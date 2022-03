Paralympialaisissa kilpailee paljon sodassa vammautuneita.

”Sota on hyvä paikka rekrytoida paralympialaisia varten.”

Näin kommentoi ruotsalaisen SVT:n asiantuntijana Pekingin paralympialaisissa toimiva Aron Anderson kisojen avajaisten aikana perjantaina ja sai valtaisan kritiikkivyöryn osakseen.

Mies selittää nyt sanojaan Aftonbladetin haastattelussa ja sanoo lauseen olevan irrotettu asiayhteydestä.

”Se on 15 sekunnin pätkä 1,5 tunnin avajaisista. Ymmärrän, että ihmiset ovat poissa tolaltaan, jos he näkevät vain tuon pätkän, mutta he saisivat mielellään katsoa avajaiset kokonaan. Seuraavassa lauseessa sanon, että sota on kamalaa”, Anderson toteaa.

Anderson on itse pyörätuolissa lapsena sairastetun syövän takia. Hän muistuttaa, mistä paralympialaiset saivat alkunsa.

”En tietenkään pidä sotaa hyvänä asiana, se on kauheaa. On kuitenkin fakta, että paralympialaiset sai alkunsa toisen maailmansodan veteraaneista.”

”Moni saa kauheita vammoja sodassa, ja se on kamalaa. Minulla on kuitenkin ystäviä, jotka ovat löytäneet sodan jälkeen elämänilonsa uudestaan urheilusta. Sairastuin seitsemänvuotiaana syöpään ja jouduin sen seurauksena pyörätuoliin. Tieni takaisin elämään kulki urheilun kautta.”

Anderson myöntää ymmärtävänsä, että moni on suuttunut tai ärsyyntynyt hänen sanoistaan. Hän ei kuitenkaan kadu sanavalintaansa.

”Se on fakta. En usko, että he olisivat suuttuneet, jos olisivat kuulleet perustelut.”

”Ukrainassa on menossa hirveä sota, enkä sano, että siinä on mitään hyvää. Tuleeko sodasta toimintarajoitteisia, joista voi tulla paralympialaisia? Ehdottomasti. Yhdysvaltojen joukkueesta 18 prosenttia on sotaveteraaneja. Sen on kamalaa ja surullista, mutta totta.”

SVT Sportin uutispäällikkö Johanna Bäckström Lerneby puolustaa Andersonia.

”Ymmärrän, että Aronin sanat voivat kuulostaa pahalta, mutta hän ei tarkoita, että sota olisi hyvästä, vaan juuri päinvastoin”, Bäckström Lerneby sanoo.

Lue lisää: Ukrainalaisen paralympia­mitalistin koti tuhoutui pommituksessa, toisen isä joutui vangiksi