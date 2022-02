Komitea myös kannusti urheilijoita ottamaan kantaa rauhan puolesta.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK suositti maanantaina kaikkia urheilun kansainvälisiä lajiliittoja sulkemaan Venäjää ja Valko-Venäjää edustavat urheilijat kaikista kilpailuistaan.

KOK kertoi päätöksestään sähköpostitse lähettämässään tiedotteessa. Viime viikolla järjestö kehotti lajiliittoja perumaan tai siirtämään Venäjälle tai Valko-Venäjälle suunnitellut urheilutapahtumat.

Suositukset johtuvat Venäjän käymästä hyökkäyssodasta Ukrainassa. Valko-Venäjä on tehnyt Venäjän kanssa yhteistyötä hyökkäykseen liittyen.

KOK myös kannusti urheilijoita ottamaan kantaa rauhan puolesta, mikä on politikointia välttävälle järjestölle poikkeuksellista. Erityisesti komitea kaipaa kannanottoja venäläisiltä.

Poikkeuksellista on myös KOK:n korkeimman mahdollisen tunnustuksen eli Olympic Orderin peruminen muun muassa sodan aloittaneelta Vladimir Putinilta.

”Ottaen huomioon olympiarauhan äärimmäisen vakavan rikkomuksen sekä monet Venäjän hallituksen aiemmin tekemät rikkomukset olympialaisten peruskirjaa vastaan, on KOK:n johtokunta tehnyt päätöksen Olympic Order -tunnustuksen perumisesta kaikilta henkilöiltä, joilla on tärkeä tehtävä Venäjän fedaraation hallituksessa tai muu hallitukseen liittyvä korkea-arvoinen asema”, järjestö tiedotti.

Olympic Order jaetaan kultaisena, hopeisena ja pronssisena. Tunnustuksensa menettivät Putinin lisäksi ainakin varapääministeri Dmitri Tšernyšenko sekä presidentinhallinnon varajohtaja Dmitri Kozak.

Putin sai kultaisen Olympic Order -tunnustuksen vuonna 2001, Tšernyšenko ja Kozak saivat omansa vuonna 2014.

KOK kertoi tiedotteessaan olympialiikkeen tavoitteeksi edistää rauhaa ja yhdistää maailmaa kaikkien poliittisten kiistojen ulkopuolella. Se sanoi sitoutuneensa rehtiin kilpaan ilman minkäänlaista syrjintää.

Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista hyökkäyksen vuoksi.

”Vaikka Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat voisivat jatkaa osallistumistaan urheilu­tapahtumiin, moni ukrainalainen urheilija on estynyt tekemästä niin maahansa tehdyn hyökkäyksen vuoksi. Tämä on dilemma, jota ei voida ratkaista. KOK:n johtokunta on siksi pohtinut tarkkaan tilannetta”, järjestö tiedotti.

Mikäli jonkun lajin kansainvälinen lajiliitto ei ole vielä estänyt venäläisten tai valkovenäläisten kilpailemista, järjestäjien on pidettävä huolta, etteivät nämä saa osallistua kisoihin maatunnuksilla. Mitään maiden kansallisia symboleita kuten värejä, lippuja tai kansallishymnejä ei sallita.