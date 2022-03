CHL:ää on pelattu kaudesta 2014–15 lähtien, ja ruotsalaisseurat ovat juhlineet liigan voittoa kuudesti.

Tamperelaisseura Tappara hävisi jääkiekon Mestarien liigan CHL:n loppuottelun kotijäällään Ängelholmisssa pelanneelle ruotsalaiselle Röglelle tiistai-iltana maalein 1–2.

Daniel Zaar vei Röglen johtoon avauserän kolmannella minuutilla, ja sama mies iski kotijoukkueelle 2–0 toisen erän lähestyessä puolta väliään. Waltteri Merelän maali toi Tapparan mukaan peliin ajassa 44.23, mutta rinnalle eivät tamperelaiset enää päässeet.

