Aitajuoksun Suomen mestari Nea Mattila opiskelee bioinformaation diplomi-insinööriksi. Teknologiayritys otti lupauksen kummiurheilijakseen ja tukee valmistautumista vuoden 2024 Pariisin olympiakisoihin.

Nea Mattila harjoittelee talvella Liikuntamyllyssä Helsingissä. Kesällä treenipaikkana on Eläintarhan urheilukenttä.

Helsinkiläinen aitajuoksija Nea Mattila on kuin oppikirjaesimerkki urheiluministeri Antti Kurvisen (kesk) toiveista.

Kurvinen sanoi toissa viikonloppuna Helsingin Sanomissa, että hän haluaa edistää toimikaudellaan voimakkaasti huippu-urheilijoiden kaksoisuraa. Mallissa urheilija hankkisi ammatin jo urheilu-uransa aikana.

”Rakennettaisiin siviiliuraa samalla, ettei urheilija jää tyhjän päälle urheiltuaan 15–20 vuotta”, Kurvinen toivoi.

Kaksoisura-ajatus sopii ainakin 22-vuotiaalle Mattilalle. Hän opiskelee Aalto-yliopistossa bioinformaatioteknologiaa ja valmistuu tulevaisuudessa diplomi-insinööriksi. Bioinformaatio on osa terveysteknologian alaa.

”En vielä tiedä, mikä minusta tulee isona. Ehkä se on jotain laitteiden tai palveluiden suunnitteluun liittyvää. Siitä povataan kasvavaa ja hyvää tulevaisuuden alaa”, Mattila sanoo.

” ”Sekunnin parannus on mahdollista, koska minulla on vielä aika hiomaton aitatekniikka.”

Moni huipulle tähtäävä urheilija haluaa keskittyä urallaan vain urheiluun. Toiset taas tahtovat samalla myös opiskella. Kysymys on valinnoista ja henkilöstä.

”On minun vastuullani, ettei urheilu kärsi. Se voisi helposti kärsiä, mutta yritän pitää asiat tasapainossa. Treenien ja palautumisen jälkeen jää aikaa, jonka voi sitten käyttää opiskeluun tai johonkin muuhun harrastukseen”, HIFK:ta edustava Mattila sanoo.

Opiskelua hän pitää hyvänä vastapainona urheilulle.

”Täysipainoisesti en pysty opiskelemaan ja urheilemaan. Urheilu menee edelle, mutten voi vain urheilla. Pitää olla jotain muutakin siinä rinnalla. Jos elämä olisi pelkästään urheilua, se alkaisi tulla korvista.”

Isänsä ammatin myötä Mattila sanoo kasvaneensa insinöörimäiseen ajatteluun. Luonnontieteet ovat aina kiinnostaneet häntä.

”Bioinfo tuli sitä kautta, että olen kiinnostunut kehosta ja terveyteen liittyvistä asioista.”

Nea Mattila jätti hallikauden väliin selkävaivojen takia. Nyt selkä on taas kunnossa.

Viime kesänä Mattila väläytti vihdoin taitojaan loukkaantumiskierteen jälkeen. Hän voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa 400 metrin aidoissa ajalla 57,90.

Ruotsi-ottelussa hän kohensi ennätyksensä aikaan 56,72, joka on Suomen kaikkien aikojen kuudenneksi paras aika.

Ensi kesänä tarkoituksena on nipistää ajasta pois vielä runsas sekunti. Se veisi Mattilan jo aikuisten Euroopan mestaruuskisoihin Müncheniin, jonne kisaraja on 55,85.

”Kesäksi on kovat tulostavoitteet. Sekunnin parannus on mahdollista, koska minulla on vielä aika hiomaton aitatekniikka. Sileän satasen ennätystä yritetään pudottaa 11,50–11,60:n paikkeille.”

Viime kesänä Mattila juoksi satasella ennätyksensä 11,74 ja kahdellasadalla metrillä 24,14.

Kiristämiseen jäi varaa, kun toissa vuosi meni piloille lonkan häpyluun rasitusmurtuman takia. Mattila ei juossut vuonna 2020 yhtään aitamatkaa.

”Vaiva ei tullut suoraan aidoista. Syy oli mekaaninen, asentovirhe. Lonkkaan tuli vääntöä väärällä tavalla. Aitomisessa kroppaan kohdistuu kovia voimia.”

” ”Raha tulee tarpeeseen, kun on paljon menoja: leirejä, hierontaa ja vammojen ehkäisyä. Vanhemmat pitävät minut pinnalla.”

Yleisurheilua Mattila on harrastanut pienestä pitäen. Lajivalikoimaan on kuulunut myös jalkapalloa, salibandya, uintia ja lentopalloa, jota hän harrasti Malesiassa vuosina 2014–2016, kun perhe oli siellä isän työn takia.

”Minut vietiin treeneihin ja kisoihin pikkunaperosta asti. Se tuntui hyvältä, ja se on vain jäänyt. Ennen pitkiä aikoja keskityin vain sprinttimatkoihin.”

Pitkissä aidoissa Mattila juoksi ensi kerran tilastokelpoisen ajan (59,99) vuonna 2017.

Naisten pitkät aidat ja sileä 400 metriä ovat Suomessa hyvässä nosteessa. Mattilan seurakaveri Viivi Lehikoinen jäi Tokion olympiakisoissa ajallaan 55,67 vain 0,02 sekuntia välieräpaikasta.

Aidatun ratakierroksen Suomen ennätys 54,62 on pysynyt pitkään Tuija Helanderilla. Hän juoksi sen jo MM-kisoissa Roomassa vuonna 1987.

Helanderin valmentama 18-vuotias Heidi Salminen voitti viime kesänä matkalla alle 19-vuotiaiden maailmanmestaruuden (56,94).

Parhaassa tapauksessa Münchenin EM-kisoissa voisi olla jopa kolme suomalaista 400 metrin aidoissa ja viestijoukkue 4 x 400 metrin viestissä.

Aitureista Lehikoinen voisi olla myös viestiryhmässä, ehkä myös Mattila. Mahdollisista viestipaikoista käydään ensi kesänä tiukkaa keskinäistä kilpailua.

Yleisurheilua Nea Mattila on harrastanut pienestä pitäen. Aitajuoksu valikoitui päälajiksi viisi vuotta sitten.

Myös sponsorit ovat huomanneet Mattilan lahjakkuuden ja opiskelualan.

Suomalainen teknologian kasvuyritys Etteplan on kiinnittänyt diplomi-insinööriopiskelijan kummiurheilijakseen. Yritys maksaa Mattilalle kolmen vuoden ajan tukirahaa kohti Pariisin olympiakisoja, jotka ovat vuonna 2024.

”Raha tulee tarpeeseen, kun on paljon menoja: leirejä, hierontaa ja vammojen ehkäisyä. Vanhemmat pitävät minut pinnalla. Ilman heitä olisin köyhyysrajalla”, Mattila sanoo.

Yhteistyöhön kuuluu, että tulevaisuudessa hän voisi olla yrityksessä työharjoittelussa tai saada sitä kautta ammatin.

”Sen suhteen olen etuoikeutettu.”

Samalla yritys aloittaa pitkäjänteisen yhteistyön Suomen Urheiluliiton (Sul) kanssa ja se on yksi ensi syksyn Ruotsi-ottelun päätukijoista.

”Sponsorisopimus Nean kanssa on poikkeuksellinen. Etteplan ei valinnut keulakuvakseen jo tunnettua keulakuvaa vaan insinööriopiskelijan, profiiliurheilijan ja naisen”, sanoo Sulin markkinointiyhtiön Track & Fieldin toimitusjohtaja Jari Töykkä.

Nea Mattila ja pikajuoksija Lotta Kemppinen ovat seurakavereita HIFK:ssa.

Mattila kuuluu Mervi Brandenburgin valmennustalliin. Samassa ryhmässä harjoittelee myös Lotta Kemppinen, joka juoksi viikolla huippuajan 7,17 hallissa 60 metrillä.

Kemppinen voitti vuosi sitten EM-halleissa hopeaa 60 metrillä ja kilpailee seuraavaksi ensi viikolla MM-halleissa Belgradissa.

Täksi kaudeksi Brandenburg muutti Mattilan harjoitusrytmiä. Nyt Mattila treenaa seitsemän päivää ja lepää kaksi. Viime kaudella tahtina oli kuusi treenipäivää ja kaksi lepopäivää. Näin kuormitusta kasvatetaan vuosi vuodelta.

Tapaamispäivänä Mattila juoksee kuusi kertaa 60 metrin vetoja. Treeni kuulostaa kevyeltä, mutta kevyttä se ei ole.

”No ei, kun ne juoksee täysillä”, Mattila sanoo naurahtaen.