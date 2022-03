Nuorten MM-hiihtoihin osallistuneita Ukrainan urheilijoita on jäänyt Norjaan.

”Sydämemme ja ajatuksemme ovat siellä [Ukrainassa]. Emme pysty nukkumaan ja syömään kunnolla, koska emme tiedä, ovatko rakkaamme ja läheisemme elossa.”

Näin sanoo viime sunnuntaina Norjassa päättyneisiin nuorten MM-hiihtoihin osallistuneen Ukrainan joukkueen päävalmentaja Lada Nesterenko Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.

Ukrainan joukkueesta 13 urheilijaa ja neljä muuta joukkueeseen kuuluvaa henkilöä pysyvät toistaiseksi Norjassa, koska he eivät voi palata kotimaahansa Venäjän aloittaman sodan takia.

”Kiitämme Norjan hiihtoliittoa ja kansaa, että meille on löytynyt turvallinen paikka”, Nesterenko sanoo.

Norjan hiihtoliiton kehityspäällikkö Brit Baldishol kertoo NRK:lle, että liitto on kumppaniensa kanssa kerännyt rahallista tukea joukkueelle ja järjestänyt majoituksen.

”He ovat tietysti yrittäneet olla yhteydessä perheisiinsä, mutta se on vaikeaa. He eivät tiedä, mitä tapahtuu. He haluaisivat matkustaa kotiin. Yritämme auttaa heitä arkisissa asioissa”, Baldishol sanoo.

Myös Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on luvannut taloudellista ja matkustamiseen liittyvää tukea Ukrainan joukkueille, kunnes ne voivat turvallisesti palata kotimaahansa.

Ukrainan sekä Venäjän ja Valko-Venäjän joukkueet eivät kilpaile loppuviikolla ampumahiihdon maailmancupissa Kontiolahdella.

Ukrainan viime vuosien menestyksekkäin miesampumahiihtäjä Dmytro Pidrutšnyi kertoi NRK:lle olevansa puolustamassa kotimaataan.

”Emme pelkää mitään”, Pidrutšnyi sanoi.

Pidrutšnyi kertoi olevansa nyt mukana kansalliskaartissa, sen sotilaallisessa osassa.

”Me autamme vahvistamaan puolustusrakenteita ja teemme barrikadeja ja linnoitteita. Tehtävämme on puolustaa kaupunkiamme ja auttaa armeijaa niin hyvin kuin pystymme”, Pidrutšnyi sanoi NRK:lle.

Pidrutšnyi kertoi, että hän palvelee maataan niin ikään Pekingin olympialaisissa kilpailleen yhdistetyn urheilijan Dmytro Mazurtšukin kanssa.