Konsta Kurikka kävi heittämässä palloa Olympiastadionin lyhyellä juoksuradalla, jonka toisessa päässä on pikajuoksijoita varten pehmustetut patjat.

Konsta Kurikka on asettanut urheilijana itselleen suuren tavoitteen. Suomen kovaheittoisin pesäpalloilija haluaa, että hänet tunnetaan Suomen ensimmäisenä baseballin ammattipelaajana.

”Puhu räpylälle, koska käsi ei kuuntele.”

Konsta Kurikka tietää, mille puhuu, kun hän vie oikean kätensä pitkälle taakseen ja sinkoaa pallon lähes 150 kilometrin tuntivauhdilla vastapäiseen seinään.

Vasemmassa kädessä oleva räpylä toimii eräänlaisena ohjaimena ja tutkana, jotta heitto suuntautuu oikeaan kohtaan.

Heitossa ei toimi pelkkä käsi – koko keho on kuin voimaa tuottava jousi.

Oikeassa tilanteessa vastapuolen pelaaja yrittäisi osua mailallaan 18 metrin päästä Kurikan heittämään palloon. Kun pallo tulee hurjalla nopeudella ja vaikealla kierteellä, siihen on hankala osua.

Kurikka on Suomen kovimpia pallonheittäjiä, ehkä jopa kovin. Ennätysheitossaan Sotkamon Jymyssä pesäpallon nopeudeksi mitattiin 159 kilometriä tunnissa.

Tuosta parin vuoden takaisesta ennätysheitosta käynnistyi tapahtumien sarja, joka voi jonain päivänä johtaa ainutlaatuiseen tilanteeseen suomalaisessa urheilussa: Kurikasta saattaa tulla Suomen ensimmäinen baseballin ammattipelaaja Yhdysvaltojen MLB-liigassa.

Matka sinne on kova. Ylitettävänä on vielä monta estettä, mutta hänen heittokätensä on jo nyt Euroopan eliittiä.

” ”Tämä toimii ihan hyvin. Olemme reilut parikymmentä vuotta tehneet käden kanssa yhdessä töitä.”

Baseball-pallo lähtee Konsta Kurikan kädestä lähes 150 kilometrin tuntinopeudella.

Lauantaina 26. maaliskuuta Kurikka pelaa ensimmäisen ottelunsa Espanjan baseball-liigassa, jonne hän allekirjoitti äskettäin koko kauden 2022 kattavan sopimuksen.

Kurikka pelaa syöttäjänä Valenciassa Antorchan joukkueessa, joka sijoittui viime kaudella Espanjassa kuudenneksi liigassa. Nyt tavoitteena on pääsy neljän joukkoon ja välieriin. Juvalla syntynyt Kurikka pelasi Valenciassa myös talvisarjaa.

Uusi pelisopimus tarkoittaa, ettei Kurikkaa nähdä kesän aikana pesäpallokentillä, joilla hän voitti Suomen mestaruuden Jymyssä vuonna 2020. Superpesiksen poikien Suomen mestaruuden hän voitti vuosina 2017, 2019 ja 2020.

Todennäköistä on, että Suomen kansallispeli on kokonaan taakse jäänyttä elämää.

” ”Ei kannata räpäyttää silmiä, tai menee koko syöttö ohi.”

Baseball on Espanjassa pieni laji, vaikka sen liiga on Euroopan kolmanneksi suurin. Viime kesän Kurikka pelasi baseballia Saksan Bundesliigassa.

Espanjan liigassa on kymmenen joukkuetta. Katsojia otteluissa on muutama sata.

Suomalaisille baseball on pesäpalloon verrattuna vieras laji. Molemmissa peleissä on kuitenkin sama tavoite: saada pelaaja lyönneillä, syötöillä ja heitoilla kotipesään.

Pelissä on pitkälti kyse syöttäjän ja lyöjän välisestä kamppailusta. Baseballissa ei ole takalaitonta kuten pesäpallossa. Syöttö tulee eri suunnasta, suoraan lyöjää kohti. Siksi syöttäjällä on iso rooli.

Kurikka on yksi Valencian yhdeksästä syöttäjästä. Hän on niin sanottu välisyöttäjä (reliever pitcher).

”Syötän kaksi vuoroparia, kolmannen ja neljännen. Pesäpallotaustasta on ollut apua, vaikka muuten joukkuekaverini vähän naureskelevat pesäpallolle, kun näytän siitä videoita”, Kurikka sanoo.

” ”Mis sie tarvitset oikei hyvää kättä, täs siul on sellane.”

Konsta Kurikka keskittyy tarkasti syöttöönsä.

Välisyöttäjän lisäksi joukkueessa on aloittava syöttäjä (starting pitcher) ja sulkija (closer), joka yleensä otetaan peliin mukaan viimeisessä vuorossa. Syöttäjien roolit saattavat myös vaihdella.

Kurikka opettelee eri syöttöjä mutta käyttää yleensä kolmea: kovaa suoraa syöttöä ja kahta kierresyöttöä.

”Syötön oppimiseen menee vuosia.”

Palloa ei saa syöttää lyöjän polven alapuolelle. Kurikka ei pelaa lainkaan joukkueen sisävuoroissa kuten pesäpallossa.

”Tärkeintä on, että pystyn heittämään lyöjän ulos. Parasta on, kun lyöjä lyö syötöstäni hudin. Se on vähän kuin pelaaja otettaisiin väärällä irti pesästä pesäpallossa.”

Lyöjän unelma on osua palloon niin tarkasti ja kovaa, että pallo lentää katsomoon ja pelaaja juoksee home runin eli kunnarin.

Kurikka on raamikas urheilija, 189 senttiä ja 91 kiloa. Moni muu laji olisi ottanut hänet vastaan ilosta kirkuen.

”Leppäkeihästä mummon takapihalla”, Kurikka naurahtaa kysymykselle, millainen keihäänheittäjä hänestä olisi tullut.

Tilastopajan mukaan Kurikka heitti 400 gramman keihästä 26 metriä vuonna 2010. Hän oli silloin yhdeksänvuotias.

Jääkiekkoa Kurikka pelasi nuorena KalPassa Kuopiossa. Lajivalikoimaan on kuulunut myös lentopalloa.

” ”Pikkukierre ja siihen päälle pikkuhymy – ne ovat niitä siistejä pikkujuttuja.”

Konsta Kurikka kävi ensi kertaa uusitulla Olympiastadionilla ennen lähtöään koko kaudeksi Espanjaan.

Kurikka kävi urheilulukiota Sotkamossa mutta reputti ylioppilaskirjoituksissa englannista. Hän ei aio palata koulunpenkille, vaikka valkolakki jäi saamatta.

”Sinänsä hassua, että vaikka käytän Espanjassa englantia, en aio enää mennä yrittämään ylioppilaskirjoituksiin.”

Harjoituksissa Valencian venezuelalainen valmentaja käyttää espanjaa ja Kurikalle tulkataan ohjeet englanniksi.

”Osaan jo muutaman sanan espanjaa. Sitä olisi mukava opetella lisää.”

” ”Kova pää, mutta niin on käsikin.”

Kurikka ei saa Valenciassa pelaamisesta palkkaa, joten siinä mielessä hän ei ole vielä varsinainen ammattipelaaja. Seura maksaa kulukorvauksen ja puolet asumisesta.

”Ilman yhteistyökumppaneiden tukea pelaaminen ei olisi mahdollista”, Kurikka kiittelee ja toivoo, että voisi jonain päivänä antaa jotain tukijoilleen myös takaisin.

Visiona on, että ura Yhdysvaltojen ammattilaisliigassa urkenisi viimeistään viiden vuoden päästä.

”Uskon, että olen heiton päässä unelmastani, Amerikan ammattilaisliigasta. Haluan, että olen baseballin esikuva ja minut tunnetaan Suomen ensimmäisenä baseball-ammattilaisena. Haluan mennä heittämällä Amerikkaan.”

Tekstin seassa olevat isot lainaukset ja jutun ensimmäinen virke ovat Konsta Kurikan ajatelmia.

