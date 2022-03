Ovetškin on tehnyt 766 maalia ja herättänyt kiukua Vladimir Putinin tukijana.

Washington Capitalsin venäläishyökkääjä Aleksandr Ovetškin nousi jaetulle kolmannelle sijalle jääkiekon NHL:n kaikkien aikojen maalintekijätilastossa tiistain kierroksella.

Ovetškin osui tyhjään maaliin Washingtonin voittaessa Calgary Flamesin vieraissa 5–4. Osuma oli hänelle kauden 36:s ja uran 766:s NHL:n runkosarjassa.

Ovetškin viimeisteli myös joukkueensa 2–2-tasoituksen toisessa erässä.

Venäläinen nousi kaikkien aikojen tilastossa tasoihin tshekkiläisen Jaromir Jagrin kanssa. Edellä ovat enää kanadalaiset Wayne Gretzky ja Gordie Howe.

Ovetškin tarvitsi 1 253 ottelua 766:een maaliin, kun Jagrilla samaan meni 1 733 ottelua.

”On aina hienoa kuulla tuollaisista merkkipaaluista. Olen aina sanonut, että tuollaisten pelaajien seuraan pääseminen on hienoa”, Ovetškin kommentoi ottelun jälkeen.

Ovetškin on ollut viime päivinä erityisessä valokeilassa Ukrainan sodan takia, koska hän on tullut tunnetuksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin tukijana.

Ovetškinilla on esimerkiksi edelleen Instagramissa profiilikuvanaan Putinin kanssa otettu yhteiskuva. Hän ei ole myöskään tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Calgaryssa fanit buuasivat toistuvasti Ovetškinille, kun tämä koski kiekkoon, kertoo yhdysvaltalaismedia.

Lisää on todennäköisesti luvassa ensi yönä, kun Washington kohtaa vieraissa Edmonton Oilersin. Edmontonissa on Kanadan suurin ukrainalaisväestö, ja seura on suunnitellut erityisohjelmaa Ovetškinin vierailua varten.