Myyntihinnan on arveltu olevan vähintään 3,6 miljardia euroa.

Nyt olisi menestyvä jalkapallojoukkue kaupan. Viimeisten vajaan 20 vuoden aikana palkintokaappiin on kertynyt muun muassa viisi Valioliigan ja kaksi Mestarien liigan voittopokaalia. Hintalappu on vähintään kolmen miljardia puntaa (3,6 miljardia euroa).

Kyse on tietysti länsilontoolaisesta FC Chelseasta, jonka omistuksesta venäläinen oligarkki Roman Abramovitš on luopumassa. Omistus on käynyt vaikeaksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Abramovitš lupasi perustaa hyväntekeväisyysjärjestön, joka kerää voittorahat tukeakseen Ukrainan sodan uhreja. Lisäksi Abramovitš totesi keskiviikkona julkaisemassaan lausunnossa, että hän ei aio periä takaisin seuralle antamiaan henkilökohtaisia lainoja. Summa on noin 1,5 miljardia puntaa.

Kuka sijoittaisi jalkapalloseuraan huiman rahasumman, kun vielä tiedossa on se, että pelkät palkkakulut ovat yli 200 miljoonaa euroa kaudessa.

Vastaus: kiinnostuneita riittää. Lisäksi lainojen anteeksiantaminen helpottanee myyntiä, jonka uskotaan ratkeavan jo kevään aikana.

Sky Sportsin mukaan kaikkiaan kahdeksan multimiljardööriä olisi jonossa oven takana ja että yksi 2,5 miljardin punnan tarjous olisi jo hylätty. Mediatietojen mukaan ostajaa etsitään ennemmin Yhdysvalloista kuin esimerkiksi Kiinasta tai Lähi-idästä.

Keitä kiinnostuneet ovat?

Nimiä on pudoteltu vielä niukalti, mutta yksi potentiaalinen ostaja on jo ilmoittanut, että hän ei ole kiinnostunut. Kyse on brittiläisestä miljardööristä Jim Ratcliffestä, joka on jo aiemminkin yhdistetty Chelseaan.

Ratcliffe on kemianteollisuusyritys Ineosin hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Hän omistaa Ranskan liigassa pelaavan OGC Nicen ja ammattipyöräilyjoukkue Ineos Grenadiersin, joka aiemmin tunnettiin Skyn nimellä.

”Juuri nyt hän [Ratcliffe] keskittyy OGC Niceen, joka pelaa toukokuun alussa Ranskan cupin finaalissa”, Ratcliffen tiedottaja kertoi uutistoimisto Reutersille.

Tiistaina ostajaehdokkaaksi sen sijaan ilmoittautui sveitsiläinen 86-vuotias miljardööri Hansjörg Wyss. Sveitsin median mukaan Wyss on koonnut ostajaporukan, jossa olisi kolme yhdysvaltalaista liikemiestä.

"Minä kolmen muun henkilön kanssa olemme tehneet tarjouksen Chelsean ostamiseksi”, Wyss kertoi sveitsiläiselle Blickille Reutersin mukaan.

Yhtenä ostajaehdokkaana on mainittu yhdysvaltalainen sijoittaja ja liikemies Todd Boehly, joka on osaomistajana muun muassa Los Angeles Lakersissa. Boehly on myös yhdistetty Wyssin kokoamaan liikemieskolmikkoon.

Nimilistaan, joka on brittimediassa ollut esillä, kuuluu myös 81-vuotias Stephen Ross, kiinteistöbisneksellä rikastunut yhdysvaltalainen, joka omistaa NFL-seura Miami Dolphinsin.

Ross oli vahvana taustahenkilönä, kun suurseurat olivat perustamassa Euroopan superliigaa, joten Chelsean kannattajille ainakaan hän ei olisi kovinkaan mieluisa seuran omistaja. Superliiga ei koskaan toteutunut.

Koska kyse on runsaasti julkisuutta keräävästä asiasta, huumoripohjaistakin kiinnostusta Chelsean ostamiseen on. Muun muassa vapaaottelija Conor McGregor julkaisi Twitterissä whatsapp-viestittelyn, jonka mukaan hän olisi halukas maksamaan kolme miljardia puntaa.

Lue lisää: Oligarkki Roman Abramovitš kertoi myyvänsä jalkapallojätti Chelsean

Lue lisää: Myyntiin pantu Chelsea taisteli jatkoon cupissa: ”Yritämme keskittyä olennaiseen”