Urheiluväki jatkaa Ukrainaan hyökänneen Venäjän ja sen edustajien vastustamista.

Lauantaina yhä useampi urheilutoimija on kertonut erilaisista boikottivaatimuksista Venäjän urheilijoita ja maajoukkueita kohtaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi torstaina Ukrainaan.

Norjan hiihtoliitto kertoi lauantaina, ettei se halua venäläisurheilijoiden osallistuvan Norjassa järjestettäviin tuleviin hiihtolajien maailmancup- ja MM-tapahtumiin.

Norjassa on tulevina viikkoina määrä kilpailla muun muassa maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupia Drammenissa ja Holmenkollenilla sekä lentomäen MM-kisoja Vikersundissa.

Parhaillaan Norjassa on käynnissä maastohiihdon nuorten MM-kilpailut Lygnassa.

"Norjan hiihtoliiton hallitus on tänään keskustellut tilanteesta, joka liittyy Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, ja siitä, miten tämä vaikuttaa tuleviin maailmancupin kilpailuihin ja MM-kilpailuun Norjassa. Norjan hiihtoliiton viesti Venäjälle ja venäläisurheilijoille on kristallinkirkas: Emme halua heidän osallistumistaan”, Norjan hiihtoliiton tiedotteessa kerrottiin.

Norjan kulttuuriministeri Anette Trettebergstuen antoi liitolle tukensa.

”On tärkeää, että urheiluliitot ovat autonomisia. Samalla tuen Norjan hiihtoliiton tänään tekemää kannanottoa”, Trettebergstuen sanoi uutistoimisto NTB:lle.

Myös naapurimaa Ruotsin urheilusta vastaava ministeri Anders Ygeman haluaa sulkea venäläisurheilijat kaikkien suurten urheilukilpailujen ulkopuolelle.

Ygeman kertoi uutistoimisto TT:lle keskustelleensa asiasta pohjoismaisten kollegoidensa kanssa ja hakevansa Euroopan unionilta tukea Venäjä-boikottiin.

"Urheilu on yksi [Vladimir] Putinin silmäteristä. Niin kauan kuin Venäjän aggressio jatkuu, haluan EU:n tekevän päätöksen siitä, ettemme osallistu Venäjän urheilutapahtumiin ja että venäläisammattilaisten osallistuminen muiden maiden tapahtumiin kielletään”, Ygeman sanoi.

"Urheilu on yksi Putinin kulmakivistä, ja hän on myös yrittänyt käyttää urheilua johtajuuteensa. Silloin on vain luonnollista, että käytämme urheilua Putinin vastaisessa manifestissa.”

Puolan kapteeni ja tähtipelaaja Robert Lewandowski antoi tukensa maan jalkapalloliiton päätökselle kieltäytyä Venäjää vastaan pelaamisesta.

Puolan jalkapalloliitto kertoo miesten A-maajoukkueensa kieltäytyvän MM-jatkokarsintaottelun pelaamisesta Venäjää vastaan. Kieltäytymisen syynä on Venäjän tekemä laajamittainen hyökkäys Ukrainaan.

Venäjän on ollut määrä isännöidä Puolaa 24. maaliskuuta, ja ottelun pelipaikaksi on merkitty Moskova.

"Puheiden aika on ohi. On aika toimia. Puolan joukkue ei aio pelata pudotuspeliä Venäjää vastaan Venäjän federaation aggression eskaloitumisen takia Ukrainassa”, Puolan jalkapalloliiton puheenjohtaja Cezary Kulesza sanoi tiedotteessa.

Kulesza kertoi, että Puolan jalkapalloliitto tekee Ruotsin ja Tšekin liittojen kanssa yhteistyötä, jotta liitot voivat esittää yhteisen kantansa Kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle.

Jos Venäjä voittaisi kalenteriin merkityssä ottelussa Puolan, sen pitäisi isännöidä ratkaisevassa karsintaottelussa Ruotsi–Tšekki-ottelun voittajaa 29. maaliskuuta.

Puolan, Ruotsin ja Tšekin liitot vaativat jo torstaina Fifaa siirtämään pudotuspeliottelut pois Venäjältä.

Puolan suurin tähtipelaaja ja maajoukkueen kapteeni Robert Lewandowski ilmaisi kantansa sotaa vastaan perjantaina Twitterissä. Lewandowski kertoi keskustelevansa Venäjä-ottelusta joukkuetovereidensa kanssa.

"Kaikki asiat, jotka tekevät urheilusta kaunista, ovat vastoin sitä, mitä sota tuo maailmaan. Tämä aika on kaikille vapautta ja rauhaa arvostaville ihmisille solidaarisuuden aikaa Ukrainassa tapahtuvan sotilaallisen hyökkäyksen uhrien puolesta”, Lewandowski sanoi.