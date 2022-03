SJK:n Denys Oliinyk järjestää nyt koulunkäyntiä ja jalkapalloharrastuksia kahdelle vanhimmalle lapselleen Seinäjoella.

Kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan kaksi viikkoa sitten, oli Seinäjoen Jalkapallokerhon ukrainalaispelaajan Denys Oliinykin, 34, mieli täynnä huolta. Hänen kaksi vanhinta lastaan olivat lähellä Ukrainan länsirajaa ja nuorin lapsi entisen vaimon mukana melko lähellä sodan taisteluita.

”Ensimmäisten viiden päivänä aikana en kyennyt nukkumaan kuin muutaman tunnin yössä. En pystynyt harjoittelemaan”, Oliinyk kertoo.

”Tilannetta on vaikea sanoin kuvailla. Perheeni oli siellä ja lapseni olivat siellä.”

Nyt Veikkausliigan ainoa ukrainalaispelaaja on helpottuneempi, sillä ainakin hänen läheisin perheensä on turvassa. Viime viikolla hän kävi hakemassa kaksi lapsistaan Suomeen.

”Nuorin poikani oli entisen vaimoni kanssa paikassa, joka oli 5–10 kilometrin päässä taisteluista. Olin hyvin huolissani heistä. Kun lapseni olivat Ukrainassa, olin kaiken aikaa stressaantunut. Nyt oloni on parempi, kun lapseni eivät ole enää Ukrainassa.”

Denys Oliinykin vanhin lapsi Stefania (vas.) valmistautui ensimmäisiin jalkapalloharjoituksiinsa Seinäjoen Wallsport-areenalla keskiviikkona. Mukana oli myös Oliinykin vanhin poika David.

Oliinykin kaksi vanhinta lasta ovat Seinäjoella, ja myös hänen yhdeksänvuotias nuorin poikansa on lähtenyt Oliinykin entisen vaimon kanssa Ukrainasta.

”Vanhempani ovat Tšernivtsin kaupungissa, joka on yksi turvallisimmista paikoista tällä hetkellä. He ovat lähellä Romanian ja Moldovan rajaa”, Oliinyk sanoo.

Hän toivoo vielä saavansa äitinsä Suomeen. Vanhimmat lapset olivat isovanhempien luona sodan alkaessa. Oliinyk oli ennen sotaa tehnyt sopimuksen entisen vaimonsa kanssa, että vanhimmat lapset asuisivat hänen kanssaan Suomessa. Alun perin muuton piti tapahtua huhtikuussa, mutta sota muutti kaikkien suunnitelmat.

Lasten saaminen turvaan ei ollut helppoa. Vanhimmat lapset lähtivät evakkomatkalle Oliinykin perheystävien kanssa. Tytär on 12-vuotias ja vanhin poika täyttää toukokuussa 11 vuotta.

”Rajalla oli hyvin pitkä jono, ja jotkut joutuivat odottamaan kolme päivää rajanylitystä. Lapseni olivat onnekkaita, eikä heidän tarvinnut olla rajalla kovin kauan. Matka oli kuitenkin hyvin pitkä heille Ukrainasta Moldovaan, sieltä Romaniaan ja lopulta Unkarin Budapestiin, josta hain heidät.”

Oliinyk lähti viime viikon torstaina hakemaan lapsiaan Budapestistä, ja perjantaina he saapuivat Suomeen.

”Nyt minun pitää järjestää heille koulunkäynti ja jalkapalloharjoitukset. Poikani oli jo jalkapalloharjoituksissa Seinäjoella ja tyttäreni on menossa tänään [keskiviikkona]. Meidän pitää saada nyt arjen rutiinit toimimaan ja elämä helpommaksi”, hän kertoo.

”He voivat nyt hyvin. He olivat sodan alkaessa vanhempieni luona. Siellä oli rauhallista. He ovat lapsia, eivätkä vielä täysin ymmärrä kaikkea tapahtunutta.”

Oliinyk on pelannut Seinäjoen Jalkapallokerhossa heinäkuusta 2018 lähtien. Viime lokakuussa hän teki uuden, vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

Uransa alussa hän pelasi useissa ukrainalaisseuroissa ja myös maineikkaassa Kiovan Dynamossa. Kiovan lisäksi hän on pelannut Ukrainassa myös Harkovassa, Ohtyrkassa ja Tšernihivissä.

Kaikki edellä mainitut ovat kaupunkeja, joissa Venäjä käy nyt sotaa Ukrainaa vastaan.

”Olen hyvin järkyttynyt kaikesta, mitä siellä tapahtuu. On mahdotonta hyväksyä ja ymmärtää, että siellä kuolee ihmisiä. Kaupunkien kärsimät vahingot voi korjata, mutta ihmishenkiä ei. Olen hyvin surullinen siitä, että siellä kuolee lapsia.”

Denys Oliinyk on pelannut Seinäjoella kesästä 2018 lähtien.

Oliinyk sanoo itkeneensä usein kuultuaan uutisia. Hän kertoo, että Harkova oli yksi Ukrainan parhaimmista kaupungeista. Nyt se on pommitusten tuhoama.

”Rukoilen ja toivon, että sota loppuu. Olen hyvin ylpeä maastani, ukrainalaisista, armeijastamme ja presidentistämme. Olemme vahvoja ja yhtenäisiä. Olen sitä mieltä, että olemme jo voittaneet sodan. Uskon, että voitamme ja koko maailma juhlii sitä. Emme taistele vain Ukrainan puolesta, vaan vapauden puolesta maailmassa.”

Oliinyk kertoo tuntevansa ystäviä, jotka ovat ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi armeijaan. Hän on seurannut kuulumisia sosiaalisesta mediasta, nyt ei ole oikea aika soittaa heille.

”Meillä [ukrainalaisilla] on nyt vahva luottamus, ja taistelemme loppuun saakka. Emme anna maatamme muille. Arvostamme sitä, miten muu maailma on auttanut meitä”, hän sanoo.

”Olen yrittänyt auttaa kaikin tavoin ystävieni kanssa. Kaikki apu on tärkeätä. Teen sen, minkä voin.”

Viime päivinä Oliinyk sanoo pystyneensä keskittymään omaan arkeensa Seinäjoella. Seura ja joukkuekaverit ovat tukeneet häntä.

”Haluan kiittää puheenjohtajaa [Raimo Sarajärveä] ja kaikkia seuran ihmisiä, jotka ovat auttaneet minua. Olen arvostanut sitä paljon.”

Ainakin tulevan Veikkausliiga-kauden Oliinyk pelaa Seinäjoella ja huolehtii lapsistaan. Sen enempää hän ei osaa sanoa tulevaisuudestaan.

”Sellaista elämä on, koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Suomi on hyvä maa, jossa on hyvä asua. Olen oppinut ja kehittynyt paljon täällä. Nyt lapseni asuvat kanssani, mikä tekee elämästäni parempaa ja onnellisempaa.”

SJK aloittaa Veikkausliiga-kautensa kotiottelulla HIFK:ta vastaan 2. huhtikuuta.

