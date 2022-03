Pelaaja otettiin kiinni Šeremetjevon lentokentällä lähellä Moskovaa.

Kaksi olympiakultaa Yhdysvaltojen joukkueessa voittanut koripalloilija on otettu Venäjällä kiinni epäiltynä hasisöljyn hallussapidosta, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Venäjän viranomaiset ilmoittivat löytäneensä yhdysvaltalaisen koripalloilijan matkatavaroiden joukosta hasisöljyä Šeremetjevon lentokentällä.

The New York Timesin mukaan venäläinen uutistoimisto Tass on kertonut viranomaislähteen perusteella teosta epäillyn pelaajan olevan Brittney Griner. 31-vuotias sentteri on naisten WNBA-liigan seitsenkertainen tähdistöpelaaja.

Tietoa pelaajan henkilöllisyydestä ei välittömästi vahvistettu esimerkiksi yhdysvaltalaisista viranomais­lähteistä, mutta esimerkiksi Grinerin edustama WNBA-joukkue Phoenix Mercury twiittasi myöhemmin olevansa tietoinen ”Grinerin tilanteesta Venäjällä”.

Tulliviranomaisten tiedotteen mukaan tapausta tutkitaan laajamittaisena huumeiden kuljetukseen liittyvänä rikoksena, josta voi seurata Venäjällä jopa kymmenen vuoden vankeustuomio, kertoo The New York Times.

Monet WNBA:n pelaajat siirtyvät harjoituskaudella pelaamaan Venäjälle, missä palkkataso on Yhdysvaltoja korkeampi. Griner on pelannut UMMC Jekaterinburgin riveissä useina vuosina.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi WNBA-pelaajat ovat kuitenkin nyt lähteneet Venäjältä.

Kiinnioton tai syytteen kohdistuminen Yhdysvaltojen kansalaiseen ei ole ollut tavatonta Venäjällä. Viime vuosina maiden välien kiristyttyä Yhdysvaltojen viranomaiset ovat pitäneet useita tällaisia tapauksia tekaistuina, kirjoittaa The New York Times.