Whyte olisi lennätetty Portugalista Lontooseen yksityiskoneelta.

Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan odotettu huippukohtaaminen britti-iskijöiden Tyson Furyn ja Dillian Whyten välillä sai viime viikolla sinettinsä, kun WBC-liiton titteliottelu ilmoitettiin oteltavaksi 23. huhtikuuta Lontoon Wembley-stadionilla. Tiistaina kaksikon oli määrä pitää lehdistötilaisuus Lontoossa, mutta paikalla olikin vain Fury.

Furyn promoottoreihin kuuluva Frank Warren kertoi, että Portugalissa ottelua varten valmistautuva Whyte olisi lennätetty Lontooseen yksityiskoneelta. Whyte kuitenkin kieltäytyi kuljetuksesta, ja niin Warren kuin Furykin äimistelivät tilannetta.

”Tämä antaa minulle taas lisää itseluottamusta. Uskomatonta, mielestäni hän heiluttelee jo valkoista lippua [antautumisen merkiksi]”, WBC-mestaruutta ottelussa puolustava Fury sanoi.

”Hän ei halua kohdata minua kasvokkain, sillä hän näkisi palon silmissäni ja ajattelisi: ’Minut murskataan palasiksi.’”

Warrenin mukaan on ennenkuulumatonta, että nyrkkeilijä jättää tulematta ottelua promotoivaan lehdistötilaisuuteen.

”Tämä ei ole oikein. Me olemme täällä, mutta Dillian Whyte on Portugalissa. Hänen pitäisi olla täällä, on häpeällistä ettei hän ole”, promoottori pauhasi.

Perinteisesti lehdistötilaisuuksiin kuuluvat sanalliset iskut jäivät siis Furyn harteille.

”Näette [huhtikuussa] nyrkkeilyn mestaritason oppikurssin, näette tasoeron, näette Ferrarin ajavan Vauxhall Corsaa vastaan”, Fury sanoitti.

”En väitä, etteikö Dillian Whytella olisi aineksia voittaa nyrkkeilyottelu, sillä hän on voittanut urallaan lähes 30 ottelua. Mutta tasoerot ovat huimat. Jos olen niin hölmö, että tulen tyrmätyksi häntä vastaan, en ansaitse olla raskaan sarjan maailmanmestari.”