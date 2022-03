Suuri osa ampumahiihtäjä Olli Hiidensalon ja Erika Jänkän ulkomaisista kollegoista on armeijan leivissä. Voitaisiinko Suomessakin palkata urheilijoita harjoittelemaan valtion kustannuksella ja velvoittaa heitä maan­puolustukseen hädän hetkellä?

Kontiolahti

Ampumahiihto pohjautuu sotilasurheiluun, mikä tekee lajista ajankohtaisemman kuin ehkä koskaan nykyisen sukupolven aikana.

Monessa maassa ampumahiihdon lajiliittoa pyörittää militaristinen organisaatio, koska lajiin liittyy ase. Vielä jokin aikaa sitten kukaan ei olisi tätä seikkaa mitenkään korostanut.

Monet italialaiset, ranskalaiset, itävaltalaiset, saksalaiset, sveitsiläiset, venäläiset, valkovenäläiset ja ukrainalaiset ampumahiihtäjät ovat enemmän tai vähemmän nimellisesti rajavartijoita, poliiseja, tullimiehiä tai sotilaita.

Valtio maksaa heille palkkaa harjoittelemisesta ja maan edustamisesta.

Esimerkiksi Italian Dorothea Wierer ja Ranskan Justine Braisaz-Bouchet ovat nimellisesti tullin palveluksessa. Wierer on osallistunut myös sotilaiden MM-kisoihin. Ranskan Simon Fourcade ja Saksan Benedikt Doll ovat sotilaita.

Ukrainan paras miesampumahiihtäjä, maailmanmestari Dmytro Pidrutšnyi, on parhaillaan puolustamassa kotimaataan Venäjän hyökkäystä vastaan sen kansalliskaartin sotilaallisessa osassa.

Dorothea Wierer on Italian tullin palkkalistoilla ja kilpailee sotilaiden MM-kisoissa.

Suomessakin hiihtäjiä ja ampumahiihtäjiä oli armeijan leivissä viljalti vielä 1980-luvulla.

Varsinkin Rajavartiolaitos tarjosi hyviä työpaikkoja huippu-urheilijoille. Joukko-osastot suorastaan kilpailivat siitä, kenellä oli parhaat hiihtäjät.

Urheilijat saivat myös varsin vapaasti harjoitella ja kilpailla. Se herätti närää ja kateutta, ja asiasta tehtiin useita valituksia. Niiden myötä urheilijoiden erivapaudet Puolustusvoimissa vähenivät radikaalisti.

Tero Seppälä (vas.) lähetti Olli Hiidensalon matkaan ampumahiihdon maailmancupin viestissä Kontiolahdella perjantaina.

Olisiko nyt aika palata ajassa taaksepäin? Palkata urheilijoita harjoittelemaan valtion kustannuksella ja velvoittaa heitä maanpuolustukseen hädän hetkellä?

Puolustusvoimat on viime vuosina kaikessa hiljaisuudessa lisännyt aktiiviurheilijoiden palvelusta, mutta määrät ovat vielä pieniä.

Maajoukkueen ampumahiihtäjistä Olli Hiidensalo ja Tuomas Harjula ovat liikunta-aliupseereita, samoin maastohiihtäjä Ristomatti Hakola.

Kaikkiaan Puolustusvoimissa on yksitoista liikunta-aliupseeria, joiden tehtävänä on valmentaa ja edustaa lajiaan.

Hiidensalon määräaikainen pesti päättyy huhtikuussa.

”Valitettavaa, että Suomessa tilanne on tällainen. Suurin osa kollegoistani on valtion leivissä maailmalla. Saksassa on 700 ja Itävallassa melkein 200 urheilijaa armeijan palkkalistoilla. Puhumattakaan Italiasta, jossa on kaikenmaailman metsänvartijat ja karabinieerit”, Hiidensalo sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa on ollut hyvä ja toimiva järjestelmä, joka on ajettu ajan myötä alas.

”Mahdollisuus on hukattu, ja siihen on vaikea palata. Moni vieroksuu sitä, kuinka paljon siihen pannaan rahaa, kun urheilijat ovat töissä rajalla tai Puolustusvoimissa. Se vaatii alkupanostusta, että systeemi alkaa tuottaa. Vaikea sitä on saada enää menemään läpi.”

Ampumahiihtäjä Erika Jänkä on rajavartija itärajalla Kostamuksessa mutta harjoittelee Vuokatissa.

”Erika on kehittänyt ammattinsa sinne. Puolustusvoimien palveluksessa ei kuitenkaan ole määrällisesti isoa kehitystä urheilijoiden osalta, valitettavasti”, Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki sanoo.

Hän kiittelee Puolustusvoimien urheilukoulua, jossa palvelee 5–7 ampumahiihtäjää.

”Jos esimerkiksi Rajavartiolaitos haluaa palkata urheilijoita ilman työvelvoitetta, se on hyvä asia. Keski-Euroopassa se on hyväksytty tapa. Ei ole näkyvissä, että tällainen tulisi Suomeen”, Lähdesmäki sanoo.

Immo Kuutsa toimi aikanaan sekä hiihdon että ampumahiihdon päävalmentajana. Hänen valmennuskausillaan 1970–1990-luvuilla maajoukkueissa oli melkein puolet valtion palveluksessa olevia urheilijoita, poliiseja ja rajavartijoita.

Kuutsan mielestä nyt olisi tarvetta palata vanhaan toimintatapaan, monestakin syystä.

”Urheilijat voisivat olla valtion virkamiehiä. Ei olisi ainaista itkua, että olympiadi kerrallaan tehdään sopimuksia. Nykyinen systeemi on sillisalaatti. Kuvion täytyisi olla hyvin suunniteltu ja pitkäjänteinen. Hyvin toimivat alueiden urheiluakatemiat pitää kytkeä samaan kuvioon.”

Puolustusvoimien ampumahiihdon vastuuvalmentaja Ville Kotikumpu sanoo, että valtion palkkalistoilla olo helpottaisi monen nuoren urheilijan elämää ja valmennusta.

”Jos urheilijoita saataisiin lisää Puolustusvoimiin töihin, se antaisi pohjaa harjoitella. Moni urheilija joutuu miettimään, mistä saa rahaa.”

Kotikumpu muistuttaa, että 1980-luvulla Puolustusvoimissa pystyttiin irrottamaan ihmisiä urheiluun. Tänä päivänä se ei ole enää samalla tavalla mahdollista.

”Puolustusvoimat on ainoa organisaatio, jossa on urheilijoita töissä. Voi valita myös sotilasuran ja urheilla sitä kautta, kuten Niko Husu tekee”, hän sanoo ja nostaa esimerkiksi kadettikoulua käyvän lupaavan maastohiihtäjän.

Kuinka hyvin suomalaiset ymmärtäisivät tällaisen valtiourheilijakuvion, jos siihen haluttaisiin joltain osin siirtyä?

”Jos sillä tavalla tulisi Iivo Niskasen tasoisia hiihtäjiä, se ei olisi ongelma Suomen kansalle. Jos menestystä taas ei tulisi, ihmisten olisi vaikeampi ymmärtää”, Kotikumpu arvioi.

”Kansa kyllä ymmärtää”, Kuutsa sanoo.

Urheiluministeri Antti Kurvinen (kesk) kannattaa urheilijoiden palkkaamista Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelukseen tietyin varauksin.

”Ajatus on kiinnostava ja pidän sitä hyvänä mallina mutta urheilijat ovat yksilöitä ja erilaisia. Se voisi joillekin sopiakin, että modernilla tavalla palattaisiin vanhaan”, Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupissa lauantaina vieraillut Kurvinen sanoi HS:lle.

”Se ei tätä päivää eikä tulevaisuutta, että kaikki urheilijat olisivat valtion palveluksessa.”

Kurvinen haluaa selvittää niin sanotun kaksoisuran tuomia keinoja huippu-urheilijoille. Kaksoisura-ajattelussa urheilija opiskelee tai valmistautuu samalla urheilu-uran jälkeiseen aikaan.

”Ajan voimakkaasti kaksoisura-ajattelua, että urheilija hommaisi ammatin jo urheilu-urana aikana. Rakennettaisiin siviiliuraa samalla eikä niin, että urheilija jää tyhjän päälle urheiltuaan 15–20 vuotta”, Kurvinen sanoo.