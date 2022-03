The Guardian: Sveitsiläis­miljardööri on vakuuttunut, että osto­tarjous Chelseasta hyväksytään – Abramovitš joutunee laskemaan hinta­pyyntöään

Sveitsiläismiljardööri Hansbjörg Wyss on liittoutunut yhdysvaltalaisen Todd Boehlyn kanssa ja valmistelee osto­tarjousta Englannin Valioliiga-seura Chelseasta.

Sveitsiläismiljardööri Hansbjörg Wyss on vakuuttunut siitä, että hänen ja yhteistyökumppanien ostotarjous myynnissä olevasta Chelseasta hyväksytään, kertoo brittiläinen The Guardian -lehti.

86-vuotias Wyss on liittoutunut LA Dodgersin omistajan, miljardööri Todd Boehlyn kanssa. The Guardianin tietojen mukaan kaksikko on jo sopinut muiden yhteistyökumppanien liittymisestä hankkeeseen, mutta näiden ihmisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu.

Boehly on yhdysvaltalaisen sijoitusyhtiö Eldridge Industriesin perustaja. Wyss on aiemminkin tehnyt yhteistyötä Boehlyn kanssa ja on ostotarjousta ja neuvotteluita varten lentänyt Yhdysvaltain Kaliforniaan.

Sveitsiläismiljardööri on ollut perustamassa ja johtamassa yritystä, joka valmistaa lääketieteellisiä välineitä. Yrityksen nimi on Synthes Holding AG.

Wyss kertoi sveitsiläislehti Blickille, että Chelseaa kauppaavan Roman Abramovitšin alkuperäinen hintapyyntö oli liian korkea. Abramovitš halusi alun perin lähes viisi miljardia euroa seurasta, mutta analyytikoiden mukaan hän tuskin saanee enempää kuin 2,5 miljardia euroa seurasta.

Abramovitšin hinta-arviota painaa alaspäin Chelsean vaikeasti laajennettava stadion Stamford Bridge, jonka kapasiteetti on vain 41 837.

Neuvotteluja vauhdittaa tieto siitä, että Abramovitšia voi uhata huomattavat pakotteet. Britannian hallitus ei ole asettanut pakotteita Abramovitšia vastaan sen jälkeen, kun Venäjä laajensi sotatoimiaan Ukrainassa. Abramovitš on jyrkästi kiistänyt, että hänellä on mitään tekemistä Venäjän presidentin Vladimir Putinin tai Venäjän valtion kanssa.

Valioliigan toimitusjohtajan Richard Mastersin mukaan tavallisesti Valioliiga-seuran myymisessä menee viikkoja.

”Jos tiedot ovat helposti saatavilla, kauppa voi syntyä suhteellisen nopeasti. Jos omistaja päätyy pakotteiden kohteeksi, silloin se tuskin on mahdollista.”