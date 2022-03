FC Barcelona halusi kahdeksanvuotiaan Oliver Antmanin. Siitä syntyi perheen idea muuttaa Barcelonaan elämään jalkapallon ehdoilla. Oliver Antmanin kasvu ammattijalkapalloilijaksi on rakennettu häkellyttävillä harjoitusmäärillä, heittäytymisellä tuntemattomaan ja tinkimättömällä intohimolla.

Farum

Oliver Antmanista piti tulla kahdeksan­vuotiaana Suomen oma Lionel Messi.

Ovi oli hetken aikaa auki tarunhohtoiseen FC Barcelonaan. Kiinnostuksesta seurasi yllättävää julkisuutta, ja pienestä irokeesipäisestä pojasta tuli tunnistettu hahmo Vantaan Korsossa ja jalka­pallo­turnauksissa.

”Olin kahdeksanvuotias, kun koko soppa alkoi. Se oli minulle normaalia elämää. Ei se ollut sokeeraavaa. Nyt se on ihan hauska juttu. Toivottavasti voin olla nykyinen tähti enkä vain entinen lapsitähti”, Antman sanoo.

Hänestä ei tullut FC Barcelonan pelaajaa, mutta 12-vuotiaana hän sai kokea Espanjassa täydellisen jalkapallovuoden.

Kahdeksan vuotta myöhemmin Antman, 20, on Tanskan FC Nordsjællandissa kehittymässä Euroopan huipulle. Reitti ammattilais­jalkapalloilijaksi on ollut mutkikas mutta täynnä omistautumista.

Antmanin tarina on esimerkki siitä, mitä voi seurata täydellisestä intohimosta ja perheen heittäytymisestä jalkapalloon.

FC Nordsjællandin päävalmentajan Flemming Pedersenin mukaan Oliver Antman (kuvassa) on tehnyt tällä kaudella läpimurtonsa joukkueessa. Pedersenin mukaan läpimurtoa odotettiin jo vuosi sitten.

FC Nordsjælland elää pelaajiensa jalostamisesta Euroopan huippusarjoihin. Strategian ylläpitämiseksi seuran pitäisi myös pysyä pääsarjassa, ja tänä keväänä se taistelee pääsarjasta putoamista vastaan.

Helmikuun lopun kotipelissä Randersia vastaan seuran pitäisi katkaista parintuhannen kotikannattajan edessä voitottomien otteluiden sarja, joka on venynyt kahteentoista otteluun.

Laitahyökkääjänä viihtyvä Antman pelaa ottelussa avauskokoonpanossa, tällä kertaa poikkeuksellisesti keskushyökkääjänä. Hän saa heti ottelun alkupuolella yhden maalipaikan, mutta kierteinen vasurilaukaus kaartaa vähän ohi maalin takakulmasta.

Ottelussa näkee hyvin Antmanin vahvuudet, sillä isoksi pelaajaksi hän on todella nopea ja taitava. Hän pelaa palloa yhdellä kosketuksella eteenpäin molemmilla jaloilla ja säntää kerran tilaisuuden tullen pitkään tempokuljetukseen.

FC Nordsjællandin fanit osoittivat helmikuun lopun liigaottelussa tukeaan Ukrainalle taistelussa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

”Meidän olisi pitänyt voittaa. Sain vasurilla vedon. Se oli yksi paikka. Toinen oli sellainen, kun joukkuekaveri yritti rinnalla syöttää minulle. En ollut yhtään messissä”, Antman sanoo ottelun jälkeen.

Ottelu päättyy maalittomana.

Antman tulee viimeisellä minuutilla vaihtoon. Ottelun jälkeen hän käy tervehtimässä joukkueen nuoria faneja. Tunti ottelun jälkeen hän istuu seuran vip-tilassa, syö hampurilaista ja kertoo tarinaansa.

” ”Olin nuorempana tosi räväkkä ja jouduin paljon tappeluihin.”

Oliver Antman (vas.) kävi ottelun jälkeen kiittämässä seuran nuoria faneja.

Kolmevuotiaana Oliver Antman oli sisarustensa jalkapalloharjoituksissa mukana leikkimässä pallolla. Myös kolme muuta sisarusta, Daniel, Emilia ja Olivia, pelasivat jalkapalloa. Äiti oli aina kentällä hänen ja sisarusten kanssa.

”Ihan sama, mikä päivä oli kyseessä: olimme jouluaattona, uutenavuotena tai pääsiäisenä kentällä. Äidillä oli omat treenit, joita hän veti meille.”

Antman oli pienempänä luonteeltaan niin tulinen, ettei häntä voinut jättää yksin harjoituksiin. Siitä lähtien äiti Susanna Antman oli aina kentän laidalla harjoituksissa ja peleissä.

Oliver Antmanin jalkapallotaitojen kehittymisen kannalta oli merkittävää päästä jo varhaisessa vaiheessa jalkapallovalmentaja Pertti Kemppisen vetämiin Tanoke-metodin harjoituksiin.

”En olisi täällä ilman äitiäni, mutta en olisi täällä myöskään ilman Kemppistä. Hänen harjoituksistaan sain pohjan jalkapalloon: taitoni, syöttöni, tekniikkani ja laukaukseni.”

Antman sanoo ottaneensa välillä yhteen Kemppisen kanssa.

”Olin nuorempana tosi räväkkä ja jouduin paljon tappeluihin joukkuetreeneissä ja Tanoke-treeneissä. Välillä minut heitettiin ulos treeneistä.”

Lähes viisi vuosikymmentä valmentanutta Kemppistä voisi kutsua jonkinlaiseksi jalkapallofilosofiksi. Kun Kemppinen puhuu Antmanin valmentamisesta ja omasta valmennusfilosofiastaan, puhe mutkittelee motorisista kyvyistä Platoniin ja synaptiseen hermovälitykseen.

Kemppinen on joka tapauksessa selvästi ylpeä siitä, että hänen valmennuksellaan ja filosofiallaan on ollut suuri rooli Antmanin uralla.

”Hänellä on taitopääomaa niin paljon, että hän pystyy pelaamaan myös Euroopan korkeimmissa sarjoissa ominaisuuksiensa puolesta. En usko, että sitä kukaan kyseenalaistaa nähdessään hänen liikkuvan tai käsittelevän palloa”, Kemppinen sanoo.

” ”Hän on ollut sinnikäs pelaaja.”

Oliver Antman (vas.) on pelannut FC Nordsjællandissa kohta neljä vuotta.

Kun Antman oli kahdeksanvuotias, espanjalaiset valmentajat huomasivat Kokkolassa Barcelonan nimellä järjestetyllä jalkapalloleirillä korsolaispojan kyvyt. Pari vuotta myöhemmin FC Barcelonan valmentaja pyysi Antmania viikoksi testiin.

Antmanin silloinen juniorivalmentaja ja HJK:n nykyinen urheilutoimenjohtaja Miika Takkula muistaa, miten hän sai Barcelonasta pyynnön videoista.

”Tein heille koosteen Antmanin pallotaidoista. He pyysivät erikseen pari kokonaista peliä, että he näkivät hänet kaikissa pelin vaiheissa. Ihan tosissaan he tekivät taustatyötä. Antman suhtautui poikkeuksellisella intohimolla peliin. Hän on ollut sinnikäs pelaaja.”

Kesällä 2012 Antman matkusti perheensä kanssa Barcelonaan testileirille.

”Olihan se unelma. Näin siellä tähtiä ja La Masian akatemian. Pelasin siellä heidän junnupelaajiensa kanssa ja pärjäsin hyvin.”

Oliver Antman kävi kymmenvuotiaana Barcelonassa viikon testileirillä.

Viikko meni hyvin, ja Antmanin oli tarkoitus palata myöhemmin pelaamaan turnaukseen Barcelonan juniorijoukkueen kanssa.

Suunnitelma kariutui, kun Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa asetti Barcelonalle sanktiot kielletyistä alaikäisten pelaajien siirroista.

Barcelonasta saapui Antmanin perheeseen La Masian jalkapalloakatemian johtajalta Albert Puigilta pahoitteleva kirje, jossa kerrottiin, että sanktioiden takia Oliveria ei voitaisi kutsua uudestaan.

Antman (ylärivissä viides oikealta) pääsi pelaamaan FC Barcelonan juniorijoukkueessa 12-vuotiaana.

Pojan pettymyksestä syntyi kuitenkin huima idea, Susanna Antman kertoo.

”Päätimme, että lähden kahden nuorimman lapsen kanssa Barcelonaan vuodeksi, jotta Oliver saa pelata siellä jalkapalloa. Ajatuksena oli, että Oliver saa elää yhden vuoden puhtaasti jalkapallolle.”

Oliver Antmanin mukaan äiti pani kaikkensa peliin hänen puolestaan.

”En nyt sentään koko elämääni. Säästöt panin sileäksi. Kaikki, mitä oli säästynyt, meni Espanjassa vuokriin. Elettiin aika niukasti muuten”, Susanna Antman sanoo.

FC Barcelona auttoi 12-vuotiasta Antmania pääsemään Cornella-junioriseuraan. Antmanin mielestä harjoittelukulttuuri ei kuitenkaan ollut Cornellassa tarpeeksi hyvää, joten hän siirtyi CF Damm -joukkueeseen.

”Espanjan-vuotena treenasin yli 50 tuntia joka viikko. Se oli rankkaa mutta myös tarpeen”, Antman sanoo.

”Rakastin katupelejä, joita pelasimme joka ilta. Viereisellä pihalla oli futsalkenttä, johon tuli joskus jopa viisikymmentä pelaajaa.”

Susanna Antmanin mukaan vuosi Barcelonassa oli suuri elämys pojalle.

”Aamupalan jälkeen hän treenasi pari tuntia. Sitten hän tuli kotiin tekemään [kotikoulun] koulutehtävät. Sen jälkeen hänellä oli illalla treenit, tai sitten hän meni pelaamaan lähipuistoon, jossa pelasi nuoria aikuisia”, Susanna Antman kertoo.

Kolmesti viikossa perhe matkasi Barcelonan laitamilta puolentoista tunnin matkan CF Dammin harjoituksiin ja viikonloppuna peleihin. Ja kun ei ollut ohjattuja harjoituksia, Oliver harjoitteli kodin läheisellä kivetyllä aukiolla.

Susanna Antmanin mukaan pojan taitoja ihmeteltiin ja välillä tälle tuotiin pihalle palloja tai ruokaa. Toisinaan kotiin tuppautui ventovieraita, jotka sanoivat tuntevansa jalkapalloseuroista ihmisiä ja tarjosivat apuaan.

Pojan loputtomalle harjoittelulle ei aina löytynyt ymmärrystä. Kerran poliisit toivat pojan kotiin.

”He sanoivat tietävänsä, että Oliverin ei ole pakko olla koulussa. He pyysivät kuitenkin, ettemme päästäisi Oliveria aamupäivällä ulos treenaamaan, sillä poliisit eivät jaksaneet naapurien valitussoittoja. Sanoin, että Oliver treenaa silloin kun haluaa. Sanoin myös, että kahden viikon päästä alkaa kesäloma, joten kertokaa valittajille, että hän on kesälomalla”, Susanna Antman muistelee.

”Vuoden jälkeen palasimme Suomeen, vaikka lapset eivät olisi halunneet lähteä. Lupasin, että lähdemme takaisin, jos he eivät viihdy Suomessa.”

Jälkikäteen äitiä kaivelee pienen pojan saama mediajulkisuus.

”Se ei ollut hyvä juttu. Onneksi se meni nopeasti ohi. Ei se kauan kestänyt”, Susanna Antman sanoo ja lisää, että juttuja ei näytetty pojalle.

” ”Tämä on seura, josta kaikki parhaimmat pelaajat myydään pois.”

Antmanin mukaan pelaaminen Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa antoi hänelle paljon itseluottamusta.

Vuodesta oli paljon hyötyä, Oliver Antman sanoo.

”Kun palasin Suomeen ja menin takaisin HJK:hon, huomasin, että olin kehittynyt paljon.”

HJK vaihtui Korsossa toimineeseen venäläisomisteiseen Legirus Interiin, jossa oli espanjalaisvalmentajia. Kun Legirus Inter hajosi talvella 2017, Antman oli loukkaantuneena ilman joukkuetta. Apuun tuli Tanoke-koulussa Antmaniin tutustunut Roberto Nuccio, joka valmensi Tikkurilan Palloseuran B-junioreita.

”Se oli varmaan paras päätös, jonka olen tehnyt elämässäni. Noin puoli vuotta sen jälkeen olin ensimmäistä kertaa juniorimaajoukkueessa. Se oli sillä tavalla ihmeellistä, että pelasin B-juniorien Ykköstä silloin. Olin silloin 15-vuotias.”

Antman pääsi pelaamaan alle 16-vuotiaiden maajoukkueeseen. Pelit menivät hyvin, ja sen jälkeen FC Nordsjælland otti yhteyttä. Maajoukkueleirillä tapahtunut loukkaantuminen piti hänet kuitenkin puoli vuotta sivussa.

Kakkosen Gnistanin päävalmentajaksi siirtynyt Nuccio antoi Antmanille talvella 2018 vielä mahdollisuuden oulunkyläläisseurassa. Puoli vuotta myöhemmin Nordsjælland osti Antmanin 50 000 eurolla.

”Tämä on seura, josta kaikki parhaimmat pelaajat myydään pois. Tieltäni on lähtenyt paljon hyviä pelaajia. Peliaikaa uskalletaan antaa nuorille. Koskaan ei voi tietää, kuka menee ohi.”

Päävalmentaja Flemming Pedersenin mukaan edustusjoukkueen suomalaispelaajat Antman ja Leo Walta vaikuttavat asettavan itselleen paljon odotuksia.

”Sanon heille, että yrittäkää nähdä itsenne ulkopuolelta, kun teette virheitä. Joskus teidän pitää pystyä nauramaan itsellenne.”

Pedersen sanoo, että seurassa pyritään rakentamaan psykologista turvallisuutta, jotta pelaajat uskaltavat olla rehellisiä ja lähestyä valmentajia. Hän kertoo Antmanin kehityksessä tapahtuneesta läpimurrosta.

”Kerran hän sanoi minulle: Flemming, valehtelin sinulle, kun sanoin, etten kokenut paineita. Se on kehitystä, jos hän voi analysoida tällä tavalla itseään. Hän alkoi olla rennompi, mikä antaa paremmat mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen kentällä.”

Antman sanoo ajattelevansa, että jalkapallossa tärkein asia on itseluottamus.

”Toivon, että pääsen kohta pelaamaan korkeammalle tasolle. Näen, että voisin mennä Hollantiin tai Belgiaan pelaamaan pariksi kaudeksi ja sitten voisin ottaa askeleen Euroopan parhaimpiin liigoihin. Ajattelen, että minulla on kaikki ainekset siihen.”

Oliver Antman on mukana Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa, joka kohtaa Romanian perjantaina kello 17.15. Yle Areena näyttää ottelun.