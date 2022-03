Venäjän hyökkäyksen myötä Ukrainasta on paennut jo yli kaksi miljoonaa ihmistä.

Brittiläinen tennissuuruus Andy Murray lahjoittaa loppuvuoden turnauksista keräämänsä palkintorahat lapsille, jotka kärsivät meneillään olevasta sodasta Ukrainassa.

Murray toimii YK:n lastenjärjestön Unicefin kanssa, jotta Ukrainaan saadaan muun muassa lääkintätarvikkeita. Murrayn lahjoituksesta kertoi muun muassa BBC.

”Uutiset, videot, kuvat joita me kaikki olemme nähneet, ovat olleet julmia. En voi kuvitellakaan, miltä tuollaisen kokeminen tuntuu. Minulla itselläni on lapsia, ja kun näen lasten kärsivän, se on vielä erityisen vaikeaa katsoa”, Murray sanoi BBC:lle.

”Olo tuntuu avuttomalta, mutta se, miten voin auttaa, on tuoda asiaa esille ja yrittää kerätä niin paljon avustusrahaa kuin mahdollista. Toivottavasti se auttaa lapsia saamaan koulutusta, puhdasta vettä ja psykologista tukea.”

Maailmanlistan entinen ykköspelaaja on kärsinyt viime vuodet lonkkavaivoista ja on tällä hetkellä kaksinpelissä sijalla 88.

Hän ei ole voittanut yhtään turnausta tänä vuonna, mutta palkintorahaa on kertynyt reilut 256 000 dollaria.