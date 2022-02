Norjalainen media ei saanut vastauksia Venäjän ykköshiihtäjältä.

Venäjän hiihtomaajoukkueen ykköstähti Aleksandr Bolšunov ei ollut puheliaalla tuulella, kun venäläiset saapuivat Norjaan viikonlopun maailmancupin kisoja varten.

Pekingin olympialaisissa kolme kultaa, hopean ja pronssin saavuttanut Bolšunov ei vastannut saapuessaan yhteenkään kysymykseen, Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi.

NRK ja muu norjalaismedia yrittivät saada Bolšunovilta vastauksen siihen, mitä tämä ajattelee Norjan hiihtoliiton vaatimuksesta sulkea venäläishiihtäjät kilpailuista.

Norja esitti vetoomuksensa Kansainväliselle hiihtoliitolle (FIS) yhdessä Suomen ja Ruotsin kanssa.

Venäjän hiihtomaajoukkueen valmentaja Juri Borodavko sen sijaan suostui kertomaan Gardermoenin lentoasemalla NRK:lle oman näkemyksensä asiaan.

”Tilanne on kauhea, sota on aina kauheaa. Kukaan ei ole koskaan halunnut sotaa, emme edes me. Luojan kiitos osalla ihmisistä, kuten FIS:n johdolla, on järkeä, eivätkä he anna periksi ympäri maailmaa leviävälle paniikille”, Borodavko sanoi.

FIS ei ole vielä kertonut Venäjään ja Valko-Venäjään mahdollisesti kohdistuvista toimenpiteistä.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) suositteli maanantaina kaikille lajiliitoille venäläisten ja valkovenäläisten sulkemista kaikista kilpailuistaan. Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

”On erittäin valitettavaa, että maailma on jaettu kahtia. Sitä on täysin mahdoton hyväksyä varsinkin urheilussa, joka on aina ollut rauhan lähettiläs. Nyt politiikka on tunkeutunut urheiluun häiritsemään hyviä vuosien aikana kehittyneitä suhteita”, Borodavko sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ylensi Oslossa vaienneen Bolšunovin olympialaisten jälkeen Venäjän kansalliskaartin kapteeniksi. Kansalliskaartiin kuuluminen on hyvin tavallista venäläisurheilijoiden keskuudessa.

Kansalliskaarti on puolisotilaallinen poliisiorganisaatio, jonka tehtävänä on turvata Venäjän hallintoa, laillisuutta ja valtiojärjestystä.

Olympialaiset päättyivät sunnuntaina 19. helmikuuta eli vain muutamaa päivää ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Hyökkäyksen seurauksena urheilumaailma on boikotoinut Venäjää. Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) ilmoitti perjantaina, ettei Venäjällä kilpailla enää tällä kaudella.

Monen maan edustushiihtäjät kertoivat jo torstaina, etteivät he aio kilpailla Venäjällä.