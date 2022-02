Harmaalla autolla Barcelonassa kaasutellut Alfa Romeo julkaisi punavalkoisen ajokkinsa kaudelle 2022.

Valtteri Bottas on nyt pitkästä aikaa tallinsa ykköskuljettaja.

Valtteri Bottaksen uusi talli Alfa Romeo esitteli tulevan kauden F1-autonsa viimein sunnuntaina. Julkistuksen myötä kaikki tallit ovat nyt esitelleet ajokkinsa.

Alfa Romeon väritys pysyy ensi kaudellakin tutun valkopunaisena, mutta uudessa autossa punainen on hallitsevampi väri kuin ennen. Edestä katsottuna auto on varsin erinäköinen, sillä myös etusiipi on vaihtanut väriä valkoisesta mustaksi.

Puolalainen öljyteollisuuskonserni Orlen jatkaa tallin pääsponsorina ja on näin ollen jälleen näkyvillä mainospaikoilla auton kyljessä.

Barcelonan F1-testeissä Alfa Romeo ajoi vielä harmaaksi maalatulla autolla, vaikka kaikki muut tallit olivat jo esitelleet tulevan kauden ulkoasunsa. Punavalkoinen kilpuri nähdään ensi kertaa radalla Bahrainin testeissä 10.–12 maaliskuuta.

Lue lisää: Alfa Romeo yllätti heti Barcelonan testien alkajaisiksi: Valtteri Bottas ajaa hyvin erikoisesti väritetyllä autolla

Bottas ennakoi tulevaa kautta Instagramissa Alfa Romeon kuvaamalla promootiovideolla. Tallin testiajot Barcelonassa menivät penkin alle, mutta suomalainen kertoo pystyneensä auttamaan kokemuksellaan tallia jo nyt hyvin paljon.

Lue lisää: Valtteri Bottas ajoi vain 23 kierrosta – Alfa Romeon testi­päivä meni penkin alle

Siirto Mercedeksen mestaruustallista peräpään Alfa Romeolle ei ole lannistanut Bottasta.

”Elän yhä 6-vuotiaan lapsen unelmaa”, hän sanoo videolla.