Nikita Mazepinin tilanne on yhä vaakalaudalla – jo viime kaudella isä-Mazepin uhkasi vetää rahansa pois tallilta

Nikita Mazepin ei aja ainakaan Silverstonen osakilpailussa.

Nikita Mazepin on ainakin vielä Haasin F1-kuski.

Formula ykkösten Haas-talli on erikoisessa tilanteessa. Yhdysvaltalaisomisteisen tallin pääsponsori on venäläinen Uralkali, jonka omistaa Dimitri Mazepin. Hänen poikansa Nikita Mazepin on tallin toinen kuski.

Kysymyksiä on ainakin kaksi. Jatkuuko sponsorisopimus nykyisessä tilanteessa eli kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan? Ja ajaako Nikita Mazepin alkavalla kaudella?

Haas-talli oli jo vahvasti vaihtamassa Mazepinia, kun Venäjän hyökkäys alkoi. Tallipäällikkö Günther Steiner sanoi, että Mazepinin tulevaisuus on epävarma.

Korvaajaakin oli jo mietittynä: Pietro Fittipaldi, joka on ollut tallin varakuljettajana.

Steiner todennäköisesti luotti siihen, että Kansainvälinen autourheiluliitto (Fia) tekee päätöksen tallin puolesta ja hyllyttää venäläiset ja valkovenäläiset kuskit kansainvälisistä kisoista. Fia ei kuitenkaan näin päättänyt, vaan se sallii kilpailemisen ilman kansallisia tunnuksia. Valtaosa urheilujärjestöistä on toiminut jyrkemmin.

Tämä ei kuitenkaan mahdollista Mazepinin ajamista ainakaan kaikissa kilpailuissa: Britannian autourheiluliitto kielsi venäläisten ja valkovenäläisten kilpailemisen Britanniassa, joten Silverstonen gp heinäkuussa jäisi ainakin väliin. Vastaavia päätöksiä voi tulla muistakin F1-osakilpailujen maista.

Haas-talli ei ole kommentoinut vielä mitään Mazepinin tilanteesta Fian ja Britannian päätösten jälkeen.

Toinen asia on tukija, Uralkali. Viime viikon testeissä Barcelonassa talli ajoi ilman sponsoritunnuksia ja Venäjän lipun värejä mukailevaa väritystä.

Jos Mazepin ei aja, tuskin Uralkalikaan on kiinnostunut sponsoroimaan tallia.

Suhde oli jo viime kaudella ongelmallinen. Netflixin 11. maaliskuuta julkaistavan F1-sarjan Taistelu paalupaikasta (Drive to Survive) neljännellä tuotantokaudella kerrotaan, kuinka isä-Mazepin yritti vaikuttaa tallin toimintaan poikansa eduksi.

Racefans-sivuston mukaan sarjassa Mazepinit kokevat, että tallin toinen kuski, Mick Schumacher, on nokkimisjärjestyksessä ensimmäisenä.

Tallipäällikkö Steiner yrittää vakuuttaa, että molemmilla on täsmälleen samanlaiset autot, mutta Dmitri Mazepin ei tätä usko.

”Jos tämä ei muutu, lähetän virallisen kirjeen, että lopetamme taloudellisen tukemisen ja kilpailemisen”, Dmitri Mazepin sanoo tallin neuvonantajalle Jesper Carlsenille.

”Vaihtakaa autoja. Kaikki tietävät, että jollain on etulyöntiasema.”

Tallin tilanteeseen saataneen selvyys viimeistään ensi viikolla, kun Bahrainissa ajetaan toinen testijakso 10.–12. maaliskuuta.