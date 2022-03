Taklaukset ja kova pelitapa puhuttavat salibandypiireissä. Kansainvälinen salibandyliitto ajaa sisään fyysisen pelaamisen linjoja selkiyttävää ohjelmaa.

Maailman paras salibandyn naispelaaja Veera Kauppi tuntee keinot, joilla hänet yritetään pysäyttää. 24-vuotias hyökkääjä on puolustajille kuin maalitaulu: Kauppia vastaan pelataan kovempaa kuin muita.

Juuri sen vuoksi Kauppi on tällä hetkellä sivussa tositoimista. Oikean kätensä rannemurtumasta toipuva taituri loukkaantui tammikuun lopulla, kun häntä taklattiin Svenska Superliganin (SSL) ottelussa. Katse on kuitenkin jo pudotuspeleissä.

”Viime aikoina on ollut ehkä vähän sitä, että pitää aina sattua tosi pahasti ennen kuin oikeasti herätään siihen asiaan”, Kauppi kertoo salibandyyn pesiytyneestä kovasta pelitavasta ja taklauskulttuurista.

Uumajasta tulevaa Thorengruppenia edustava Kauppi kokee pelin tempon kasvaneen samaan aikaan kun pelaajat, varsinkin miehet, ovat kehittyneet fysiikaltaan huipputason urheilijoiksi.

Se taas johtaa väistämättä loukkaantumisiin erilaisissa kontaktitilanteissa.

”Kentällä saa tehdä aika paljon asioita. Se minun tilanteeni oli ehkä vähän tämmöistä kategoriaa, että olisi voitu välttää. Sen pelaajan [Virve Bjerkefeldt] kommentit olivat vähän semmoisia, että hän pelaa ja tuomarit saavat sitten päättää, oliko se virheen arvoinen suoritus vai ei”, Kauppi kertoo.

Taklaukset nousevat salibandyssa puheenaiheeksi säännöllisin väliajoin. Kansainvälinen salibandyliitto IFF ajaa parhaillaan sisään fyysisen pelaamisen linjoja selkiyttävää, viime vuonna hyväksyttyä IFF Physical Play -ohjelmaa.

”Emme halua varsinkaan päähän kohdistuneita taklauksia, mutta emme muutenkaan ylikovia taklauksia, jotka johtaisivat siihen, että tulee vammoja case-Savosen tyyliin”, IFF:n pääsihteeri John Liljelund kertoo.

Liljelund viittaa case-Savosella maajoukkue­puolustaja Krister Savosen syyskuiseen loukkaantumiseen. Classicin tähti löi tuolloin päänsä Tapiolan urheiluhallin kaukaloa reunustavaan betoniseinään.

Savonen kertoi joulun alla Instagram-tilillään saaneensa viime vuonna uransa viidennen ja kuudennen aivotärähdyksen.

27-vuotias tähti lisäsi kärsineensä masennuksesta sekä ahdistus- ja paniikki­kohtauksista. Hänellä oli ollut ongelmia muistin, keskittymisen, tasapainon sekä silmien liikkeiden kanssa.

Samalla Savonen ilmoitti ottavansa etäisyyttä lajiin ja toivovansa rauhaa kuntoutukseen. Hän ei palaa kaukaloihin ainakaan tällä kaudella.

Maajoukkueen ja Classicin Krister Savonen loukkaantui vakavasti viime vuoden syyskuun lopussa. Kuva syyskuun alun Ruotsi-maaottelusta Lahdesta.

Salibandyn sääntökirja sallii kamppailun pallosta olkapää olkapäätä vasten, mutta vaikkapa Kaupin vastaanottama taklaus oli kaukana sellaisesta. Tilanne ei silti ollut Kaupin mukaan edes Sirius-pelin rumin.

”Siellä oli esimerkiksi tilanne, jossa heitettiin käsikynkkäotteella toinen kanveesiin. Tämmöisiä tilanteita, joista ei välttämättä tule mitään seuraamuksia, tapahtuu tosi paljon”, hän kokee.

Kauppi vaatii jokaista pelaajaa ottamaan vastuun omasta tekemisestään ja kunnioittamaan vastustajaa. Kaikkien on päästävä kaukaloon ilman terveytensä menettämisen pelkoa.

Samaa korostaa Salibandyliiton toiminnan­johtaja Pekka Ilmivalta. Lähtökohta on pelin pysyminen turvallisena, mitä se ei joulukuisessa miesten MM-finaalissa ollut. Ilmivalta puuttui asiaan jo tuoreeltaan.

”Meidän on huolehdittava salibandyn turvallisuudesta tulevaisuudessa. Sääntöjen ja ennen kaikkea sääntötulkintojen pitää lähteä siitä, että siellä on turvallista olla jatkossakin”, Ilmivalta sanoo.

”Aina kun on vauhtia, niitä vahinkojakin sattuu. Mutta on eri asia, mitä sääntöjen tai tuomaritulkintojen mukaan saa tehdä.”

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kertoo, että salibandyn sääntöjen ja ennen kaikkea sääntötulkintojen pitää lähteä siitä, että pelaaminen on turvallista.

Juuri nämä seikat määrittävät lopulta sen, miten siistinä peli pysyy – tai miten siistinä sen halutaan pysyvän.

”Se lähtee pelaajista, mutta vanha totuus on, että kyllä ne pelaajat pidemmän päälle pelaavat sen mukaan, mikä on sallittua. Uskon jopa, että salibandyssa vastustajan kunnioitus ja se, että ei [pelata] hinnalla millä hyvänsä, ovat ehkä isommassa roolissa kuin monissa muissa lajeissa”, Ilmivalta kokee.

Myös Kauppi korostaa yhteistä vastuuta rehdin, vastustajia kunnioittavan ja oikeudenmukaisen peliympäristön rakentamiseen. Balanssin on oltava sopiva: vastuuta ei voi vierittää vain yhdelle osapuolelle.

John Liljelund muistuttaa, että eri mailla on ollut eri ajanjaksoina tarve korostaa fyysisyyttään.

Se on ollut maajoukkueiden taktinen elementti, jonka viimeisin esimerkki on Tšekin alle 19-vuotiaat pojat.

”He ovat pelanneet aika kovaa. Ihan sääntöjen mukaisesti, mutta lähellä sitä rajaa, missä menee yli – ja hallinneet kuitenkin sen aika hyvin. Kova paine, karvaus ja fyysinen peli, mutta ihan puhtaasti”, hän sanoo.

Myös Ruotsin aiempaa fyysisempi pelitapa herätti miesten MM-kisoissa huomiota joulukuussa. Eikä Suomikaan ole ollut osaton kehityksessä.

Naisten maajoukkuetta valmentaessaan Liljelund painotti fyysisesti kovan pelin voivan auttaa Ruotsin kaadossa. Ruotsin miehet puolestaan kovensivat pelaamistaan, kun Suomi voitti MM-kultaa 2008 ja 2010.

Kansainvälisen salibandyliiton IFF:n pääsihteeri John Liljelund jakoi Suomen pelaajille hopeamitalit joulukuisten MM-kotikisojen finaalin jälkeen. Mitalia hakemassa kapteeni Nico Salo.

Suomessa ja Ruotsissa halutaan välttää liian kovaa pelaamista, vähentää loukkaantumis­riskiä sekä pitää peli taitopelinä taktisen rikkomisen ja kahvaamisen sijaan.

”Pelaajien palaute on ollut positiivista, ja urheilijakomissiomme on antanut palautetta, että tämä on oleellista. Peli on pidettävä taitopelinä”, Liljelund kertoo.

”Taitoelementti kuuluu siihen [lajiin]. Sitä voi karsia pois paitsi fyysisellä pelillä, myös koukkimisella ja roikkumisella, ja nekin pitäisi saada sieltä pois”, Pekka Ilmivalta jatkaa.

Vuosina 2017, 2018 ja 2021 maailman parhaaksi naispelaajaksi valittu Veera Kauppi parantaisi salibandyn turvallisuutta ”ottamalla kierroksia alas kansainvälisissä ääritapauksissa”.

”Uskon, että monet haluaisivat mieluummin nähdä taitavaa ja nopeaa salibandya kuin lätkämäisiä torikokouksia jokaisen maalivahdin torjunnan jälkeen”, Kauppi sanoo.

”Eli keskittyisin siihen nopeaan peliin ja taitaviin pelaajiin mörssärimeiningin ja taitopuolen hukkumisen sijaan. Olen ollut vahvasti taitavamman salibandyn puolestapuhuja, mutta en todellakaan halua kokonaan lajia ilman fysiikkaa. Kunhan turvallisuus pysyy mukana, olen tyytyväinen.”

Koko Ruotsin joukkue seurasi jännittyneenä maailman parhaan naispelaajan Veera Kaupin taiturointia viime joulukuun MM-finaalissa.

Fyysisen pelin työryhmän ajamat muutokset eivät näy arjessa välittömästi. Koulutus alkaa kansainvälisistä erotuomareista, ja ottaa aikansa ennen kuin kansalliset vivahteet yhdistyvät yhteen suuntaan.

Ilmivalta uskoo nyt työn alla olevien toimenpiteiden vievän lajia oikeaan suuntaan. Keväiset pudotuspelit ovat runkosarjaan verrattuna oma maailmansa, ja se näkyy Kaupin mukaan myös tuomarien linjassa.

”Viime kaudella finaalissa oli ihan oikeasti viidakon säännöt. Siellä sai tulla selkään ihan eri tavalla”, Kauppi muistelee.

”Muutama finaaleja katsonut kaveri mietti, onko peli oikeasti näin rajua koko ajan. Ei ole, mutta varsinkin pleijareissa ja finaaleissa sallitaan tosi paljon enemmän, ja se alkaa näyttää vähän painilta välillä.”

Miten pudotuspeleissä vältetään ylilyönnit, kun vauhti kovenee ja tunteet lämpenevät?

”Mielestäni ei ole mitään erityistä syytä olettaa, miksi ylilyöntejä tulisi, mutta se on ihan varmaa, ettei pudotuspeleissä anneta tuumaakaan periksi. Kaikki on pelissä, mutta uskon, että oikealla tuomaritulkinnalla ja vastustajan kunnioittaminen takaraivossa tulee hyvää ja hienoa peliä”, Ilmivalta vastaa.