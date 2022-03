Urheilun käyttö propagandan välineenä vähenee rajoitusten takia väistämättä, mutta urheilulla ei toisaalta näyttäisi olevan enää merkitystä presidentti Vladimir Putinille.

Näin arvioi Venäjän ja Neuvostoliiton urheiluun perehtynyt historioitsija Markku Jokisipilä. Propagandakäytön vähentymistä hän perustelee sillä, että kansainväliset tilaisuudet yksinkertaisesti vähenevät radikaalisti.

Urheilun merkityksestä Putinille osoitus on puolestaan se, miten nopeasti hän oli valmis tuhoamaan urheilusta saadut hyödyt aloittamalla hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

”Urheilu on ollut Putinille tärkeä asia ja hän on nähnyt vaivaa esimerkiksi arvokisojen saamisesta Venäjälle. Siihen on panostettu kovasti, että Venäjän joukkueilla on kovat resurssit”, Jokisipilä sanoo.

”Nyt lähes yhdessä yössä kaikki mainehyödyt, mitä urheilulla on saatu 20 vuodessa, vedettiin vessanpöntöstä alas. Putin näyttää tulleen johtopäätökseen, että pehmeällä vallankäytöllä ei enää saavuteta tavoitteita ja urheilu on muuttunut vähämerkitykselliseksi.”

Lista Venäjään kohdistetuista toimista on kasvanut pitkäksi.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK antoi maanantaina jäsenjärjestöilleen suosituksen sulkea kaikki venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat toistaiseksi kaikista kansainvälisistä kilpailuista.

Myöskään kilpailuita ei haluta antaa näiden maiden järjestettäväksi.

Samoin Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) ja Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) voimistivat kantojaan maanantaina.

Venäjä suljettiin toistaiseksi maajoukkue­toiminnasta, joten se ei pääse osallistumaan maaliskuussa MM-jatkokarsintaan. Näin ollen itse kisatkin jäävät väliin.

Kansainvälinen lentopalloliitto ehti jo kertaalleen sanoa, että MM-kisat pidetään Venäjällä suunnitellusti, mutta viikon edetessä sekin kanta muuttui.

Myös jääkiekon MM-turnaus Suomessa pelataan keväällä ilman Venäjää ja Valko-Venäjää.

Judo on Vladimir Putinin lempilaji. Viime viikolla Kansainvälinen judoliitto vei Putinilta lajin kunniapuheenjohtajuuden Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Poikkeuksen muodostaa talviparalympialaiset, johon Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat saavat osallistua neutraalien tunnusten alla. Myös Kansainvälinen autoliitto FIA sallii venäläisten osallistua kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Rintama on yhtenäinen ja tarvittaessa eturiviin sanktioita vaatimaan ovat astuneet sponsorit ja kansalliset liitot.

Esimerkiksi kauppaketju Coop ilmoitti ennen Venäjän sulkemista, että heidän logonsa Norjan maailmancupeissa on sinikeltainen, joten venäläiset olisivat kilpaillessaan kantaneet Ukrainan värejä.

Jokisipilä arvioi, että nyt käytössä olevat pakotteet ovat historiallisen kireitä. Lähimpänä vertailukohtana hän pitää Etelä-Afrikan ja Rhodesian sulkemista urheilusta apartheid-politiikan takia.

Venäjän urheiluasioista vastaava varapääministeri Dmitri Tšernišenko on kommentoinut sanktioita sanomalla esimerkiksi, että Venäjällä urheilua ja politiikkaa ei milloinkaan sekoiteta toisiinsa, mutta heidät vedetään mukaan politiikkaan, koska urheilun tärkeys venäläisille tiedetään.

Jokisipilä sanoo urheilun ja politiikan suhteen kääntyneen päälaelleen. Tšernišenkonkin toistelema ajatus urheilun ja politiikan sekoittamisen välttämisestä ei enää päde.

Sen sijaan urheilun ja kattojärjestöjen velvollisuutena pidetään sitä, että epäkohtiin otetaan kantaa. Nyt esimerkiksi Kansainvälinen olympiakomitea ja Kansainvälinen jalkapalloliitto ovat kääntyneet sanktioiden puolelle.

”KOK ja Fifa ovat olleet pitkään pimeyden linnakkeita, joissa ei ole havaittu lainkaan mitä kello on lyönyt, kun kyse on ollut yhteiskunnallisesta painoarvosta.”

Ajankohta Pekingin talvikisojen jälkeen oli Jokisipilän mielestä otollinen muutokselle. Jo kisojen aikana kisojen myöntämisestä Kiinan kaltaisiin maihin puhuttiin enemmän kuin vuoden 2008 Pekingin kesäkisojen aikaan.

”KOK:n näkökulmasta reagointi oli ehkä helpompaa, kun saatiin kisat pidettyä eikä ollut uhkaa oman tärkeän tapahtuman yllä.”

Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino palkitsi Vladimir Putinin kanssa jalkapallon vuoden 2018 MM-kultaa voittaneen Ranskan joukkueen Moskovassa pelatun finaalin jälkeen.

Maajoukkuetoiminnan lisäksi Ukrainaan hyökkäämisen seuraukset tulevat näkymään myös venäläisissä sarjoissa. Jokisipilän mukaan on selvää, että KHL:ää ei ole jatkossa olemassa siinä muodossa, jossa se on opittu tuntemaan.

Todennäköisenä hän pitää sitä, että ulkomaalaiset pelaajat tekevät johtopäätöksensä tilanteesta ja poistuvat itse maasta. Sen jälkeen Venäjän liiga jää kansallisten pelaajien varaan.

”KHL:n murtuminen kirpaisee Venäjällä, mutta enemmän liiton puheenjohtajan Vladislav Tretjakin kaltaisia, joille jääkiekko on sydämen asia. KHL on Putinin lempilapsi, mutta hänelle se on vain väline valtapyrkimyksiin”, Jokisipilä sanoo.

Venäläisten pelaajien pelaaminen muissa sarjoissa on herättänyt tunteita esimerkiksi tšekkiläisessä maalivahtilegendassa Dominik Hašekissa, joka vaati NHL-seuroja jäädyttämään venäläisten sopimukset.

Jokisipilästä kyse on vapaasta työssäkäyntioikeudesta, jossa ei edusteta maata vaan seuraa.

Silti yksittäinen urheilija voi käydä mainehaitaksi seuralleen tukemalla Putinia. Esimerkiksi Aleksandr Ovetškin vedettiin pois mailavalmistaja CCM:n mainoksista.

Ovetškin on esimerkiksi sanonut pitävänsä Putinia yhä presidenttinään ja Instagramin profiilikuvassa kiekkotähti poseeraa Putinin kanssa.

”Hänen on vaikea sanoa mitään kriittistä siitä, mitä on meneillään. Monet venäläisiä NHL-kiekkoilijoista ovat tavanneet Putinin henkilökohtaisesti ja vierailleet Kremlissä. Ovetškinin kaltaiset leimautuneet kasvot siivotaan mainoskampanjoista. On huonoa markkinointia pitää niitä esillä.”

Kansainvälisen jääkiekkoliiton pitkäaikaisella puheenjohtajalla René Faselilla on riittänyt ymmärrystä Vladimir Putinille.

Siitä, miten Venäjä itse tulee suhtautumaan omien kansalaistensa pelaamiseen ulkomaisissa liigoissa, on Jokisipilän mielestä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä.

Hän sanoo tässä vaiheessa pitävänsä mahdollisena kaikkea kovemman kurin sekä vallankumoukseen ja uusien hallitsijoiden väliltä.

Jokisipilä uskoo, että Venäjän urheilulle voi olla jopa tervehtymisen mahdollisuus, jos valtiojohto ei enää näe sillä olevan merkitystä propagandamielessä. Se voi avata mahdollisuuden sille, että venäläisurheilu pääsee tekemään pesäeroa politiikkaan.

”Menestys ei siinä tapauksessa välttämättä ole totuttua. Jos käyttöarvo vähenee valtiovallan näkökulmasta, tuppaavat annetut resurssitkin vähenemään.”

Jokisipilän mukaan kansa on avainasemassa siinä, miten Venäjän tilanne jatkossa kehittyy. Kansan mielipiteen muodostumisessa myös urheilijoiden näkemyksellä on merkitystä.

”Kaikki julkiset esiintymiset, jotka lisää tyytymättömyyttä ja kritiikkiä, tuovat lähemmäs sitä hetkeä, jolloin Putin vaihdetaan. Sitä kautta urheilijoiden kannanotoilla voi olla merkitystä. He voivat saada jotkut ihmiset näkemään vallanpitäjän kriittisemmässä valossa.”

