Apulaispormestari Paavo Arhinmäki kertoo kaupungin muuttavan tilatuen avustuskriteereitä ”Ilmalassa sijaitsevan jäähallin” harjoitushalliin.

Helsingin kaupunki ei aio osallistua Hartwall-areenana aiemmin tunnetun monitoimiareenan ylläpitoon, apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) kertoo HS:lle.

”Semmoinen ajatus, että Helsinki esimerkiksi ostaisi sen, on poissuljettu, koska omistajat ovat pakotelistalla olevia henkilöitä”, hän sanoo Roman Rotenbergiin ja Gennadi Timtšenkoon viitaten.

Rotenberg ja Timtšenko omistavat halliyhtiötä Arena Events -yhtiönsä kautta. Vaikka Arena Eventsillä on alle puolet Helsinki Halli Oy:n osakkeista, on oligarkeilla yli 90-prosenttinen määräysvalta halliyhtiössä.

”Helsingin kaupungin näkökulmasta Ilmalassa sijaitseva halli on pakotelistalla eikä sitä voi käyttää eikä tukea”, Arhinmäki sanoo.

Hän käyttää hallista nimiä Ilmalassa sijaitseva jäähalli sekä Ilmalan halli.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina toimiva Arhinmäki muistuttaa, ettei kaupunki ole tukenut entistä Hartwall-areenaa enää vuosiin laitosavustuksilla.

Se on kuitenkin tukenut areenan harjoitushallissa harjoitelleita helsinkiläisiä seuroja tilatuella, jollaista ne muutenkin saavat lasten ja nuorten harrastuksiin. Nyt avustuskriteerit ovat kuitenkin muuttumassa.

”Alustavasti olemme linjanneet niin, että jatkossa tilatukea ei voi saada tähän harjoitushallissa tapahtuvaan harjoitteluun”, Arhinmäki kertoo.

”Sen lisäksi Helsingin kaupunki ei tietenkään järjestä eikä tue mitään tapahtumia, joita mahdollisesti Ilmalan jäähallissa järjestettäisiin. Yksityiset toimijathan ovat sieltä vetäytyneetkin.”

Areenalta on jo siirretty pois sinne suunniteltuja tapahtumia, kuten konsertteja.

Ilmalassa sijaitsevan jäähallin seinästä poistettiin keskiviikkona Hartwall-areenan valomainokset.

Myös toukokuisten jääkiekon MM-kilpailujen toinen pelipaikka vaihtuu pois Ilmalasta. Helsinki on yksi kisojen yhteistyökumppaneista.

”On selvää, että niitä ei tulla pitämään Ilmalan hallissa. Yksi potentiaalinen paikka on Helsingin vanha jäähalli”, Arhinmäki sanoo.

Arhinmäen mukaan tilanne on ongelmallinen erityisesti tapahtuma-alalle, kun yksi areena putoaa pois käytöstä. Samalla hän painottaa, ettei asialle ole tällä hetkellä tehtävissä kauheasti mitään.

Esimerkiksi areenan ravintolapalveluista huolehtinut Restel sekä nimisponsori Hartwall ovat katkaisseet yhteistyön hallin kanssa. Tradekan hallituksessa istuva Arhinmäki kertoo Restelin päätöksen olleen ”suhteellisen kallis, mutta ainoa mahdollinen ratkaisu”.

Päätös syntyi välittömästi sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Entinen Hartwall-areena tunnetaan nyt halliyhtiönsä mukaan Helsinki-hallina. Myös tätä nimeä vastustetaan, koska Helsingin yhdistäminen pakotelistalla olevien oligarkkien omistamaan halliin katsotaan Venäjän käymän sodan vuoksi kielteiseksi.

Mitä Arhinmäki ajattelee tilanteesta?

”Se on tietysti sen hallia pyörittävän yhtiön virallinen nimi ollut muistaakseni vuodesta 1995 lähtien. Mutta sehän on tunnettu sponsorin mukaan, joka teki täysin oikean päätöksen ja veti sponsorinimensä pois. Siksi olen itse käyttänyt terminä Ilmalassa sijaitsevaa jäähallia. Se antaa neutraalin kuvan siitä, mistä on kysymys”, hän vastaa.

”Tuskin kukaan haluaa tulla yhdistetyksi pakotelistalla olevien omistamaan halliin. Ei Helsingin kaupunki eikä yritykset eikä yhteisöt.”