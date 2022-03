Olli Ojanaho on viihtynyt ladulla muun muassa 1 800 metrin korkeudella Bariozissa.

Huippusuunnistaja Olli Ojanaholle on kertynyt Ranskassa opiskelua oudolla päivärytmillä ja rutkasti hiihtokilometrejä.

Vuonna 1968 Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiin hiihtäjiin lukeutuva Eero Mäntyranta hävisi 1,9 sekunnilla 15 kilometrin olympiavoiton Norjan Harald Grönningenille.

Grenoblen olympialaisten hiihdot käytiin tuolloin Ranskan Alpeilla Autransin kylässä, jossa niiden kisojen jälkeen lienee käynyt vain harvakseltaan suomalaisia hiihtämässä.

Mutta ainakin tänä talvena siellä on ollut vähän enemmän suomalaista liikehdintää. Asialla on ollut Mäntyrannan tavoin lappilaislähtöinen kestävyysurheilija, Suomen tämän hetken parhaisiin suunnistajiin lukeutuva Olli Ojanaho.

Autrans on ollut yksi niistä Grenoblen ympäristön hiihtopaikoista, joissa 25-vuotias Ojanaho on vuoden alusta kerryttänyt yli tuhat kilometriä suksien päällä.

Päinvastoin kuin useimmissa muissa lajeissa, suunnistuksessa on yleistä ja normaalia, että maailman huiputkin panostavat urheilu-uran aikana myös opiskeluun. Tämän takia Ojanahjo on nyt yhteen menoon viisi kuukautta Ranskassa.

Ojanajo on opiskellut vajaat neljä vuotta Helsingin ruotsinkielisessä kauppakorkea­koulussa Hankenissa, ja nyt menossa on tutkintoon kuuluva vaihto-opiskelu ulkomailla.

Ojanaho opiskelee toukokuun alkuun asti Grenoble Ecole de Managementissa eli paikallisessa kauppakorkeakoulussa ja jää sen jälkeen vielä muutamaksi viikoksi harjoittelemaan samoihin maisemiin.

Suomalaisessa huippu-urheilussa ei ole tavanomaista, että maajoukkuetason urheilija lähtee useaksi kuukaudeksi ulkomaille opiskelijavaihtoon.

Ojanaholle on ollut koko ajan selvää, että hän käyttää tilaisuuden hyväksi sekä opiskelun että urheilun kannalta. Kyse on myös investoinnista tulevaisuuteen.

”Koen, että suunnistajalle sopii aika hyvinkin tällainen, että pääsee pidemmäksi aikaa toiseen maahan kartuttamaan kokemus­pankkia erilaisista maastoista. Olen odottanut tätä innolla, ja on hienoa olla täällä. Olen tykännyt toistaiseksi tosi paljon”, Ojanaho sanoo HS:lle puhelimitse.

Vuoristomaisema on vaihtunut välillä pienempiin mäkiin, kun Ojanaho on käynyt etelä-Ranskassa suunnistamassa ja maajoukkueleirillä Espanjan Alicantessa.

Ojanaho haki vaihtoon nimenomaan Keski-Eurooppaan.

”Pyrin hakemaan sellaisia paikkoja, joissa pääsee sekä hiihtämään että juoksemaan sulalla maalla. Täällä on hyvät olot juoksuharjoitteluun, ja läheltä löytyy korkeammalta hiihtopaikkoja. Hiihto on tehnyt hyvää, koska se säästää jalkoja. Halusin sen mahdollisuuden, että jos tulee jalkavaivoja, on hyvät mahdollisuudet korvaavaan harjoitteluun.”

Ojanahon mukaan korkeintaan 45 minuutin ajomatkan päästä löytyy kymmenkunta hyvää hiihtopaikkaa.

Osa niistä on melko korkealla, joten tarjolla on myös totuttelua ohueen ilmanalaan. Siihen sopeutumista tarvitaan vuoden 2023 MM-kisoissa, koska Sveitsissä suunnistetaan osittain yli 2 000 metrin korkeudella.

”Täällä on keväämmällä mahdollisuus saada myös hyvää kokemusta samantyylisistä maastoista, joita on sitten Sveitsissä.”

Toki maajoukkueleirejä ehtii kertyä vielä useita niiden kisojen varsinaisista tyyppimaastoista.

”Täälläkin osa treeniradoista tulee käymään varmaan aika korkealla, että saa suunnistus­teknistä kokemusta relevanteista maastoista.”

Korkean paikan harjoitteluun Ojanaho aikoo panostaa myös omilla leireillä.

”Ensimmäinen varsinainen korkean paikan leiri tulee elokuussa kesän pääkisojen jälkeen. Korkean paikan harjoitteluun pitää panostaa, jos haluaa menestyä Sveitsin kisoissa pitkällä matkalla, joka juostaan 2 000 metrin molemmin puolin. Siihen korkeuteen sopeutumisesta ja valmistautumisesta tarvitsee kokemusta.”

Ojanahon mielestä opiskelu Grenoblessa eroaa aika paljon siitä, mihin hän on tottunut Helsingissä.

”Luentojen ajankohdat ovat tosi epäsäännöllisiä. Ne vaihtelevat päivittäin. Välillä on koulua aamulla, välillä iltapäivällä ja joskus voi olla aika myöhään illallakin. Aika paljon on päiviä, jolloin ei ole tarjolla mitään yhteistä luentoa. Silloin voi itse rytmittää päivää, kuten haluaa”, sanoo Ojanaho, joka saa kandidaatintutkinnon valmiiksi kesään mennessä.

Opiskelu tapahtuu koronatilanteesta huolimatta normaalisti.

”Jos on altistunut, voi olla etänä mukana. Luennoilla on maskipakko, ja ne pidetään aika isoissa tiloissa, vaikka on pienet ryhmät. Joten pystyy hyvin pitämään turvavälejä.”

Opetus vaihto-opiskelijoille tapahtuu englanniksi, ja ranskaa Ojanaho opettelee pikku hiljaa.

”Joistain helpoista tilanteista selviydyn ehkä jo ranskaksi, mutta mitään kunnollista keskustelua en pysty vielä käymään”, sanoo Ojanaho, joka puhuu suomalaisen valmentajansa Torsten Smedslundin kanssa ruotsia.

Ojanaho on vuokrannut Grenoblesta pienen airbnb-yksiön.

”Se on tuntunut hyvältä ratkaisulta, että saa omaa rauhaa. Kun olen urheilija, niin itse rytmitän arkirutiineja oman mielen mukaan.”

Liikkumisessa harjoitusmaastoihin on apuna vuokra-auto. Kuluja Ojanaho saa katettua tukijoiden avulla, ja apua on myös Hankenilta saadusta stipendistä.

Olli Ojanaho aikoo jäädä muutamaksi viikoksi Grenoblen maisemiin harjoittelemaan vielä sen jälkeenkin, kun opiskelu siellä on päättynyt toukokuun alussa.

Käytännön vinkkejä Ojanaho on saanut viime syksynä Suomen maajoukkueen päävalmentajaksi tulleelta ranskalaiselta Thierry Gueorgioulta, joka on lähtöisin linnuntietä runsaan sadan kilometrin päästä Saint-Étiennestä.

”Thierryn tulo päävalmentajaksi on ollut minullekin tosi hyvä juttu. Hän on auttanut paljon ja antanut hyviä vinkkejä, missä täällä kannattaa treenata.”

Grenoblen alueella asuu muitakin suunnistajia.

”Aika paljon treenaan yksin ja toisaalta tykkään siitä, mutta olen myös saanut hyvin harjoitusseuraa. Osa näistä suunnistajista on entuudestaan tuttuja.”

Hiihtoladuilla Ojanaho on nähnyt myös muiden lajien huippuja. Näköpiiriin on tullut muun muassa hiihdon moninkertainen olympia- ja MM-mitalisti Maurice Manificat ja ampumahiihdossa samoja meriittejä saavuttanut Émilien Jacquelin.

Tulevalla kilpailukaudella Ojanaho tähtää sekä sprinttimatkojen MM-kisoihin Tanskaan että maastomatkojen EM-kisoihin Viroon. Grenoblessa on kuulemma hyviä mahdollisuuksia myös sprinttiharjoitteluun.

Seuratasolla rovaniemeläislähtöinen Ojanaho on Helsingin Suunnistajien ykkösmies.

”Viime vuoden Jukolan kolmossijan jälkeen koko joukkue on intoa täynnä, ja haluamme Tiomilassakin saada vastaavan luokan onnistumisen. Haluan olla niissä viesteissä hyvässä vireessä ja tehdä mahdollisimman hyvät suoritukset joukkueen eteen.”