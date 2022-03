Ivan Kuliak otti pronssia ukrainalaisen Illia Kovtunin voittamassa kilpailussa.

Telinevoimistelun maailmancupissa Dohassa nähtiin lauantaina viimeisin osoitus siitä, että urheilu ja politiikka kulkevat käsi kädessä.

Venäjän Ivan Kuliak, 20, sijoittui kolmanneksi nojapuilla ja aiheutti kohun kisa-asunsa yksityiskohdalla.

Kilpailu oli viimeinen, johon Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat saivat osallistua ennen heidän sulkemistaan kaikesta kansainvälisestä kilpa­toiminnasta. Syynä on Venäjän aloittama laajamittainen sota Ukrainassa.

Kuliak kilpaili neutraalina urheilijana ilman Venäjän maatunnusta kisa-asussaan, mutta mies oli korvannut sen toisella symbolilla.

Nojapuut voitti Ukrainan Illia Kovtun, ja palkintopallilla hänen vierelleen nousseen Kuliakin rinnassa nähtiin teipattu Z-kirjain.

Z-kirjain on Venäjän sodassa käyttämä tunnus, joka on nähty muun muassa lukuisissa ajoneuvoissa. Venäläisen Match TV:n mukaan Venäjän puolustus­ministeriö on kertonut Z-kirjaimen merkitsevän ”kohti voittoa”.

Venäjän voimistelumaajoukkueen päävalmentaja Valentina Rodionenko kommentoi Match TV:lle Kuliakin toimintaa.

”Hän ei puhunut tästä meille etukäteen, vaan tämä oli ehdottomasti hänen oma ajatuksensa. Urheilijamme ovat isänmaallisia”, Rodionenko sanoi.

Kuliakin toiminnasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.