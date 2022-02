Wide ContentPlaceholder

Jokerien kannattajien ja venäläisten omistajien suhde ei ole ollut helppo. Kuvassa faneja Hartwall-areenan eteläpäädyssä helmikuussa 2016. Yhdellä fanilla on päällään Roman Rotenbergia arvosteleva t-paita tekstillä: ”RRAT Problem”.

Urheilu | HS-analyysi

Jokerien KHL-matkan pää häämöttää

Jokerit on tehnyt KHL:ssä valtavat taloudelliset tappiot, ja kaksi vuotta sitten Valko-Venäjän tapahtumat herättivät kyseenalaistamaan itäliigassa pelaamisen. Nyt Venäjän aloittama sota Ukrainassa on luonut tilanteen, jossa paluu sarjaan on ensi syksynä vaikeaa – ellei mahdotonta.