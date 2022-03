Kohti 400 runkosarjaottelun rajapyykkiä etenevä IFK-sentteri pelasi KHL:ää Donbass Donetskissa kahden kauden ajan.

Ässät–HIFK 2–4

Kolme pinnaa ja hieno nousu. Siinä lauantain Ässät-ottelun suurin anti Helsingin IFK:lle joukkueen konkariosastoon kuuluvan Petteri Wirtasen mukaan.

”Emme olleet sillä tavalla pelin päällä, niin kuin olisimme halunneet”, 35-vuotias keskushyökkääjä kertasi IFK:n 4–2-vierasvoittoon päättynyttä ottelua.

Jääkiekon Liigan jumbojoukkue Ässät johti ottelua kahteen otteeseen Niklas Appelgrenin osumilla, mutta Otto Paajanen ja Jere Innala toivat sarjanelosen tasoihin.

IFK:n ratkaisijaksi nousi kauden kolmannen osumansa laukonut ruotsalaispuolustaja Johan Motin, joka upotti lämärinsä b-pisteen yläkaarelta Konstantin Volkovin selän taakse ajassa 58.02.

Voittomaalin pohjustanut Eetu Koivistoinen naulasi loppulukemat tyhjään porilaismaaliin.

”Tiesimme, että Ässät tulee täällä lauantaina kovaa päälle, emmekä ehkä ihan pystyneet vastaamaan niiden paineeseen koko peliä. Mutta tässä vaiheessa pisteet ovat isoja, ja varsinkin tuollainen comeback-voitto tekee hyvää”, Wirtanen sanoi.

Alempien ketjujen ja alivoimien luottosentteri kokee Ässien muuttaneen peliään sen jälkeen kun Karri Kivi korvasi Ari-Pekka Selinin valmentajana. Sekä IFK että Ässät voittivat runkosarjassa kaksi kohtaamista.

”Paine on aika kova varsinkin täällä kotona. Jos et pysty matchaamaan siihen omalla syöttö- ja luistelutempolla, niin sitten tulee vaikeaa”, Wirtanen arvioi.

IFK:lla on runkosarjaa jäljellä neljän ottelun verran. Se pelaa seuraavaksi tiistaina Jyväskylässä. Mikäli Wirtanen on tuolloin kokoonpanossa, saa hän täyteen 400 ottelua Liigan runkosarjassa.

Mitä ajatuksia merkkipaalun saavuttaminen herättää?

”Ne ovat semmoisia juttuja, mitä sitten ehkä tulee mietittyä joskus myöhemmin. Tällä hetkellä eletään niin hetkessä ja päivä kerrallaan, että on vaikea sanoa tuohon mitään”, Wirtanen vastasi.

”Tietenkin se kertoo jonkunmoisesta pätkästä, mitä tässä on oltu Liiga-ympyröissä mukana. Toki siellä on kierroksia muuallakin.”

Wirtasen komealle uralle mahtuu myös kaksi kautta Ukrainassa. Hän pelasi KHL-kaudet 2012–2014 Donbass Donetskissa. Itä-Ukrainan tilanne kiristyi juuri tuolloin.

Nyt Venäjä käy Ukrainassa laajamittaista hyökkäyssotaa. Wirtanen pitää tilannetta valitettavana.

”Olen miettinyt asiaa niin, että tavallaan minun on vaikea avata sitä tilannetta ja niitä syitä. Nyt on tämmöinen maailmantilanne, mikä on erittäin vaikea siellä”, Wirtanen sanoi.

”Minulla ei sinänsä ole siihen enempää sanottavaa. Tietenkään en voi välttyä seuraamasta [uutisia].”

Ukrainan sodassa on tähän mennessä kuollut 579 ja haavoittunut yli tuhat siviiliä, YK on vahvistanut tuoreessa raportissaan. Yhdysvallat ja EU ovat asettaneet Venäjälle ankaria pakotteita.

Donbassin kotihalli joutui ryöstön ja tuhopolton kohteeksi toukokuussa 2014, eikä seura osallistunut KHL:ään enää sen jälkeen. Jo kevään 2014 pudotuspeleissä Donbassin kotiottelut siirrettiin Bratislavaan.

Wirtasen Donbass-sopimus päättyi juuri noihin pudotuspeleihin, eikä hänellä ollut aikomusta jatkaa seurassa.

SM-kultaa keväinä 2006 ja 2011 juhlinut Wirtanen janoaa kirkkainta mitalia myös tänä keväänä. Runkosarjan lopun otteluita IFK lähestyy hänen mukaansa päivä kerrallaan.

”Koko ajan yritetään saada pakettia solidiin kuntoon. Tässä on jo merkkejä siitä, että puolustuspeli on alkanut toimia”, hän sanoi.

”Pyritään toki siihen hyökkäyspeliin vielä keskittymään tässä ja saadaan toivon mukaan joukkueen treenejä ja pelejä täydellä porukalla kasaan.”

IFK:n maalille puolentoista kuukauden tauon jälkeen palannut Niilo Halonen pelasi Porissa vasta kuluvan vuoden neljännen ottelunsa. Hän torjui 27 laukausta.

Ässät pelasi lauantaina kolmannen ottelunsa peliasuissa, joiden olkapäiltä puuttuivat Nornickelin logot.

Seura ilmoitti maaliskuun alussa tuomitsevansa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja päättäneensä yhteistyönsä Norilsk Nickel Harjavalta oy:n kanssa.