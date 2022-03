Ammattipelaajien kurinpitoelin pohtii rangaistuksia Robert Milkinsille, jonka The Guardian kertoo muun muassa kaatuilleen ja loukanneen leukansa sunnuntaina.

Snookerammattilainen Robert Milkins joutuu kurinpito­menettelyyn ja saa mahdollisesti rangaistuksia saavuttuaan sunnuntaina humalassa Turkin masters-turnauksen avajaisiin Antalyassa.

Milkins tarvitsi myös hoitoa sairaalassa toilailtuaan melkoisesti, kertoo brittilehti The Guardian.

Sunnuntaina 46-vuotis­syntymä­päiviään juhlinut Milkins muun muassa kaatuili vessassa, loukkasi leukansa ja riiteli ammatti­pelaajien yhdistyksen puheenjohtajan Jason Fergusonin kanssa.

Snookerin ammattilaiskiertue vahvisti keskiviikkona The Guardianille, että ammattipelaajien kurinpitoelin pohtii rangaistuksia Milkinsille, joka on snookerin maailmanlistalla sijalla 44.

Milkins myös pelasi turnauksessa. Hän kohtasi tiistaina Kiinan Ding Junhuin ja johti jo erin 4–1, mutta Ding nousi lopulta 5–4-voittoon.

Milkins kertoi Twitterissä, että ”hän oli juonut vain 2,5 tuntia”. Hänen mukaansa kukaan muu kuin hän itse ei loukkaantunut.

”Ilmeisesti järkytin muutamia. Tästä olen pahoillani. Pyydän anteeksi kaikilta turkkilaisilta ja maailman snookerilta. Kaikki he ovat olleet suurenmoisia minulle”, Milkins kirjoitti.

Antalyan turnaus on ensimmäinen Turkissa järjestettävä snookerin ammattilaisturnaus. Voittajalle on luvassa 100 000 puntaa (120 000 euroa). Turnauksessa on mukana muun muassa maailmanlistan kolmonen Judd Trump.

Oikaisu 9.3.2022 kello 19.10: Jutussa mainittiin aiemmin virheellisesti, että Robert Milkins olisi poistanut twiittinsä. Näin ei ole ja se on nyt julkaistu myös tässä jutussa.