Sveitsiläissoutajat saapuivat maaliin viime perjantaina.

Soutukilpailu Atlantic Challenge on vihdoin päättynyt. Viimeiset kaksi venettä saapuivat maaliin Karibiansaarten Antigualle viime perjantaina.

Kilpailussa sijalle 35 eli viimeiseksi sijoittui sveitsiläinen pariairokaksikko Marina Hunziker ja Sonja Graf. He käyttivät Atlantin ylittämiseen 75 vuorokautta, 10 tuntia ja kuusi minuuttia. Vain alle vuorokautta aikaisemmin maaliin tuli yksinsoutaja, myös sveitsiläinen Sandro Detig.

”Pitää pysyä myönteisenä. Jos asenne on oikea, voi valita onnellisuuden. Merellä on haastavaa, kivuliasta ja joskus tuntuu, että ote kirpoaa, mutta yllättäen taas onkin palautunut. Se on uskomatonta”, Hunziker totesi tiedotteessa.

Kilpailussa oli mukana myös suomalaiskaksikko Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar, jotka saapuivat maaliin Antigualle 22. tammikuuta reilun 41 vuorokauden soutamisen jälkeen. He sijoittuivat kokonaiskilpailussa kahdeksanneksitoista ja voittivat pariairokaksikkojen luokan.

Atlantin yli -soudun lähtöpaikka oli Kanariansaarten La Gomeralla. Soutumatkan pituus on noin 5 000 kilometriä.

