Kun Matti Suur-Hamari puolustaa lumilautacrossin olympiavoittoaan Pekingissä, rinteeseen lähtee neljän vuoden takaiseen verrattuna muuttunut mies.

Sitten Pyeongchangin Suur-Hamarin, 35, elämässä on tapahtunut paljon. Ensin syksyllä 2019 Suur-Hamarin paralympiakultaan valmentanut Mikko Wendelin menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 41-vuotiaana. Pian sen jälkeen alkoi elämä koronapandemian keskellä.

Loppuvuodesta 2021 oli iloisempien ja sitäkin suurempien asioiden vuoro. Suur-Hamarin ja Ronja Rajalan perheeseen syntyi poikalapsi, ja lumilautailijasta tuli isä ensimmäistä kertaa elämässään.

Suur-Hamari sanoo, että henkistä kasvua on sitten Pyeongchangin tapahtunut paljon. Ajatukset ovat myllertäneet puolelta toiselle.

”On joutunut miettimään ja saanut miettiä elämää kokonaisuutena. Tunteiden kirjoa on päässyt käymään läpi aika paljonkin. Niitä tunteita on aika vaikea pukea sanoiksi. Olen kiitollinen joka hetkestä, ovat ne sitten iloisia tai surullisia. Ne ovat tuoneet paljon värimaailmaa urheilijan arkeen”, Suur-Hamari sanoo.

Matti Suur-Hamaria juhlittiin hänen kotikaupungissaan Imatralla Pyeongchangin olympialaisten jälkeen. Etelä-Koreassa hän voitti lumilautacrossin kullan lisäksi pronssin banked slalomissa, johon hän osallistuu myös Pekingissä.

Liekki lajiin ja urheiluun palaa silti edelleen vahvana. Suur-Hamari kokee pystyneensä kehittymään koronavuosien aikanakin. Urheilu-uralle on vankka tuki kotoa, vaikka lumilautailijan itsensä mieli uhkaa välillä karata takaisin perheen pariin.

”Totta kai kun on pikkujätkä kotona, niin kotiin on kova kiire reissuilta. On tosi vaikeaa lähteä reissuihin, kun alkaa olla koti-ikävä jo ennen lähtöä. Hienosti on saatu hoidettua vauva-arki. Puolisolle isot kiitokset siitä, että hän on hienosti kantanut vastuuta. On ollut luottavainen mieli matkata.”

Ennallaan neljän vuoden takaiseen nähden on se, että Suur-Hamarilla on jälleen mahdollisuus menestyä. MM-kisoissa tammikuussa Suur-Hamari voitti maailmanmestaruuden.

Verrattuna MM-kisoihin mukaan tulevat myös kiinalaiskilpailijat, joita ei pariin vuoteen ole kansainvälisiin kisoihin matkustanut. Suur-Hamarin mukaan isäntämaasta on lähdössä viivalle muutama kovakin laskija.

"Aina kun portti putoaa, on tavoite olla ykkösenä viivalla. Kilpailu on kovaa, ja kaikkensa saa tehdä, että keulilla kestää. Tavoitteena on hyvä kisa ja nauttia lumilautailusta ja kisafiiliksestä”, Suur-Hamari sanoo.

Matti Suur-Hamari laski voittoon Pyeongchangin lumilautacrossissa.

Lumilautailijat kilpailevat paralympialaisissa Zhangjiakoussa. Paikkakunta oli olympialaisten aikana runsaasti esillä kylmän vuoristotuulen ja pakkasten takia. Olympialaisten päättymisen ja paralympialaisten alkamisen välillä on vajaat kaksi viikkoa, mutta kevättä kohti kulkeminen ei ole vaikuttanut Zhangjiakoun säähän.

Perjantaina lumilautailijat eivät päässeet harjoittelemaan, koska tuuli puhalsi liian kovaa. Toiveissa on, että lauantaina harjoitukset onnistuisivat. Lumilautacrossin karsinta on ohjelmassa sunnuntaina.

”Kylmää ja tuulista on ollut, ja näyttäisi sellaisena jatkuvan hetken aikaa. Toivottavasti tuuli laantuisi, niin päästäisiin rinteeseen. Kylmyys ei ikinä ole haitannut, saa olla kylmä.”

Kylmän olosuhteen tykkilumi on lumilautailijankin kannalta erilainen olosuhde kuin missään muualla. Suur-Hamari sanoo, että tilanne ei häiritse. Olosuhde on ollut tiedossa, ja sitä on päästy testaamaan hyvin.

”Keitokset ovat kohdillaan.”

Paralympialaisten avajaisia vietettiin perjantaina. Suur-Hamari ei kisa-aikataulujensa vuoksi lähtenyt Pekingin Linnunpesä-stadionille avajaisjuhlallisuuksiin.

Kun Suomen joukkueita ei päässyt paralympialaisiin mukaan, edustusryhmä on tällä kertaa kuuden urheilijan kokoinen. Pyeongchangissa neljä vuotta sitten mukana oli 13 urheilijaa, joista viisi kuului pyörätuolicurlingissa pelanneeseen joukkueeseen.

Tämän kertaiset paralympialaiset muistettaneen historiassa ainakin siitä, että niiden alla Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainaa vastaan. Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) sulki aiemmin tällä viikolla Venäjän ja Valko-Venäjän paralympialaisista.

Suur-Hamari sanoo kaikkien seuraavan uutisointia ja keskustelevan aiheesta jonkin verran. Samalla urheilijat yrittävät keskittyä omiin suorituksiinsa.

”Täällä ollaan niin isossa urheilukuplassa, että ulkopuolinen maailma on aika kaukainen asia. Mennään kisakylän ja kisapaikan väliä. Eipä täällä muuten kukaan mihinkään muuhun keskity. IPC:n päätöksen jälkeen venäläisiä ja valkovenäläisiä ei tietenkään ole enää näkynyt.”