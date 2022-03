Hattutempun iskeneen Benzeman käännekohdaksi muodostunut tasoitusmaali sai kritiikkiä PSG-leiristä.

Tunnelmat Real Madridin ja PSG:n leireissä olivat vastakkaiset jalkapallon Mestarien liigan dramaattisen neljännesvälieräottelun jälkeen keskiviikko-iltana. Madridilaisjoukkueessa oltiin helpottuneita noususta voittoon ja jatkoon, kun taas pariisilaiselle putoaminen oli jälleen yksi raskas pettymys Mestarien liigassa.

Realin sankariksi nousi Karim Benzema, joka nosti toisen puoliajan hattutempullaan espanjalaiset 3–1-voittoon ja jatkoon yhteismaalein 3–2. PSG näytti jo seilaavan vastustamattomasti jatkoon, kun Kylian Mbappén avauspuoliajan maalin turvin vierasjoukkueella oli yhteismaaleissa kahden osuman etumatka.

Tappio oli erittäin katkeraa kalkkia PSG:lle, jolta seurahistorian ensimmäinen Mestarien liigan voitto jää saavuttamatta tänäkin keväänä. Qatarilaisomisteista pariisilaisseuraa on rakennettu viime vuosina valtavilla rahasummilla lyömättömäksi tähtisikermäksi, mutta Euroopan kenttien kirkkain kruunu on kiertänyt joukkuetta – ja kiertää edelleen.

PSG:n valmentaja Mauricio Pochettino myönsi ottelun jälkeen, että loppukaudesta tulee hyvin vaikea, vaikka joukkue johtaa ylivoimaisesti Ranskan liigaa.

"Mestarien liiga on ollut PSG:n tavoite vuosien ajan, kaikki tietävät sen. Tiedämme, että fanit ovat suuttuneita, me tiedämme sen, Pochettino sanoi.

PSG:llä oli jo ennestään miehistössään muun muassa supertähdet Mbappé ja Neymar, ja täksi kaudeksi seuraan hankittiin muun muassa italialaismaalivahti Gianluigi Donnarumma, espanjalaispuolustaja Sergio Ramos, sekä suurimpana satsauksena jalkapallomaailman suurin tähti, argentiinalainen Lionel Messi. Tällä tähtisikermällä epäonnistuminen on erityisen kova isku.

"Olimme hyvissä asemissa etenemään Mestarien liigassa, ja uskoimme että tällä joukkueella voimme voittaa. Meidän täytyy hyväksyä virheemme ja ongelmamme sekä kyvyttömyytemme hallita vaikeuksia”, sanoi PSG:n urheilujohtaja Leonardo.

Ranskalaisesta Benzemasta tuli 34-vuotiaana Mestarien liigan kaikkien aikojen vanhin hattutemppuun yltänyt pelaaja.

"Jokainen ottelu on meille nyt kuin finaali Mestarien liigassa ja Espanjan liigassa, mutta tänään me näytimme, että Real Madrid on yhä elossa”, Benzema sanoi.

"Tiedämme, että PSG tykkää pitää palloa. Aloitimme hyvin, yritimme tehdä maaleja, ja toisella puoliajalla voitimme ottelun henkisen vahvuutemme ansiosta.”

Realin päävalmentaja Carlo Ancelotti kuvaili joukkueen kärsineen paljon illan aikana, mutta yltäneen lopulta hyvään suoritukseen.

"Voitimme erittäin vaikean ottelun, josta tuli paljon hankalampi Mbappén maalin jälkeen”, Ancelotti totesi.

"Ensimmäinen maalimme muutti kaiken. Fanit kannustivat meitä ja aloimme uskoa yhä enemmän. Viimeisen puolen tunnin aikana kentällä oli vain yksi joukkue.”

Toisin kuin ensimmäistä titteliään jahtaava PSG, Real on 13 mestaruudellaan Euroopan cupin ja Mestarien liigan historian menestynein joukkue.

Keskiviikon ottelusta ranskalaisjoukkueelle jäi hampaankoloon erityisesti tapa, jolla käännekohdaksi muodostunut Realin 1–1-tasoitus syntyi tunnin kohdalla. Maalivahti Donnarumma jähmettyi maalillaan Benzeman prässissä, Realin Vinicius sai pallon lahjaksi ja syötti Benzeman avopaikkaan. Pochettinon mielestä Donnarummaa häirittiin tilanteessa sääntöjenvastaisesti, ja seurauksena olisi pitänyt olla vapaapotku.

"On vaikea olla puhumatta tästä suuresta tuomarivirheestä, jota en ymmärrä enkä anna anteeksi”, Pochettino purnasi.

"En ymmärrä, miksi tuomari ei pyytänyt videotarkistusta. Sen jälkeen kaikki muuttui stadionilla. Pelaajamme olivat harmissaan, vaikka meidän täytyy myöntää että teimme myös virheitä.”

Maalin tehnyt Benzema kiisti syyllistyneensä rikkeeseen.

"Prässäsin häntä, hän odotti ja sitten hän vain hukkasi pallon.”