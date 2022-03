Golfin voimakas kasvu alkaa näkyä myös paljon parjatun golfosakkeen arvossa ja arvostuksessa.

Pari kolme vuotta sitten moni omistaja halusi golfosakkeestaan eroon lähes hinnalla millä hyvänsä. Suomen golfkentät ry:n (SGK) mukaan suuntaus on nyt toisin päin: golfosake onkin arvotavaraa.

SGK aloittaa ennen kevään golfkauden alkua Osake on ykkönen -kampanjan, jossa on mukana 25 golfkenttää eri puolilta Suomea.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun golfkentät tekevät näin laajaa yhteistyötä osakepelaamisen puolesta.

”Se kertoo, että aika on kypsä ja osakepelaaminen halutaan päivittää nykyaikaan. Se ei tietenkään koske kaikkia. Osalla kentistä ei ole tarvetta muutoksille”, sanoo SGK:n tiedottaja Jukka Rimpiläinen.

Suomen golfliittoon kuuluu 132 jäsen­seura­kenttää. Kahdessa vuodessa lajiin on tullut noin 16 000 uutta harrastajaa, joista yli puolet on ollut alle 30-vuotiaita.

Golfin aloittajia on ollut vielä enemmän, mutta osa ei ole vielä liittynyt mihinkään seuraan. Golfliitolla oli viime vuoden lopulla 157 175 jäsentä.

Lajin kasvu on tuonut kentille ruuhkaa. Peliajoista on alkanut olla pulaa, jos haluaa pelata paljon ja varata itselleen tai perheelleen ajoissa hyvän peliajan.

Koronapandemia kasvatti osaltaan golfin ja muiden ulkona harrastettavien lajien suosiota.

” ”Mitä enemmän kenttiä lähtee mukaan, sitä suuremmalla suulla puhumme ja vaikutamme.”

Varsinkin pandemian ensimmäisenä vuonna 2020 pelaaminen räjähti: Suomessa pelattiin 4,1 miljoonaa golfkierrosta. Viime vuonna kierrosten määrä pieneni alle neljän miljoonan.

”Koronan merkitystä ei ainakaan voi aliarvioida. Se tuli golfille suoraan hopeatarjottimelle, kun ulkolajeissa ei ollut rajoituksia”, sanoo 2 Up Golf Agencyn toimitusjohtaja Henri Karttunen. Yhtiö on SGK:n golfosakekampanjan markkinointi­kumppani.

”Koettiin, että tämä piti tehdä nyt, ja se on monivuotisen hankkeen alku. Osa golfkentistä ymmärsi ja osasi hyödyntää osakepelaamisen arvon jo kaksi vuotta sitten, kun buumi alkoi”, Rimpiläinen sanoo.

Kenttien yhteiskampanjan idea on pohjimmiltaan yksinkertainen: osake on usein paras tapa pelata. Osakkeenomistaja pääsee aina pelaamaan. Lisäksi kampanja on muistutus, että osakkeen arvon luonnollinen kasvu on alkanut.

Samalla halutaan kasvattaa golfosakkeen omistajien ääntä, lisätä yhteisöllisyyttä ja nuorentaa osakepelaajien profiilia.

”Mitä enemmän kenttiä lähtee mukaan, sitä suuremmalla suulla puhumme ja vaikutamme. Ja sitä paremmat tulokset ovat tänä vuonna ja tulevina vuosina”, Karttunen sanoo.

Asta ja Matti Vitikainen pelasivat Nevaksen golfkentällä Sipoossa keväällä 2020, kun pandemia alkoi ja sulki sisäharrastustiloja.

Vielä pitkälle 2000-luvun alkuun asti golfin harrastaminen oli vaikeaa, jos ei omistanut golfosaketta.

Sen jälkeen tilanne muuttui, kun golfseurat halusivat olla yleishyödyllisiä. Kuka tahansa saattoi olla golfseuran jäsen. Pelaamiseen ei enää tarvittu golfosaketta, josta maksettiin vastiketta.

Uusien golfosakkeiden kauppa lähes tyrehtyi vuodesta 2006. Osakkeen sijasta kentät alkoivat myydä yksittäisiä pelilippuja (green fee) ja kausipelioikeuksia.

Tavalliselle pelaajalle muutos oli hyvä. Sen sijaan golfkenttien rakentamisesta vastanneet osakkeenomistajat kärsivät. SGK haluaa tähän muutosta.

”Kuinka monta golfkenttää olisi tänä päivänä enää pystyssä, jos niillä ei olisi ollut vastikevelvollisuutta?” Rimpiläinen kysyy.

”Osakkeenomistajat ovat kantaneet lajia kaikkien vaikeuksien yli. Suomessa ei ole kovin monta muuta lajia, jossa kaikki on rakennettu yksityisillä varoilla.”

” ”Osakkeen arvo on kääntynyt päälaelleen. Yhteen aikaan golfosake oli kirosana, josta haluttiin eroon.”

Karttunen sanoo, että golfissa on nyt samaan aikaan golfosakkeen ostajan ja myyjän markkinat.

Osakepelaamista korostavien 25 kentän golfosakkeen arvo vaihtelee yhdestä eurosta noin 2 500 euroon. Valinnanvaraa siis on ostajan kukkaron mukaan.

”Golfosakkeen omistuksessa on menossa kapulanvaihtoa ja siirtymää sukupolvelta toiselle. Osakkeen arvo on kääntynyt päälaelleen. Yhteen aikaan golfosake oli kirosana, josta haluttiin eroon”, Karttunen sanoo.

Karttunen itsekin tyytyi myymään vuonna 2017 isältään perimänsä golfosakkeen yhdellä eurolla. Tänä päivänä hän ei tekisi samaa.

Useimmilla golfkentillä golfosakkeesta maksetaan vuosittain hoitovastiketta pelioikeutta vastaan. Tavallisesti yhdellä osakkeella saa yhden kausipelioikeuden yhdelle hengelle.

Kun golfosakkeella alkaa taas olla arvoa, se poistaa alalle pesiytyneitä huijareita.

Jobbarit ottivat yhteyttä ikääntyviin osakkeenomistajiin, jotka eivät halunneet maksaa vastikkeitaan etukäteen. Epämääräiset ostajat hankkivat golfosakkeita, joista heillä ei ollut tarkoituskaan maksaa vastiketta golfkentälle vaan saada henkilökohtaista hyötyä.

Maksavien osakkeiden vastuut ja maksut kasvoivat huijausten seurauksena.

Rimpiläinen uskoo, että kun luottamus golfosakkeeseen palautuu, huijareiden mahdollisuudet kuihtuvat pois markkinoilta.

”Enää ei ole tarvetta päästä eroon golfosakkeesta, josta kannattaa olla ylpeä.”

Toimitusjohtaja Jarkko Raski Suur-Helsingin Golfista on huomannut, että osakepelaamisen trendi on kääntynyt positiiviseksi. Hän on yksi kenttien yhteisliikeidean keksijöistä.

”Jos olisin osakekenttä, lähtisin ehdottomasti mukaan. Tämän konkreettisempaa osakekenttien ja osakepelaajien etujen ajaminen tuskin voi olla.”

Mukana liikkeessä ovat Golf Talma, Hirvihaaran Golf, Lakeside Golf, Suur-Helsingin Golf, Tahko Golf, Viipurin Golf, Sea Golf Rönnäs, Nurmijärvi Golf, St. Laurence Golf, Tuusula Golf, Keimola Golf, Hartola Golf, Ruukkigolf, Lahden Golf, Laukaan Peurunkagolf, Gumböle Golf (tai Espoo Golf), Alastaro Golf, Hyvigolf, Tawast Golf, Ähtäri Golf, Messilä Golf, Harjattula Golf ja Uudenkaupungin Golf, Archipelagia Golf, Iitti Golf ja Kullo Golf.