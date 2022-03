Ylivoimauhka, joka elää laukauksestaan, kuuluu stereotyyppinen arvio pian 24 vuotta täyttävästä suomalaiskiekkoilijasta Patrik Laineesta.

Kesällä rajoitetuksi vapaaksi agentiksi pääsevä Laine on yltynyt Columbus Blue Jacketsissa uransa parhaaseen vireeseen. Kauden 39 ottelussa tehopisteitä on kertynyt 42 (22+20).

Laineen kausi käynnistyi hyvin, mutta marraskuussa alkoivat vaikeudet. Ensin hän joutui peleistä sivuun keskivartalovamman vuoksi, ja kesken kuntoutumisjakson kotimaasta kantautui suru-uutinen: hänen isänsä Harri Laine oli kuollut vain 54-vuotiaana.

Kaikkiaan Laine oli sivussa peleistä lähes kahden kuukauden ajan. Oli ymmärrettävää, että paluun jälkeen tahti oli aluksi hiljaisempaa.

Tammikuun lopulta käynnistyi kuitenkin huima jakso. Sen aikana tamperelaistähti on tehnyt 18 ottelussa 27 tehopistettä, joista 16 on maaleja.

Laine pelaa pistekeskiarvolla mitattuna uransa tehokkainta kautta, mutta on silti tehnyt ylivoimalla vähemmän maaleja kuin koskaan.

Mitä suositun suomalaistähden huippuotteiden taustalla sitten oikein on, jos ylivoimalla maaleja ei ole syntynyt?

Jääkiekon ylivoimapeli on kollektiivinen suoritus, jossa yksilöt voivat menestyä päästessään sopivaan rooliin oikeiden pelaajien ympäröimänä. Oikeakätisen Laineen yv-roolina on aina ollut toimia laukojana hyökkäysalueen vasemmalla puolella.

Vastuusta ei ole ollut puutetta. Laine on ollut pelatessaan mukana 70,8 prosentissa Blue Jacketsin ylivoimista, mikä on NHL:ssä 25:nneksi eniten.

Blue Jacketsin ylivoima ei kuitenkaan kokonaisuutena ole lähelläkään samaa tasoa kuin vaikkapa Laineen edellisen joukkueen Winnipeg Jetsin.

Laine onkin 60 ylivoimaminuuttia kohden tehnyt tällä kaudella vain 1,45 maalia. Vähintään 60 minuuttia ylivoimaa pelanneista tuolla lukemalla sijoittuu NHL:ssä sijalle 147.

Syöttöpisteitä Laineelle sen sijaan on kertynyt ylivoimalla aiempaa paremmin (8). Kyse on kuitenkin lähinnä sattumasta.

Ylivoiman sijaan Laine on pystynyt tekemään tuhoja tasakentällisin.

Pisteitä viidellä viittä vastaan on syntynyt 2,53 jokaista 60 peliminuuttia kohden, mikä on Blue Jacketsin vakiopelaajista selvästi eniten. Koko NHL:n tasollakin lukema on melko hyvä.

Laineen laukaisutarkkuus tasakentällisin on parantunut roimasti. Kolmen edellisen kauden ajan hän on laukonut noin kymmenen prosentin tehokkuudella, kun tällä kaudella tarkkuus on ollut uran parasta (18,2 prosenttia).

Laukausten määrissä ei ole merkittävää eroa hänen Winnipeg-kausiinsa, mutta viime kauteen verrattuna Laine on myös laukonut enemmän.

Laineen laukauksen suurin vahvuus ei ole tarkkuus, vaikka kohokohdissa kiekot kilahtelevatkin usein iloisesti tolppien kautta maaliin.

Todellisuudessa Laine laukoo myös selvästi keskimääräistä enemmän ohi maalin. Oleellisempaa on se, miten laukaukset lähtevät: nopeasti ja voimalla. Tällöin maalivahdin reaktioaika jää hyvin pieneksi.

Iso osa Laineen tasakentällisin tekemistä maaleista on syntynyt vasemman b-pisteen yläkaaren tuntumasta – huolimatta siitä, että Laineen pelipaikka on oikealla laidalla.

Laukauksellaan Laine on pystynyt urallaan ”huijaamaan” edistyneitä tilastoja ja tekemään tulosta odottamia paremmin.

Moneypuck-sivuston mukaan Laineen maaliodottama 60 peliminuuttia kohden on yli 0,8 maalia vähemmän kuin toteutuma, mikä on melko poikkeuksellinen ero.

Samalla tavalla todennäköisyyksiä on pystynyt uhmaamaan tällä kaudella ainoastaan kolme muuta pelaajaa: Toronton supertähti Auston Matthews, Nashvillen Filip Forsberg ja Anaheimin Troy Terry.

Moneypuck on pyrkinyt luomaan myös arvion, joka ottaa huomioon pelaajan laukaisutaidon. Tämänkin arvion mukaan Laine on tehnyt tällä kaudella 6,6 maalia enemmän kuin edes hänen taidoillaan olisi pitänyt.

Ovatko nämä lukemat osoitus kehityksestä vai pelkkä tilastopoikkeama?

Tilastoista on löydettävissä myös heikkouksia. Laine esimerkiksi on menettänyt kiekkoa 3,3 kertaa ottelua kohden. Se on Blue Jacketsin vakiopelaajista ylivoimaisesti eniten, yli yksi kiekonmenetys toisena olevaa Max Domia enemmän joka ottelussa.

Laine ei myös edelleenkään ole erityisen hyvä puolustamaan. Monissa joukkueissa tähtipelaajia käytetään nykyään myös alivoimalla jäähyjen tappamiseen, mutta Laineella av-minuutteja on runsaat neljä – yhteensä koko uralla.

Laineen huippuvire tekee tulevista sopimusneuvotteluista entistäkin kiehtovammat.

NHL-joukkueiden johdossa päätöksiä ei pitäisi tehdä sen pohjalta, mitä itseluottamuksensa löytänyt pelaaja kykenee tekemään parhaimmillaan.

Jarmo Kekäläisen ja hänen kollegojensa on katsottava isompaa kuvaa: miten todennäköistä on nykyisen vireen jatkuminen, kuinka pitkiä ja syviä aallonpohjien voi olettaa olevan ja mikä on Laineen kokonaisvaikutus pelille.

The Athleticin edistyneisiin tilastoihin perustuvassa arviossa Laine sai maaliskuun alussa pistemääräkseen 1,4, mikä tarkoittaa hyvää kakkos-kolmosketjun pelaajaa. Esimerkiksi Sebastian Ahon pistemäärä on 3,7, Aleksander Barkovin 4,0 ja Mikko Rantasen 5,1.

Laineen, Gustav Nyquistin ja Boone Jennerin muodostama Blue Jacketsin ykkösketju pärjää The Athleticin mallissa surkeasti. NHL-joukkueiden 32 ykkösketjusta se arvioidaan kolmanneksi huonoimmaksi.

Blue Jacketsiä johtavan Kekäläisen kannalta päätökset Laineen jatkosopimuksesta ovat tärkeitä, sillä hiekka tiimalasissa alkaa väistämättä kulua loppuun.

Kekäläiselle tulee pian kymmenen vuotta täyteen Blue Jacketsin urheilujohtajana. Tuona aikana joukkue on voittanut yhden pudotuspelisarjan.

Laineen nykyisen yksivuotisen sopimuksen vuosipalkka on 7,5 miljoonaa dollaria, joten hän kuuluu jo nyt 20 parhaiten palkatun laitahyökkääjän joukkoon.

Todennäköisintä lienee se, että Laine ja Blue Jackets solmivat melko pitkän ja rahakkaan jatkosopimuksen.

Blue Jacketsin suurin ongelma kun ei ole palkkakatto, vaan kiinnostavien tähtien pitäminen hajuttomaksi ja värittömäksi mielletyssä Columbuksessa.