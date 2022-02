”Serral”-lempinimellä tunnettu suomalaistähti voitti uransa toisen maailmanmestaruuden.

Suomalainen e-urheilun supertähti Joona ”Serral” Sotala on voittanut Puolan Katowicessa järjestetyn Starcraft 2 -pelin MM-turnauksen.

23-vuotias Sotala kuittaa maailmanmestaruudesta muhkeat 170 000 dollaria eli noin 150 000 euroa. MM-titteli on Sotalalle jo hänen uransa toinen. Ensimmäinen tuli Yhdysvalloissa vuonna 2018.

Suomalaista ENCE-organisaatiota edustava Sotala on tienannut urallaan jo yli miljoona euroa turnausvoittoina. Hänen pullistelevasta palkintokaapistaan puuttui enää himoittu Katowicen turnauksen pokaali, ja sen hän nyt sai.

Sotala kaatoi finaalissa pelin hallitsevan maailmanmestarin, italialaisen Riccardo ”Reynor” Romitin. Finaali ratkesi niukasti kartoin 4–3. Sotala oli jo selkä seinää vasten, mutta voitti tiukassa paikassa kaksi viimeistä karttaa.

Starcraft 2 on yksi maailman suosituimmista e-urheilupeleistä. Se on reaaliaikainen strategiapeli, jossa on tarkoitus tuhota vastustajan armeijajoukot ja tukikohta.

Peli julkaistiin vuonna 2010. Suomi on ollut vuosien saatossa yksi Starcarft 2:n huippumaista.

