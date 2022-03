Holmenkollenin 50 kilometrillä Norja otti kolmoisvoiton.

Hiihdon klassikkokilpailu, Holmenkollenin 50 kilometriä (p), huipentui viimeisillä kilometreillä viiden hiihtäjän voittokamppailuun. Ensimmäisinä joukosta putosivat Iivo Niskanen ja Ruotsin William Poromaa.

Lopulta Niskanen oli neljäs.

”Tästä ei tullut sitä kruunua, mitä hain, mutta huonoin kisa tälle kaudelle neljäs [sija], niin täytyy olla tyytyväinen”, Niskanen totesi Ylen haastattelussa.

Norjalaiset ottivat kolmoisvoiton. Ykköseksi kiri Martin Løwstrøm Nyenget. Seuraaviksi sijoittuivat Sjur Røthe ja Didrik Tønseth.

Siten Niskaselta jäi yhä valloittamatta Holmenkollenin kuninkuusmatka. Edellinen suomalainen voittaja Holmenkollenilla on Harri Kirvesniemi vuodelta 2000.

Kilpailun jälkeen Niskanen totesi Viaplayn haastattelussa, että hän jättäytyi tarkoituksella viimeisellä kierroksella kärkijoukon hännille.

”Ajattelin, että säätelen viimeiselle kiekalle, mutta sitten tuli kramppeja. Pakotin muitakin vetämään, että saisin namutella loppuun, mutta ei sitten ollut paukkuja”, Niskanen totesi.

Kilpailussa jaettiin bonuspisteitä kuudessa väliaikapaikassa. Niistä ensimmäisissä viidessä Niskanen oli ykkönen ja viimeisessä pisteessä neljäs.

”Senkin eteen tein töitä, että sain kiripisteitä”, Niskanen totesi Ylelle.

Niskanen kahmi siten 83 ylimääräistä maailmancupin pistettä bonuksien avulla. Samalla Niskanen nousi hiihdon normaalimatkojen maailmancupin kärkeen.

Niskasella on 467 pistettä ennen kauden viimeistä osakilpailua, joka on ensi viikonloppuna Falunin 15 kilometriä (v). Jo kautensa lopettanut Aleksandr Bolšunov on toisena (418 pistettä) ja Johannes Høsflot Klæbo kolmantena (413 pistettä).

Maailmancupin kokonaiskilpailussa Niskanen on kolmantena. Voiton on jo varmistanut Klæbo.

Muista suomalaisista Perttu Hyvärinen oli 19., Ville Ahonen 22. ja Ristomatti Hakola 28:s. Remi Lindholm keskeytti selkävaivojen takia.