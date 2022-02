Miro Little näytti miesten maajoukkuedebyytissään huippulupauksen otteita: ”Ihan mahtavaa”.

Sasu Salin upotti seitsemän kolmosta ja johti 25 pisteellä Suomen koripallomaajoukkueen 86–76-voittoon Sloveniasta MM-karsintapelissä Espoossa.

Suomen saldo kolmen ensimmäisen MM-karsintapelin jälkeen on kaksi voittoa ja yksi tappio, kun seuraavaksi Suomi kohtaa Slovenian maanantaina vieraskentällä.

Salin jäi yhden onnistuneen kolmosen päähän Petri Virtasen nimissä olevasta miesten maajoukkueen yhden ottelun ennätyksestä, kahdeksasta onnistuneesta kolmosesta.

”Oli tärkeä voitto. Slovenia tulee maanantaina varmasti kovempaa. Tuntui, että he eivät olleet niin aktiivisia kuin odotimme ja antoivat meidän liikutella. Meidän pitää parantaa”, Salin tuumi.

Maajoukkue sai huonoja uutisia vuorokausi ennen peliä. Suomen kärkipelinjohtajat Petteri Koponen ja Edon Maxhuni joutuivat pois kokoonpanosta koronavirustartuntojen takia.

Mutta toisen epäonni on toisen mahdollisuus. Espoossa nähtiin vahva mielipide siihen, kenestä on tulossa koripallomaajoukkueen ykköspelinjohtaja Koposen uran kääntyessä loppusuoralleen.

Miro Little, 17, tuli kentälle toisen neljänneksen alussa ja teki samalla miesten maajoukkuedebyyttinsä tämän vuosituhannen nuorimpana suomalaiskoripalloilijana.

Hänen ensimmäinen kolmosensa jäi eturautaan, mutta sen jälkeen vahvat suoritukset seurasivat toisiaan. Little haki hyökkäyslevypallon, käynnisti nopean hyökkäyksen riistolla ja johti Suomen 21–17-johtoon runsaan 13 minuutin pelin jälkeen.

Häntä ennen Suomen peliä olivat johtaneet Ilari Seppälä ja Jamar Wilson.

Littlen urheilullisuus ja fyysisyys jo 17-vuotiaana ovat Suomen takamieskaartin parasta laatua, vaikka hän ei pisteitä vielä onnistunutkaan tekemään.

Little keräsi yhteensä kuusi korisyöttöä, kolme levypalloa ja kaksi riistoa runsaassa kahdessatoista peliminuutissa.

”Ihan mahtavaa. Ei minulla ole sanoja. Mahtavaa, siistiä”, Little kuvasi tunnelmiaan.

Päävalmentaja Henrik Dettmann kertoi käyneensä aiemmin tällä viikolla Littlen kanssa keskustelun tämän uranäkymistä.

”Ennustin hänelle, että ehkä ensi kesänä voisi olla mahdollisuus pelata miesten maaottelussa. Ennustin väärin, kuten nähtiin. Kyllähän me harjoituksissa olimme nähneet, että Miro on valmis pelaamaan, mutta peli on aina peli, ja kun vastassa on tämän tason pelaajia, se on aika kova mittari”, Dettmann naureskeli.

Muuttiko perjantai Littlen ajatuksia siitä, voiko hän nousta Suomen kokoonpanoon ensi syksyn EM-kisoissa?

”Joo ja ei. Siinä mielessä ei, että asenteeni on sama. Joka päivä pitää tehdä töitä”, Little vastasi.

Suomen tärkein taktinen tavoite otteluun oli Slovenian vauhtipelin pysäyttäminen. Se onnistui.

”Meidän pakki toimi. Ja siinä Miron panos oli ehkä tärkein, että kun meillä oli pallollista pelaajaa puolustamassa tuon tason puolustaja, se auttoi. Ja kun pakki toimi, se vei tempoa vastustajalta”, Dettmann sanoi.

Koponen ja Maxhuni ovat viiden vuorokauden mittaisessa karanteenissa, joten he eivät pääse pelaamaan myöskään maanantain vieraspelissä Sloveniassa.

Kansainvälisen koripalloliiton määräysten mukaan MM-karsintapeleihin osallistuvat pelaajat joutuivat PCR-testiin peliä edeltävänä päivänä, jos eivät olleet sairastaneet koronaa 1. joulukuuta jälkeen.