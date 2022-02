Facebook-ryhmän nimi kertoo jo paljon: ”Jokerit takaisin liigaan!”.

Jääkiekkojoukkue Jokereiden kannattajat ovat hämmentyneessä tilanteessa. Joukkue jätti pelaamatta KHL:n pudotuspelit ja nyt lukuisia kannattajia mietityttää, mitä Jokereiden liigajoukkueelle tapahtuu.

Useat kannattajat purkavat tuntojaan yksityisessä Facebook-ryhmässä, jonka nimi kertoo jo paljon: ”Jokerit takaisin liigaan!” Ryhmässä on 6 800 jäsentä.

Kannattajille on ryhmässä kysely, ja ylivoimaisesti suurimman kannatuksen saa Jokereiden paluu Liigaa. Kakkosena on Mestis. KHL:ssä jatkaminen on saanut 16 ääntä, kun paluu Liigaan on kerännyt 490 ääntä.

Jo tuo äänestys osoittaa, millaista keskustelua ryhmässä on. KHL saa täystyrmäyksen, mutta myös muistetaan, että Jokereilla on edelleen sopimukset KHL:n kanssa.

Useat myös korostavat, että he eivät lopeta Jokereiden kannattamista.

Tähän tyyliin: ”Kyllä ihmetyttää, kun tosifanit ilakoivat, että sponsorit lähtee, pelaajat kaupataan jne jne. Millä tavalla tämä on hyväksi Jokereille? ...Itse aioin seisoa joukkueen takana omaan hautaani asti, toivottavasti sinäkin.”

Tämä avaus sai runsaasti kommentteja: ”Ajat ovat raskaat. Silti 48 vuotta fanina eikä se muutu”, ”Minä en jaksa enää lukea kaikkia kommentteja. Tekee niin pahaa, miten omasta rakkaasta joukkueesta puhutaan” tai ”Aina seison Jokereiden takana, oli sarjataso mikä hyvänsä”.

Oma juttunsa on se, miten kannattajat uskovat pääomistajan Jari Kurrin ja muiden Jokereiden johdossa hoitavan neuvottelut muun muassa sponsorien kanssa.

Tuska paistaa näissäkin kommenteissa: ”Olisi pitänyt ennakoida aikaisemmin, sponssit lähtee, hallin nimi ja juomamyynnit lähtee, onko kohta mitään pohjaa mille rakentaa”, ”Pikkasen meinaa ahistaa” tai ”Jos Kurri on missään tekemisessä paluun kanssa, niin silloin virheiden teko on aloitettu jo”.

Keskusteluissa pohditaan myös Hartwall-areenalle uutta nimeä, jos Hartwall irtautuu sopimuksestaan. Ehdotuksia on moneen lähtöön: Gazprom Arena, Rottala, Putin Arena, Norlisk Nightmare...

Lue lisää: Jokerien ja Hartwall-areenan taustalla käy sponsoreiden joukkokato: Telia, Intersport, Taksi Helsinki. . . – ”On niin hävytöntä touhua”

Lue lisää: Jokerien toimitusjohtaja Sami Kauhanen jäi sanattomaksi – Harry Harkimolta nostalginen kommentti

Lue lisää: Jari Kurri vahvistaa: Jokerit vetäytyy KHL:n pudotus­peleistä