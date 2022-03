Kontiolahti

Jonne Kähkösen äänestä huokuu pettymys, kun hän kertoo ratkaisustaan Suomen ampumahiihtäjien päävalmentajana.

Kähkönen kertoo HS:lle, ettei hän hae jatkoa nelivuotiselle päävalmentajakaudelleen tämän kevään jälkeen.

”Koen, etten voi tehdä riittävällä tasolla valmennusta. Minä ja muut maajoukkueen valmentajat haluaisivat valmentaa enemmän mutta järjestelmä ei ole kunnossa. Sillä ei pärjätä pitkällä aikavälillä. Päävalmentajalla on vastuu, mutta vaikutusvaltaa on vähän”, 48-vuotias Kähkönen sanoo.

Kähkönen sanoo päättäneensä jatkostaan jo marraskuussa. Julkisuuteen hän haluaa kertoa asiasta vasta nyt mutta kuitenkin riittävässä ajoin ennen seuraavan kauden alkua.

” ”Toivon, että päätökseni herättää keskustelua, missä nyt mennään.”

Suomen maajoukkueen urheilijoille hän kertoi päätöksestään tiistaina Kontiolahdella, jossa maailmancup jatkuu Pekingin olympiakisojen jälkeen torstaista sunnuntaihin.

”Ilmoitin, että mielelläni valmentaisin teistä jokaista mutta nykyisessä tilanteessa se on mahdotonta. Tuli aika hiljaista. Halusin puhua urheilijoille hyvissä ajoin, ettei se tule yllätyksenä. Pöydän pitää olla puhdas, kuka tahansa sitten jatkaakaan”, Kähkönen sanoo.

Mikkeliläistaustainen Kähkönen on valmentanut maajoukkuetta vuodesta 2018 lähtien.

Pesti on toinen: Kähkönen oli Suomen päävalmentajana myös vuosina 2006–2010. Vuodet 2010–2018 hän valmensi Yhdysvaltain naisten maajoukkuetta.

Nykyinen sopimus Suomen Ampumahiihtoliiton kanssa päättyy toukokuussa. Sen jälkeen valmennusuran jatko on auki, vaikka Kähkönen kertookin saaneensa jo kaksi kyselyä muualta.

”Minulla ei ole vielä muita suunnitelmia. On mahdollista, että lähden ulkomaille. Viimeiset neljä vuotta on ollut tiukkaa. Se on vienyt mehuja aika tavalla. En koeta saaneeni onnistumisia, se syö omia voimavarojani.”

Tero Seppälä on noussut tällä kaudella kilpailemaan palkintopallisijoituksista maailmancupissa.

Mitä Kähkönen sitten tarkoittaa, kun hän sanoo, ettei nykyinen valmennusjärjestelmä toimi tai se on epäonnistunut?

Monet ampumahiihtäjät, kuten miesten kärkinimi Tero Seppälä ja nuorten MM-mitalisti Otto Invenius, ovat kaivanneet lisää maajoukkueen yhteisiä harjoituksia.

Samaan aikaan urheilijoilla on kuitenkin myös henkilökohtaiset valmentajat. Esimerkiksi Seppälää valmentaa venäläinen mutta Kontiolahdessa vaikuttava Anatoli Hovantsev ja Inveniusta ruotsalaistunut britti Adam Adamson.

Maajoukkue on paljon yhdessä talvella, jolloin sillä on 60–70 yhteistä treenipäivää. Muun ajan urheilijat harjoittelevat omillaan, kuka missäkin.

”Yhteisiä treenipäiviä on tosi vähän. Realismi on sitä, että urheilijalla on omalta valmentajalta talvella ohjelma, jota maajoukkueen valmentajat valvovat. Silloin päävalmentaja ei ole valmentaja, vaan manageri ja joukkueenjohtaja. Käytännössä Anatolin ja maajoukkueen ohjelmat eivät eroa millään tavalla”, Kähkönen sanoo.

” ”Hälytyskellojen pitää alkaa soida. Pitää päästä valmennuskeskusmalliin, mikä vaatii palkattuja ja koulutettuja alueellisia valmentajia.”

Pitäisikö ampumahiihdossa sitten luopua päävalmentajasta ja siirtyä eräänlaiseen valmennusjohtajan malliin, kuten esimerkiksi yleisurheilussa?

”Se on yksi skenaario, joka voisi toimia ja lisäisi omien valmentajien vastuuta. Silloin valmentajan pitää olla läsnä, ei vain laittaa viestiä. Urheilija tekee aina paremman treenin, kun valmentaja on mukana.”

Jos jatketaan päävalmentajamallilla, maajoukkueen toimintaa pitää Kähkösen mukaan uudistaa voimakkaasti.

”Hälytyskellojen pitää alkaa soida. Pitää päästä valmennuskeskusmalliin, mikä vaatii palkattuja ja koulutettuja alueellisia valmentajia. Jos nuorelle tulee huono vuosi, hän saisi samassa sapluunassa kehitysmahdollisuuden.”

Tällä hetkellä ampumahiihtovalmennus on keskittynyt Vuokattiin ja Kontiolahdella. Kähkönen kaipaa valmennusta myös pääkaupunkiseudulle Tuusulaan, Lahteen, Seinäjoelle ja Rovaniemelle.

Jonne Kähkönen kaipaa isoa muutosta ampumahiihdon lajivalmennukseen.

”Noilla päästäisiin jo pitkälle. Se olisi ideaalitilanne samaan tapaan kuin ennen oli piiri- ja aluevalmennusta.”

Kähkönen sanoo, että keskustelu valmennusjärjestelmän uudistamisesta ei ole edennyt lajiliitossa niin kuin hän olisi halunnut.

Miksei maajoukkueen valmennusta ole kuunneltu?

”Tosi hyvä kysymys. Suomalaisen urheilujärjestelmän pitäisi katsoa kriittisesti peiliin. Päätöksenteko uusiin asioihin kestää liian pitkään. Kysymys on järjestelmästä. Meille tulee kiire, että saadaan pyörä pyörimään.”

Maastohiihdon päävalmentaja Teemu Pasanen on nostanut esiin samoja teemoja kuin Kähkönen. Myös hän haluaa suuria muutoksia.

”Maastohiihdossa on sama tilanne, vaikka Pekingissä tuli mitaleita, ja ampumahiihdossa nuorten MM-kisoissa. Eteenpäin on menty liian hitaasti.”

Nuorten MM-kisoissa Yhdysvalloissa viime viikolla suomalaiset saivat kolme henkilökohtaista mitalia.

Puijon Hiihtoseuran Arttu Heikkinen voitti kultaa ja pronssia alle 19-vuotiaissa. Soisalon Ampumahiihtäjien Otto Invenius oli MM-hopealla alle 22-vuotiaissa. Myös nuorten EM-kisoissa tuli kolme mitalia.

” ”Ollaan päästy rimaa hipoen maaliin mutta se ei riitä”

”Silloin tällöin ja epäsäännöllisesti saadaan menestystä mutta nyt alkaa olla kiire linjata asioita 8–10 vuoden päähän. Milloin viimeksi on pärjätty joukkueena hyvin?” Kähkönen kysyy.

Kähkönen on keskustellut asioista Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavan Olli-Pekka Kärkkäisen kanssa.

”Hyvä signaali oli, että hän ymmärsi että asiat eivät mene ampumahiihdossa eteenpäin, vaikka Tero Seppälä on noussut mitalikantaa. Ollaan päästy rimaa hipoen maaliin mutta se ei riitä”, Kähkönen sanoo.

Pekingin olympiakisoissa Tero Seppälä oli parhaana suomalaisena yhdeksäs. Päävalmentaja Kähköselle olympiakisat olivat pieni pettymys.

”Tero jaksoi pitää tasonsa ja hänellä oli realistinen mahdollisuus mitaliin. Monella oli terveysongelma, se näkyi selvästi tuloksissa.”

Otto Invenius kuuluu ampumahiihdon nuoriin lupauksiin.

Kaisa Mäkäräinen pohti ampumahiihdon jäähyväishaastattelussaan maaliskuussa 2020 HS:ssa, että olisi ollut mielenkiintoista, jos ranskalainen ampumavalmentaja Siegfried Mazet tai joku muu hänen tasoisensa valmentaja olisi tullut valmentajaksi Suomeen.

Olisiko nyt ulkomaalaisen päävalmentajan aika?

”Se voisi tuoda boostia, jos olisi ulkomaalainen. Hän voisi tuoda mitalin mutta entä sen jälkeen? Pitäisi löytää työn jatkajia ja suomalainen valmentaja, että saadaan järjestelmää eteenpäin eikä ajatella vain pikavoittoja”, Kähkönen sanoo.

Valmennusjärjestelmän mylläys ja uudistaminen on usein myös rahakysymys. Vai onko?

”Helppo vastaus on, että kyllä. Kun tulin päävalmentajaksi, olimme kahtena ensimmäisenä vuonna pitkiä pätkiä maajoukkueen kanssa yhdessä Kontiolahdessa. Se vaatii paljon voimavaroja ja sitoutumista.”

Kähkönen korostaa, ettei hän tehnyt päätöstään hetken mielijohteesta. Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtajalle Kalle Lähdesmäelle hän kertoi asiasta marraskuussa.

”En näe päävalmentajan työssäni riittävästi askeleita eteenpäin. Toivon, että päätökseni herättää keskustelua, missä nyt mennään.”

