Presidentti Vladimir Putinin suosikkioligarkki Ališer Usmanov hallitsee Kansainvälistä miekkailuliittoa käytännössä yksinvaltiaana. Hän uhkaa oikeustoimilla jokaista, joka asettuu häntä vastaan. ”Se kertoo pelosta ja liiton taloudellisesta riippuvuudesta”, suomalaismiekkailija Niko Vuorinen sanoo HS:n haastattelussa.

Kun suurin osa urheilun kansainvälisistä lajiliitoista on tuominnut Venäjän toimet Ukrainan hyökkäyssodassa, vielä on ainakin yksi järjestö, joka kulkee vastavirtaan.

Kansainvälinen miekkailuliitto (FIE) on ajautunut tilanteeseen, jossa se on käytännössä riippuvainen yksittäisen oligarkin rahoituksesta.

FIE:n venäläinen puheenjohtaja Ališer Usmanov rahoittaa säätiönsä kautta miekkailuliittoa hulppeilla summilla.

Pelkästään vuonna 2020 hän rahoitti liittoa noin viidellä miljoonalla Sveitsin frangilla, noin 5,5 miljoonalla eurolla. FIE:n vuosibudjetissa se tarkoitti 93 prosentin osuutta.

Vuonna 2019 miekkailuliitolla oli omia tuloja 833 000 Sveitsin frangia, eli silloinkin noin 83 prosenttia rahoituksesta perustui Usmanovin lahjoituksiin.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) tosin antaa lajeille niin sanottua olympiarahaa, joka oli miekkailun kohdalla 3,75 miljoonaa frangia vuodessa.

Parhaassa tapauksessa kuitenkin yli puolet kansainvälisestä miekkailurahasta tulee yhdeltä mieheltä. Käytännössä Usmanov pitää kansainvälistä lajiliittoa täysin näpeissään.

Toistaiseksi Usmanov on pidättäytynyt liiton toiminnasta muttei ole aikeissakaan erota tehtävästään. Oman tiedotteensa mukaan hän odottaa, että ”oikeus tapahtuu”.

Usmanov kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin ydinpiiriin ja on yksi tämän suosikkioligarkeista. Usmanov on tukenut Putinin hallintoa vahvasti vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen.

Miljardööri Usmanov on länsimaiden pakotelistalla. Torstaina Saksan viranomaiset takavarikoivat hänen 600 miljoonaa dollaria maksaneen luksusjahtinsa.

” ”Tilanne on kestämätön ja järjetön mainehaitta.”

Saksan viranomaiset takavarikoivat oligarkki Ališer Usmanovin luksusjahdin.

Suomalaismiekkailija Niko Vuorisen mukaan tilanne on hälyttävä. Jos Usmanov vetää pois rahansa, kansainvälinen lajiliitto on vakavissa taloudellisissa ongelmissa, ehkä jopa konkurssin partaalla.

”Tilanne on kestämätön ja järjetön mainehaitta. On vaikea kuvitella, että Usmanov pystyy enää tekemään viiden miljoonan frangin siirtoja pakotelistalla”, Vuorinen kertoo puhelimessa harjoittelupaikastaan Budapestistä.

Oletettavasti Usmanovin aseman takia Kansainvälinen miekkailuliitto ei ole tuominnut eikä ottanut kantaa Venäjän sotatoimiin Ukrainassa.

Miekkailun yksittäiset lajiliitot – Suomi ja muut Pohjoismaat etunenässä – ovat sen sijaan vaatineet venäläisurheilijoiden poistamista kisoista.

Lopulta FIE taipui Kansainvälisen olympiakomitean suosituksiin peruuttaa Venäjällä ja Valko-Venäjällä pidettävät kisat.

Myöhemmin FIE lisäsi kohdan KOK:n venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita koskevasta suosituksesta, ettei heitä oteta toistaiseksi kilpailuihin.

FIE ei tiedottanut asiasta muuten kuin toteamalla, että ”suositukset on otettu käyttöön”. Ukrainan tilannetta ei edelleenkään tuomita tai pahoitella.

Kansainväliset huippumiekkailijat, kuten italialainen maailmanmestari ja olympiavoittaja Paolo Pizzo, ovat järjestään tuominneet Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Miekkailu on Suomessa marginaalilaji, mutta maailmalla se on yhä merkittävä olympialaji, jolla on nimekkeitä puolestapuhujia.

Esimerkiksi KOK:n nykyinen puheenjohtaja Thomas Bach saavutti olympiakultaa Länsi-Saksan florettijoukkueessa Montrealissa vuonna 1976.

Kansainvälinen miekkailuliitto on Vuorisen mielestä vahvasti venäläisessä talutusnuorassa.

”Hävettää urheilla näin munattoman kansainvälisen liiton alaisuudessa”, hän sanoo.

Viime viikonloppuna Kairossa pidetyssä florettimiekkailun maailmancupissa belgialaista miekkailijaa kiellettiin käyttämästä otteluissa Ukrainan väreissä olevaa hihanauhaa.

Hihanauhojen käyttö on normaalia esimerkiksi surutapauksissa.

”Samaan aikaan ukrainalaiset miekkailukaverini taistelevat hengestään rintamalla”, Vuorinen sanoo.

Samana viikonloppuna Sotšissa Venäjällä pidettiin naisten kalpamiekkailun maailmancupin kilpailut.

Länsimaiden miekkailijat alkoivat protestoida Ukrainan takia yksilösarjan loppukilpailussa, eivätkä he jatkaneet kisaa.

Ottelutaulukosta tuli käytännössä reikäjuustoa, kun niin moni luovutti.

Venäläiset järjestäjät kuitenkin vetivät kisan jääräpäisesti läpi aina semifinaaleihin saakka, joissa oli jäljellä kolme venäläistä ja yksi hongkongilainen miekkailija.

Järjestäjät istuttivat urheilijoita tuntikausia kisa-alueen vieressä. Lopulta järjestäjät vain lähtivät, mitään ei sanottu.

Kisaa ei ikinä virallisesti peruutettu tai lopetettu, eikä siitä ole annettu minkäänlaista tiedotetta. Joukkuekisaa ei koskaan edes aloitettu.

Vuorinen ihmettelee, miksei yksikään FIE:n kansallinen jäsenliitto ole uskaltanut vaatia Usmanovin eroa.

”Ei, vaikka näyttää aika mahdottomalta, että Putinin lähipiiriläinen ja sanktiolistalla oleva voisi jatkaa puheenjohtajana. Se kertoo pelosta ja toisaalta taloudellisesta riippuvuudesta”, Vuorinen sanoo.

Usmanov nousi Euroopan miekkailuliiton johtoon vuonna 2005. Suomen Miekkailuliitto äänesti venäläistä vastaan.

Vuonna 2008 hän nousi Kansainvälisen miekkailuliiton puheenjohtajaksi. Usmanov lupasi liitolle miljoonien tuen, jos hänet valitaan.

Tämän jälkeen FIE:ssa ei ole äänestetty puheenjohtajasta.

” ”Voi olla, että Putin hetkellisesti kaataa kansainvälisen miekkailun.”

Ališer Usmanov kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin.

Herää kysymys, kuinka moni sponsori haluaa jatkossa tukea lajia, joka ei tuomitse väkivaltaa ja suostuu jatkamaan tällaisella johdolla.

”Lajin tulevaisuus näyttää nyt todella pimeältä. Ensin oli koronakurimus, nyt todennäköinen budjetin romahdus. Voi olla, että Putin hetkellisesti kaataa kansainvälisen miekkailun.”

Kansainvälisellä miekkailuliitolla ei ole rahallisia tukijoita nimeksikään. Pitkäaikainen sponsori Tissot ei jatkanut yhteistyötä koronaviruspandemian alettua.

Venäläinen teleoperaattori Megafon on pitkälti Usmanovin omistuksessa.

”Kuka tietää, mitä sen suhteen käy. Muita sponsoreita ei ole”, Vuorinen sanoo.

Miekkailun maailmancupissa ei ole palkintorahoja – FIE on siis jo valmiiksi köyhä.

Ilman Usmanovin letkuruokintaa lajin kansainvälinen toiminta voi siis loppua, kuten Vuorinen päättelee.

”Onko urheilumaailma ollut sinisilmäinen, kun se on noin varauksettomasti antanut asettaa itsensä tilanteeseen, jossa pahimmillaan yksittäinen ihminen voi vetää töpselin seinästä? Tämä ei liity pelkästään miekkailuun, vaikka se valitettavasti lajissani erityisesti korostuu.”

Ainakaan toistaiseksi Usmanov ei ole ilmaissut lähtöaikeistaan miekkailuliiton johdosta. Päinvastoin hän on uhannut häntä vastaan nousevia oikeustoimilla.

”On aikamoinen tyyppi ja varoittava esimerkki, miten voi käydä, kun rahoitus keskittyy yhteen lajiliitosta riippumattomaan lähteeseen”, sanoo Vuorinen, joka kilpailee viikonloppuna maailmancupissa Budapestissä.

Perjantaina hän voitti kaikki viisi karsintaotteluaan ja jatkaa sunnuntain finaaleihin.

Helsinkiläisen filosofiopiskelijan tavoitteena on edelleen päästä olympiakisoihin Pariisissa vuonna 2024. Paikka Tokion olympiakisoihin meni, vaikka Vuorinen pisti karsinnoissa terävästi.

Miten näet miekkailun tulevaisuuden?

”Miekkailu on upea urheilulaji. Kattojärjestön ongelmat koskevat lähinnä kilpapuolta. Miekkailu sinänsä ei ole katoamassa mihinkään”, Vuorinen sanoo.

"Miekkailun osalta näyttää välttämättömältä, että toimintaa on kehitettävä kestävään suuntaan, sellaiseen, joka kannattelee itse itseään. Lähtökohtaisesti uskon parempaan huomiseen ja siihen, että lajin parissa löydetään ratkaisut.”

