Suomi tavoittelee historiansa neljännen kerran nousua maailman parhaiden joukkoon.

Belgian tenniksen ykköspelaaja David Goffin tietää, että paineet ovat hänellä, kun joukkue kohtaa Suomen tenniksen Davis Cupissa Espoossa.

Goffin, 31, ei olisi moksiskaan Otto Virtasen kohtaamisesta, jos aikaa voisi kääntää pari vuotta taaksepäin. Nyt Goffin toipuu loukkaantumisista, jotka söivät ison osan viime vuotta.

”En tunne häntä ollenkaan”, Goffin sanoo Virtasesta, 20, Metro-areenalla.

”Olen nähnyt häntä vähän muutamissa harjoituksissa. Juttelin tiimini kanssa ja he tunsivat Virtasen vähän paremmin.”

Davis Cupin arvonnassa ensimmäiseksi otteluksi merkittiin Goffin vastaan Virtanen. Perjantain toisessa kaksinpelissä kohtaavat Emil Ruusuvuori ja Belgian kakkospelaaja Zizou Bergs.

Ruusuvuori on voittanut Bergsin sekä junioriturnauksissa että pienissä ammattilaiskisoissa, mutta Virtanen ei ole koskaan pelannut näin hyvää vastustajaa vastaan.

Asetelma voisi kuulostaa jopa epäreilulta, kun Virtanen joutuu haastamaan Goffinin, ATP-rankingissa on niin suuri ero. Virtanen on sijalla 405, ja belgialainen on paluuta huipulle yrittävä maailmantähti.

Goffin vakuutti, että ensin täytyy saada oma peli reilaan, käsitellä paineet ja sitten näkee, miten kaikki lähtee sujumaan.

”Hänellä [Virtasella] ei ole mitään hävittävää, hän voi paukuttaa lyöntejään koko ajan. Yritän käyttää kokemustani ja voittaa siten ottelun.”

Suomi voisi tehdä historiaa viikonlopun Davis Cupissa. Voitolla tennismaajoukkue saisi paikan maailman 16 parhaan maan joukkoon. Tappio palauttaa lähtöruutuun.

Vastaavaan karsintaotteluun Suomi on päässyt kolmesti aikaisemmin: 1990 Ruotsia vastaan tuloksena oli 0–5, 1999 Italiaa vastaan 2–3 ja 2002 Hollantia vastaan 1–4.

Goffin on sen tason pelaaja, että Belgian DC-joukkue on rakentunut vuosia hänen ympärilleen. Nykyinen ATP-rankkaus 68:nneksi kertoo vammakierteestä, mutta hänen uransa paras sijoitus seitsemänneksi on huippusaavutus.

Yli kymmenen vuoden ammattilaisuran jälkeen Goffin tunnistaa selvät erot tavallisen ATP-turnauksen pelaamisessa verrattuna oman maan edustamiseen Davis Cupissa.

”Se on tietenkin täysin toisenlaista. Ilmapiiri on erilainen, harjoittelet koko viikon yhdessä joukkuetoveriesi kanssa ja yrität olla valmis. Silläkin on merkitystä, pelaatko kotona vai vieraissa.”

”Tästä syystä Davis Cup on kuin taikuutta.”

Goffinin vaikeudet alkoivat viime vuonna. Hän loukkasi nilkkansa kahdesti ja polvivamma tuli kaupan päälle. Vuosi 2021 päättyi kuuteen peräkkäiseen tappioon.

Nurmikenttäkausi jäi viime vuonna Goffinilta kokonaan väliin ja pelit päättyivät US Openiin syyskuun alussa.

”Olen tulossa takaisin loukkaantumisen jälkeen. Aloitin vuoden alussa. Olisi ollut hienoa voittaa enemmän otteluita, mutta se ei ollut pääasia. Alan tuntea oloni paremmaksi ja paremmaksi harjoituksissa.”

Goffin uskoi, että hyvät harjoitukset alkavat siirtyä pikku hiljaa pelikentille ja nostaa rankkausta.

”Virtaa on vielä paljon, tietenkin. Tulevaisuus näyttää, miten käy mutta motivaationi on korkealla.”

”Tunnen oloni nyt fyysisesti erinomaiseksi, tarvitsen vain lisää otteluita, itseluottamusta, ja nousen takaisin.”

Ruusuvuori ja Goffin kohtasivat ottelussa muutama viikko sitten, ja Ruusuvuori voitti.

Suomen joukkueen kapteeni Jarkko Nieminen on hyvin tuttu Goffinille uran alkuvuosilta.

”Jarkkoa vastaan minulla on erittäin hyviä muistoja, mutta myös tosi huonoja, koska hävisin hänelle 6–0, 6–0 Rotterdamissa.”

Vuosi oli 2013 ja Niemisen lyömät nollanollat olivat jopa keskisuuri uutinen ammattilaiskiertueella.

”Se oli ensimmäinen kerta, kun pelasimme. Hän oli kuin kone, ei tehnyt yhtään virhettä ja oli vaikea pelata häntä vastaan. Vasenkätinen, varmat peruslyönnit ja fyysisesti vahva. Olin silloin nuori, enkä tiennyt mitä odottaa”, Goffin muistelee.

”Sen jälkeen voitin hänet seuraavissa otteluissa, muun muassa Tampereen turnauksen finaalissa massakentällä. Sinä kesänä 2014 otin muutenkin paljon voittoja.

”Olin erittäin onnellinen sen voiton jälkeen.”

Davis Cupin avauspäivä perjantaina Espoon Metro-areenassa kello 18 alkaen: Otto Virtanen–David Goffin ja sen jälkeen Emil Ruusuvuori–Zizou Bergs. Lauantain ottelut jatkuvat kello 14.