Kovan treenin jälkeen kolmiloikkaaja Senni Salminen vetää jalkoihinsa palautuslahkeet, jollaisia käyttävät myös Lady Gaga ja Naomi Osaka: ”Lahkeet jalkaan, sängylle makaamaan ja tv-sarja pyörimään”, Salminen kertoo metodistaan.

Kolmiloikka on urheilijan jaloille raastava laji. Siksi palautuminen on yhtä tärkeää kuin varsinainen harjoittelu. On käytettävä kaikki tarjolla olevat keinot, kuten Suomen ennätyksen hypännyt Senni Salminen on tehnyt.

Salminen sai äskettäin käyttöönsä erityiset palautumishousut, joita käyttävät esimerkiksi tenniksenpelaajat Naomi Osaka ja Roger Federer, maastohiihtäjä Johannes Høsflot Klæbo, golfari Tiger Woods sekä monet NHL-jääkiekkoilijat, kuten Kaapo Kakko.

”Ja Lady Gaga”, Salminen huomauttaa.

Palautumishousuissa on oikeastaan kyse pitkistä lahkeista, jotka peittävät jalkaterän ja nousevat ylös vyötärölle.

Lahkeiden tekniikka panee raajojen nesteen liikkeelle käyttämällä dynaamista kompressiota eli pulssivärähtelyä. Kompressori säätää painetta ja huoltaa lihasta viidellä raajan vyöhykkeellä.

Aiemmin kompressiolaitteita käytettiin vain verenkierron ja lymfajärjestelmän sairauksista kärsivillä potilailla.

”Vaikutus on sama kuin hieronnalla. Aineen­vaihdunta ja pintaverenkierto kiihtyvät. Lahkeet ovat kovassa käytössä.”

” ”Ei tarvitse itse olla koko ajan aktiivinen, vaikka koko ajan tapahtuu jaloissa.”

Senni Salminen pukeutuu palautumislahkeisiin Eläintarhan juoksuputkessa. ”Lahkeet ovat kovassa käytössä.”

Palautuslahkeensa Salminen on saanut Ruotsin kautta. Niitä voi käyttää myös lämmittelyn apuvälineenä.

Jos Salminen olisi heittäjä, hän voisi virvoitella käsiään palautushihoilla. Niitäkin on.

Ilmakompressorin säätönappulasta lahkeille voi määrittää käyttöajan kymmenestä minuutista kahteen tuntiin.

Salminen palauttelee jalkojaan lahkeiden avulla kolme neljä kertaa viikossa 40 minuuttia kerrallaan.

”Se tuntuu sopivalta ajalta. Lahkeet jalkaan, sängylle makaamaan ja tv-sarja pyörimään. Ei tarvitse itse olla koko ajan aktiivinen, vaikka koko ajan tapahtuu jaloissa.”

Palautumisen aikana Salminen voi katsoa vaikka true crime -sarjoja, jotka kertovat todellisista rikoksista.

”Ihmismieli kiinnostaa ja kaikki extreme. Viimeksi katsoin siivousvideoita, joissa mennään mitä likaisimpiin koteihin. Siinä silmä lepää, ja on ihana katsoa, kun tykkään itsekin siivota”, Salminen sanoo ja naurahtaa.

Muutoin Salmisen aamu on alkanut tavalliseen tapaan jääkylmällä suihkulla.

Sen jälkeen kolmiloikkaajan ohjelmassa on kevyttä harjoittelua ja palauttelua. Käynnissä on niin sanottu ylimenojakso, kun talven hallikausi on ohi ja valmistautuminen ulkokauteen ei ole vielä kunnolla alkanut.

”Uintia, vesijuoksua, jumppaa ja valokuvausta. Helsingin kokoisessa kaupungissa on paljon tekemistä, vaikka tuntuu, että pitäisi olla treenaamassa”, Salminen kertoo Eläintarhan juoksuputkessa.

Nyt on hyvä hetki vähän levätä ennen kuin valmentaja Matti Mononen lyö pöytään kevään kovan treeniohjelman.

”Juoksupainotteista”, Salminen sanoo uudesta treenikaudesta.

Ylimenoviikon aikana Salminen on viettänyt paljon aikaa luonnossa. Hän on innokas valokuvaaja.

”Haluaisin valokuvata vielä enemmän sitten, kun urheilu-ura on ohi”, 26-vuotias Salminen sanoo.

Kun talvikauden ylimenojakso päättyy, Salminen ajaa jälleen harjoituksiin Imatralle valmentaja Monosen rääkkiin.

Yksi treeni voi kestää jopa neljä tuntia, mutta siihen kuuluu monenlaisia harjoitteita. Palautuslahkeet kulkevat mukana – myös kesän kilpailuissa. Kompressorin kanssa paksut lahkeet painavat useita kiloja.

”Mattikin kokeili lahkeita ja tykkäsi. Sanoi, että hommaa hänellekin.”

Ilmakompressori täyttää paineella palautumislahkeet.

Alkujaan Salmisen piti kilpailla tulevana viikonloppuna yleisurheilun MM-halleissa Belgradissa. Salminen oli jo valittu joukkueeseen, mutta oikean jalan nilkka muljahti 6. maaliskuuta hallikisoissa Pariisissa.

MM-hallit Salminen jätti väliin varotoimena. Nilkasta ei löytynyt magneettikuvissa vakavaa vammaa.

”Totta kai harmitti, vaikka MM-hallit eivät olleet kauden päätavoite, enkä ole niitä enää miettinyt. Paukkuja olisi kuitenkin ollut aika paljon varastossa”, Salminen sanoo.

Sen ymmärtää, sillä Salmisen hallikausi jäi kahteen kisaan. Ennen Pariisia hän voitti Kuopiossa Suomen mestaruuden tuloksella 14 metriä ja 16 senttiä.

MM-halleista Salminen seuraa kotisohvalleen palautumislahkeissaan erityisesti Yulimar Rojasia. Venezuelalainen hyppää lähes metrin pitemmälle kuin muut naiset.

Tokion olympiakisoissa Rojas loikki ME:n 15,67. Tällä hallikaudella hän on hypännyt maailman kärkituloksen 15,41.

”Rojas on pitkäjalkainen ja todella nopea. Hän on kuin luotu kolmiloikkaan”, Salminen sanoo.

” ”Nyt vaan katse kohti kesää.”

Varotoimella Salminen halusi varmistaa, että valmistautuminen ensi kesän arvokisoihin lähtee käyntiin mahdollisimman hyvin ja ilman vammoja.

Salminen on rikkonut rajan (14,32) Eugenessa heinäkuussa käytäviin MM-kisoihin. Sen sijaan elokuussa Münchenissä pidettävien EM-kisojen raja (14,25) on vielä rikkomatta.

Ristiriita johtuu siitä, että MM-kisojen rajat on tehtävä ajalla 27.6.2021–26.6.2022 ja EM-kisarajat ajalla 27.7.2021–26.7.2022.

Ensi kesän ulkokauden kisasuunnitelmat ovat vielä auki.

Viime kesänä kausi alkoi heti Suomen ennätyksellä 14,51 Paavo Nurmen kisoissa Turussa 8. kesäkuuta. Nykyinen SE (14,63) tuli maajoukkueiden EM-kilpailujen ykkösliigassa Romaniassa 19. kesäkuuta.

Tokion olympiakisoissa Salminen putosi sentillä loppukilpailusta tuloksellaan 14,20.

Loppukesällä Salminen ei päässyt erikoisen episodin jälkeen kamppailemaan Suomen mestaruudesta.

Kalevan kisojen tuomarineuvosto oli aiemmin päättänyt, että Salmisen ja Kristiina Mäkelän kolmen ensimmäisen kierroksen hypyt Timanttiliigassa Lausannessa toimivat Kalevan kisojen karsintana.

Lausannessa Salminen astui kaikki kolme hyppyään yli eikä näin ollen rikkonut Kalevan kisojen karsintarajaa 12,50.

Tilanne meni sääntöjen mukaan mutta jätti ikävän sivumaun.

Kauden viimeisessä kisassaan Zagrebissa sentit olivat jälleen Salmista vastaan: hän jäi yhden sentin kesän 2022 EM-rajasta 14,24.

”Nyt vaan katse kohti kesää”, Salminen kuittaa menneet ja pakkaa palautumis­välineensä pahvilaatikkoon.

Myös lihasvasara kuuluu Senni Salmisen palautumista auttaviin huoltovälineisiin.

