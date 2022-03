Ammattilaisuransa yhdeksän vuotta sitten lopettanut Harri Heliövaara hamuaa brittiparinsa kanssa pääsyä vielä suurempiin ATP-turnauksiin.

Muutama vuosi sitten pitkältä kilpailutauolta ammattilaistenniksen pariin palannut Harri Heliövaara on noussut nopealla tahdilla nelinpelin suomalaiseksi kärkipelaajaksi. Heliövaara, 32, kapusi jo reilu vuosi sitten nelinpelin maailmanlistalla 100 parhaan joukkoon, mutta nyt ranking komeilee jo toista viikkoa tasalukemassa 50.

”Kun aloin tehdä tosissani paluuta vuonna 2018, niin ehkä silloin ajattelin, että olisin tällä hetkellä 50 parhaan pelaajan joukossa. Ensimmäiset pari vuotta eivät olleet niin nopeaa nousua kuin olisin toivonut, mutta viimeisen puolentoista vuoden aikana homma on lähtenyt oikeasti kulkemaan”, Heliövaara kertaa.

Haastajatason kisoja eri parien kanssa tahkonnut Heliövaara löysi vuoden 2020 lopulla parikseen britti Lloyd Glasspoolin, jonka kanssa peli loksahti uomiinsa.

”Meillä oli ollut Lloydin kanssa vähän etäinen suhde ennen, mutta yhteiset pelit lähtivät hyvin liikkeelle. Hävisimme aluksi haastajakisan finaalissa, ja tässä ollaan edelleen”, Heliövaara toteaa.

”Olemme molemmat olleet kaksinpelissä vähintään haastajatasolla, mikä tarkoittaa, että osaamme tenniksen pääasiat hyvin. Kun siihen yhdistetään oikeanlaiset kemiat, harjoitteet ja varsinkin Britanniasta tuleva nelurin tietotaito, niin se on aika hyvä kombo.”

Heliövaara ja Glasspool, 28, voittivat vuosi sitten ensimmäisen ATP-turnauksensa Marseillessa, ja hiljattain helmikuussa ATP-finaalipaikkoja tuli kaksi lisää. Viime vuoden toisen ATP-turnausvoittonsa Heliövaara otti lokakuussa hollantilaisen Matwe Middelkoopin kanssa.

Heliövaaran ensimmäinen tennisura päättyi vuonna 2013 kuin seinään. Suomalainen yritti nuorena pelaajana läpimurtoa kaksinpelissä ja nousikin maailmanlistalla kunnioitettavasti 200 parhaan joukkoon, mutta erilaiset seikat sotkivat kehitystä.

Heliövaaran mukaan tennis on raskas laji, kun asiat eivät suju toivotulla tavalla.

”Loukkaantumisia oli jonkin verran ja samalla myös henkistä väsymystä. Oli oikeastaan kokonainen vuosi, kun kaikki meni vähän huonosti. Minulla oli b-suunnitelma, ja silloin koin uran jättämisen oikeaksi asiaksi.”

B-suunnitelmalla Heliövaara tarkoittaa opiskelua ja työelämää. Hän opiskeli Aalto-yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi ja sai hyviä työtarjouksia, mutta veri veti takaisin tenniksen pariin.

”Ajattelin, että nauttisinko sittenkin pelaamisesta enemmän. Lisäksi pääsy Tokion olympialaisiin tuntui hyvältä muutaman vuoden projektilta ja sopivalta tavoitteelta. Henri Kontinen oli silloin maailman ykköspelaaja nelurissa, kun aloin tehdä paluuta”, Heliövaara viittaa viime kesän olympiamahdollisuuteen, joka kariutui suomalaisilta kuitenkin niukasti.

Heliövaarasta on tullut hieman yllättäenkin Suomen nelinpeliykkönen, kun lajin suomalaispioneeri, grand slam -turnausvoittaja Kontinen on ottanut korona-aikana etäisyyttä lajiin.

”Harmillinen tilanne, mutta hän [Kontinen] on ollut maailman ykkösenä ja näyttänyt, mitä hän osaa. Vaikea siinä on itse mennä neuvomaan, mitä hänen pitäisi itse tehdä”, Heliövaara toteaa.

”Upea juttu, että hän on mukana Davis Cupissa valmentajan roolissa ja haluaa jakaa tietotaitoa minulle ja muille [suomalaispelaajille]”, Heliövaara viittasi viime viikonlopun maajoukkuetapahtumaan, jossa Heliövaara otti Emil Ruusuvuoren kanssa komean voiton belgialaisparista Espoon kotiyleisön edessä.

Heliövaara ja Glasspool ovat tämän kauden ATP-rankingissa 11. eniten pisteitä kerännyt nelinpelipari, kun kauden päättävään Lontoon finaaliturnaukseen otetaan kahdeksan parasta kaksikkoa. Pääsy finaaliturnaukseen vaatisi kuitenkin hyviä tuloksia isoissa turnauksissa, ja esimerkiksi Masters-tason turnausportit eivät ole vielä parille avautuneet.

Maaliskuussa Yhdysvalloissa pelattavat arvokkaat Indian Wellsin ja Miamin Masters-turnaukset jäävät Heliövaaralta ja Glasspoolilta väliin.

”Masters-tasolla on melko pienet kaaviot, mutta isoja rahoja ja pisteitä tarjolla. Siellä voi tehdä oikeasti tulosta”, Heliövaara sanoo ja jatkaa lähiaikojen tavoitteistaan.

”Vuosi sitten nousin top-100:aan. Nyt se on puolitettu, joten jos vuoden päästä ranking on taas puolitettu, niin sitten on mennyt aika hyvin. Nyt on helppoa pelata, kun ranking menee oikeaan suuntaan ja tulee koko ajan isompia kisoja.”

Heliövaara myöntää, että tenniskiertueen tiivis matkustaminen on paikoin raskasta, kun vaimo ja parin alle 1-vuotias tytär ovat kotimaassa.

”Välillä tuntuu tosi pahalta, välillä asian kanssa pystyy elämään. Mutta toki koen, että vaimo joutuu aika koville, ja perhe-elämä vaatii sovittamista. Olin [alkuvuonna] Australiassa melkein kuukauden ja äskettäin Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Toivottavasti perhe pystyy tulemaan tänä vuonna jatkossa Euroopan kisoihin mukaan.”