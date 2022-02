Suomi hyppäsi joukkuemäessä parhaan sijoituksensa aikoihin.

Lahti

Suomen mäkinelikko Antti Aalto, Eetu Nousiainen, Kalle Heikkinen ja Niko Kytösaho huokui tyytyväisyyttä Salpausselän kisojen joukkuemäen jälkeen lauantai-iltana.

Suomi oli komeasti kuudes. Se oli paras sijoitus miesmuistiin, ja mikä tärkeintä, Suomi hyppäsi uskottavasti.

Isäntäjoukkue jäi kisan voittaneesta Itävallasta 142,6 pisteen päähän. Itävallan joukkueessa hyppäsivät Jan Hörl, Clemens Aigner, Ulrich Wohlgenannt ja Stefan Kraft. Slovenia jäi voittajista vain 5,5 pistettä. Saksa oli kolmas.

Suomen joukkueen pisimmät siivut leiskautti Nousiainen (120 ja 124,5 metriä), joka on löytänyt vahvan vireen.

"Urheileminen on just nyt aika pirun siistiä! Voin sanoa suoraan, etten tiedä mitään parempaa paikkaa olla tällä hetkellä kuin ’Salppurin’ mäkimonttu. Monena vuonna minulla on ollut sellainen fiilis täällä, että olisin sata kertaa mieluummin hotellilla kuin mäkitornissa”, Nousiainen sanoi.

Silloin kun urheilija on flow-tilassa ja itseluottamus hipoo pilviä, homma toimii kuin itsestään.

"Toisen kierroksen hyppy oli hyvä. Ensimmäinen oli suoraan sanottuna paska, mutta silti se tuli kelpo mitoille. Nyt liika höyryäminen on pois. Pystyn keskittymään olennaiseen.”

”Ja mikä fiilis montussa olikaan, huh huh sentään. Se tuntui ihan käsittämättömältä”, Nousiainen iloitsi.

Kaksi tasaista hyppyä esittänyt Aalto suitsutti kotiyleisön tukea.

"Urheilu on pohjimmiltaan viihdettä. Tuntui upealta istua lähtöpuomilla, kun ihmismeri mylvi ja kannusti. Tätä on kaivattu."

Keltanokkana joukkuemäkeen tullut Kuusamon Erä-Veikkojen Heikkinen selviytyi urakastaan puhtain paperein.

”Enpä ole tainnut maailmancupissa ennen kummun yli päästäkään, eli siihen nähden meni hienosti. Tämä oli ikimuistoinen kisa”, ennen Salpausselän lauantai-illan huumaa vain Rukalla pääkiertueen tunnelmaa haistellut Heikkinen sanoi.

Suomen ankkurina hypännyt Kytösaho sai toisella kierroksella kaivatun kisaonnistumisen (120,5 metriä).

"Se oli minulle iso juttu. Sunnuntain kilpailussa aion nauttia ja vetää mahdollisimman pitkälle. Tämä oli meiltä joukkueena erittäin hyvä suoritus. Todistimme ihmisille, että kyllä me osataan edelleen hypätä mäkeä.”