Ossi Oikarisen kiihdytysauto on Chevrolet Coupe, mutta siinä ei ole yhtään Chevrolet’n osaa, ei edes konepellin alla.

Ossi Oikarinen on F1-lähetysten asiantuntija ja kommentaattori. Kesäisin Oikarinen hyppää myös itse kilpa-auton ratin taakse. Hän ajaa kiihdytysajokisoja pro street -sarjassa.

Lahtelainen varastorakennus uinuu hiljaisena arkiaamuna. Samanlaisia ovia on rivissä useita, mutta kun eräästä ovesta astuu sisään, hallin perältä huudetaan: ”Älä liukastu! Lattia on käsitelty aika liukkaalla maalilla.”

Huutaja on F1-lähetysten kommentaattori ja asiantuntija Ossi Oikarinen, jonka käytössä varastotila on. Itse asiassa huomio kiinnittyy lattian sijasta ensimmäisenä etualalla olevaan jokseenkin kulahtaneen näköiseen pick-upiin eli lava-autoon.

”Siitä tulee kesäauto”, Oikarinen toteaa Chevrolet’sta. Se on joskus ollut pääosin vaaleansininen, mutta nyt pinta ei ole ihan priimaa.

”Ei haittaa, jos joku vähän kolhii marketin pihalla.”

Autoon ei ole vielä kiinnitetty moottoria, mutta ”se on helppo homma asentaa”, kuten Oikarinen asian ilmaisee.

Ossi Oikarisen varastohallissa on myös lava-auto, josta on tulossa kesäauto.

Hallissa on toki muutakin: bussista rakennettu autojen kuljetusauto ja varsinainen katseenvangitsija, Oikarisen kiihdytysauto, joka on ulkoisesti samankaltainen kuin vuoden 1937 Chevrolet Coupe.

”Siinä ei ole yhtään Chevrolet’n osaa”, Oikarinen toteaa.

Miksi auto sitten muistuttaa ”tavallista autoa”?

”Pro street -sarjassa auton pitää sääntöjen mukaan muistuttaa oikeaa autoa ulkonäöltään: pitää olla kaksi ovea, täyttää turvasäännöt ja olla painorajan päällä. Oikeastaan kaikki muu käy. Nitrometaania ei saa käyttää polttoaineena.”

Kyseessä on melkoinen vehje, sillä hevosvoimia on lähes 1 300 ja auto kiihtyy nollasta sataan runsaassa sekunnissa. Huippunopeus on noin 300 kilometriä tunnissa. Auto painaa yli tuhat kiloa.

”Perustekniikaltaan tämä on yksinkertainen auto, mutta kun viimeistä sadasosaa aletaan hinkata, menee monimutkaiseksi.”

” ”Lisähapella saadaan tehostettua palamista. Se on kemiallista ahtaamista.”

Ossi Oikarisen kiihdytysauto on katseenvangitsija.

Oma juttunsa on autoon saatava lisäteho, jota tulee ilokaasusta. Kyllä, kyse on jokseenkin samasta aineesta, jota tarjoillaan muun muassa odottaville äideille synnytyksen yhteydessä.

Onko Oikarinen kokeillut ainetta itse?

”Ei olisi varmaan ihan maailman paras idea. Tarjoillaan vain moottorille.”

Ilokaasua ruiskutetaan suoraan imusarjaan ja samalla bensaruiskusta annostellaan lisää polttoainetta, joka menee sylinteriin.

”Ilokaasussa on happea 34 prosenttia. Normaalisti ilmassa on reilut 20 prosenttia. Sillä lisähapella saadaan tehostettua palamista. Se on kemiallista ahtaamista”, Oikarinen selventää.

OikariSen ajamassa pro street -sarjassa ei pyritä maksimaaliseen nopeuteen. Se tekee myös kausibudjetista maltillisen, noin 20 000 euroa.

Pro streetissä tavoite on ajaa neljännesmailin (402,33 metriä) matka tasan 7,6 sekunnissa.

”Kaksi kertaa olen ajanut ajan 7,600 sekuntia”, Oikarinen kertoo kiihdytysajojen ”hole-in-onesta”.

Miltä silloin on tuntunut?

”Onhan se mahtavaa. Täydellinen suoritus tässä lajissa.”

” ”Pitäähän minullakin olla harrastuksia, että pysyy poissa muusta pahanteosta.”

Oikarinen aloitti kiihdytysajoissa vuonna 2016 ja nykyisellä autollaan pari vuotta myöhemmin. Toisin sanoen kilpa-ajajan ura alkoi selvästi yli nelikymppisenä.

”Pitäähän minullakin olla harrastuksia, että pysyy poissa muusta pahanteosta.”

Harrastus on tuonut palkintokaappiin muun muassa Pohjoismaisen mestaruuden ja pari Suomen mestaruutta. Kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesti tavoitteellisesta kilpailemisesta.

”Tästä lajista ei mennä F1:een tai NHL:ään. Kiire ei ole minnekään.”

Entä jääkö kiihdytysvauhti päälle kisaviikonlopun jälkeen?

”Päinvastoin. Kyllä kaikki vauhtitarve jää sinne. Ajan hyvinkin rauhallisesti pois. Jos näin ei olisi, pääkopassa olisi jotain vikaa.”

Oikarinen on saanut lajin pariin myös 13-vuotiaan tyttärensä ja 10-vuotiaan poikansa. He ajavat junnuluokissa ”neljä metriä pitkillä putkilla”, kuten Oikarinen asian ilmaisee. Kyse ei ole kuitenkaan mistään lelusta.

”Huippunopeus niissä on noin 130 kilometriä tunnissa. Tämän lajin voi aloittaa 8-vuotiaana.”

Oikarinen korostaa, että kiihdytys­ajo­viikonloput ovat leppoisa perhetapahtuma, jossa grillataan ja otetaan rennosti. Itse kisaaminen vie vain pienen osa ajasta. Lisäksi kisoja ei ole kovin paljon, viidestä kuuteen kesän aikana. Alkavan kauden ensimmäinen kisa on toukokuun lopulla.

Ja jos sataa, ei ajeta ollenkaan.

”Silloin katsellaan Uuno Turhapuroja.”

Vaikka autoilla kiihdytetään suoralla radalla, kova nopeus tekee tilanteesta haastavan. Oikarisen mukaan auto käyttäytyy kuin istuisi jumppapallon päällä eli meno tuntuu kiikkerältä.

”Meneekö suoraan vai osuuko seinään”, Oikarinen selventää tunnetta.

Onko osunut seinään?

”Tässä kohtaa täytyy koputtaa puuta. Ei ole osunut.”

Mitään muitakaan onnettomuuksia ei ole sattunut, vaikka lajissa niitä aika ajoin tapahtuukin.

”Taas täytyy koputtaa puuta.”

Turvallisuusvaatimuksiin kuuluvat muun muassa auton turvakaaret sekä ajopuku, jonka on kestettävä tulta vähintään 15 sekuntia.

”Minulla on 20 sekunnin puku.”

Kiihdytysajoista ei ponnisteta formula ykkösiin, mutta Oikarinen on tavallaan siirtynyt F1:stä kiihdytysajoihin.

Oikarinen teki pitkän rupeaman F1-tallien insinöörinä kaikkiaan neljässä tallissa – Arrows, Toyota, BMW Sauber ja Ferrari – vuodesta 1997 vuoteen 2012.

” ”Toivottavasti mestaruus ratkeaa viimeisen kisan viimeisellä kierroksella.”

Ossi Oikarinen oli vuonna 1998 Arrowsin datainsinööri.

Jos pitäisi yksi asia nostaa esille näistä vuosista, mikä se olisi?

”Kyllähän se ihan ensimmäinen kerta, kun menimme pakettiautolla kohti Barcelonan testejä, oli sellainen, että ’tässä nyt oikeasti ollaan menossa F1-radalle töihin’. Se oli pysäyttävä hetki.”

Lisäksi hyppäys pienestä Arrowsista suurten resurssien Toyotaan oli huomattava.

”Arrowsilla saattoi olla puutetta muttereista lähtien. Toyotalla taisi olla töissä jotain tuhat ihmistä. Se ei aina ollut enää kovinkaan tehokasta.”

F1-tallien jälkeen Oikarinen työskenteli vielä pari vuotta DTM-sarjassa, kunnes hänelle tuli pohdittavaksi paluu Suomeen ja Lahteen.

”Asuimme tuolloin Saksassa, ja piti päättää, käyvätkö lapset koulunsa Saksassa vai Suomessa. Päädyimme Suomeen.”

Formula 1:n parissa Oikarinen työskentelee edelleen, sillä hän oli useita kausia C Moren tv-lähetyksissä asiantuntijana ja kommentaattorina. Sama rooli jatkuu alkavalla kaudella Viaplayn ja V Sportin lähetyksissä.

Viime F1-kausi oli mestaruustaiston osalta pitkästä aikaa jännittävä ja huipentui viimeiseen osakilpailuun, jossa lopulta Max Verstappen ajoi mestaruuteen ja Lewis Hamilton jäi toiseksi.

”Kun ennen kauden alkua kysyttiin, millaisen kauden haluaisin, vastasin, että toivottavasti mestaruus ratkeaa viimeisen kisan viimeisellä kierroksella. Näin myös kävi.”

Menikö ratkaisu oikein?

”Se ei mennyt sääntöjen mukaan. Samaa oli jo aiemmin kauden aikana. Kumpi vain kaksikosta olisi ansainnut mestaruuden”, Oikarinen toteaa diplomaattisesti.

Tällä kaudella Suomesta on F1:ssä pitkästä aikaa vain yksi kuljettaja: Valtteri Bottas, joka siirtyi Alfa Romeo -talliin.

Oikarinen odottaa, että Bottas pystyy ajamaan joitakin hyviä kisoja kauden aikana.

”Pistesijat ovat hyvä tavoite. Palkintopallille pääsy vaatii jo sitä, että kisassa tapahtuu jotain poikkeuksellista.”

Alkavalle kaudelle F1-autoihin tuli poikkeuksellisen paljon muutoksia. Oikarinen pitää merkittävimpänä muutoksena pyörteisen ilmavirtauksen ohjaamista auton taakse uuden pohjalevysäännön avulla. Oikarisen sanoin: tätä on odotettu 20 vuotta.

”Kun aiemmin auto oli toisesta autosta sekunnin päässä, se alkoi aliohjautua, koska virtaus tuli auton sivuilta. Nyt suoran päässä pitäisi olla helpompaa ohittaa.”

Oikarisen varastotilassa on vielä yksi auto.

Oikarinen ajoi 1980-luvulla karting-kisoissa mutta kertoo huomanneensa, että ratin takana ei ole hänen paikkansa.

Varastossa oleva karting-auto ei kuitenkaan ole tuolta ajalta. Sen kyljessä on nimi Jarno Trulli.

”Jarno antoi tämän minulle vuonna 2005, kun olin hänen kisainsinöörinään. Olen ajellut tällä silloin tällöin mutta en nyt pariin vuoteen”, Oikarinen kertoo.

”Tästä ei luovuta. Pitäisi oikeastaan nostaa se tuonne hallin seinään.”

Kuka? Ossi Oikarinen Ossi Oikarinen huoltaa talven aikana kiihdytysautoaan. 51-vuotias sähkötekniikan insinööri, yrittäjä. Asuu Lahdessa. F1-talleissa eri tehtävissä: Arrowsilla datainsinöörinä 1997–2000, Toyotalla kisainsinöörinä 2000–2006, BMW Sauberilla päätesti-insinöörinä 2007–2009 ja Ferrarilla päätesti-insinöörinä 2009–2012. Lisäksi työskenteli pari kautta Saksan DTM-kilpa-autosarjassa. Vuodesta 2016 alkaen ajanut kiihdytysajoja. Pro street -sarjassa Pohjoismaiden mestaruus ja kaksi Suomen mestaruutta. Asiantuntija ja kommentaattori Viaplayn ja V Sportin lähetyksissä.

Formula 1 -kauden avauskilpailu ajetaan Bahrainissa. Aika-ajot lauantaina klo 17 ja kisa sunnuntaina klo 17. Viaplay ja V Sport näyttävät suorina lähetyksinä.