään. Tämä on meidän kannanotto tähän järkyttävään tilanteeseen.”

Sopimukseen liittyy mainonnan ja markkinoinnin lisäksi koko Hartwall-areenan verkkoyhteydet. Niiden tilannetta vielä tarkastellaan.

”Verkkoyhteyksien rakentaminen tai niiden poistaminen on monimutkaisempaa kuin mainonnan ja markkinoinnin päätökset, sen takia siitä ei ole ollut mahdollista tehdä päätöksiä näin lyhyessä ajassa”, Riikonen kertoo.

Telian sponsorointisopimus Helsinki Halli oy:n kanssa on monivuotinen ja se tulee joka tapauksessa päättymään kuluvan vuoden lopussa. Sponsoroinnin ja vastuullisuustekojen painopistettä ollaan Teliassa muutenkin siirtämässä urheilusta yhteiskuntavastuulliseen toimintaan.

”Olemme jo aiemmin tehneet linjauksia tulevaisuuden sponsoroinneista ja ei ole ollut suunnitelmissa jatkaa tätä sopimusta. Tietysti venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet vielä vahvistavat aiempaa päätöstä.”

Venäjän sotatoimet Ukrainaa kohtaan on huomioitu Teliassa muullakin tavoin. Kaikki yhteydenpito Ukrainaan ja Ukrainassa on avattu perjantaista lähtien maksuttomaksi yhtiön matkapuhelinliittymillä. Koskien siis puheluita, tekstiviestejä ja roamingia.

”Ne joilla on Telian liittymä pystyvät pitämään yhteyksiä Ukrainaan, emme veloita niistä. Haluamme osoittaa tukea Ukrainaan kaikin mahdollisin tavoin, niin liiketoiminnallisesti, markkinoinnin keinoin ja kartoitamme koko ajan muitakin keinoja.”

Osa Hartwall-areenan partnereista tekee vielä omaa selvitystyötään tilanteen vaikutuksista.

”Selvitys on käynnissä. Uskon, että olemme viisaampia asian suhteen ensi viikon aikana”, Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti vastaa sähköpostitse.

”HKScanilla on yhteistyösopimus Helsinki Halli Oy:n kanssa liittyen tuotteidemme myyntiin hallilla järjestettävissä tapahtumissa. Yhtiönä toimimme sopimustemme mukaisesti, mutta tässä tilanteessa joudumme arvioimaan uudelleen sopimuksen jatkoa”, konsernin viestintäjohtaja Heidi Hirvonen kertoo sähköpostitse.

Perjantaina Jokerit ilmoitti vetäytyvänsä KHL:n pudotuspeleistä. Discovery Finland puolestaan ilmoitti ettei KHL:n pudotuspelejä näytetä televisiossa.