NHL-tähti ei ole kritisoinut presidentti Vladimir Putinia.

Tšekin jääkiekkolegenda Dominik Hašek kritisoi viime viikolla kovin sanoin venäläistä NHL-tähteä Aleksandr Ovetškinia tämän kommenteista liittyen Venäjän aloittamaan sotaan Ukrainassa. Nyt Hašek on jatkanut kritisoimista Ruotsin SVT:lle antamassaan haastattelussa.

Hašek haukkui viime viikolla Ovetškinia pelkuriksi ja valehtelijaksi sen jälkeen, kun venäläispelaaja oli kommentoinut varsin ympäripyöreästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin käynnistämää hyökkäystä.

Putinin aktiivisena tukijana pidetyltä Ovetškinilta kysyttiin, vieläkö hän tukee Putinia.

”Hän on presidenttini, mutta kuten sanoin, en ole mukana politiikassa. Olen urheilija, ja toivon sen kaiken olevan ohi pian”, kuului Ovetškinin vastaus.

Hašekia eivät Ovetškinin kommentit vakuuttaneet.

”Hän ei ole pelkästään teeskentelijä ja pelkuri, vaan myös valehtelija”, Hašek tylytti.

Dominik Hašek kuvattuna vuonna 2018.

SVT:lle Hašek sanoo, että Ovetškin valehtelee monesta asiasta.

”On valhe, ettei hän ole kiinnostunut politiikasta. Jopa lapsi tietää, mikä sota on. Kaikki, mitä hän sanoo venäläisten hyökkäyksestä on valhetta ja selityksiä. Olisin melkein ollut iloisempi, jos hän olisi sanonut, että Venäjällä on oikeus vallata Ukraina verrattuna tähän satuun, jota hän nyt kertoo”, Hašek kommentoi.

Ovetškinin perhettä asuu Venäjällä, ja mies on tähän vedoten kieltäytynyt kommentoimasta tilannetta enempää. Hašekilta löytyy ymmärrystä vain vähän.

”Kyllä, hän on vaikeassa tilanteessa, mutta se ei ole mikään selitys. Hän on aina ollut Putinin suuri tukija.”

Urheilun vaikutuksesta Putiniin ja Venäjän sotatoimiin on esitetty erilaisia näkökulmia. Hašek uskoo, että venäläisten joukkueiden ja urheilijoiden sulkemisella kansainvälisen kilpailutoiminnan ulkopuolelle on merkitystä.

”Ehkei juuri nyt, mutta Venäjän kansa tuntee sen vaikutuksen enemmän viikko viikolta.”

”Se tulee luomaan epäluottamusta valtion johtoa kohtaan, ja siksi venäläiset NHL-pelaajat tulisi sulkea sarjasta välittömästi. Se olisi todella kova isku Putinille.”