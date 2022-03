Sari Essayah aisti jo olympiakisojen jääkiekkofinaalin katsomossa, millainen ilmapiiri maailmassa on vallalla, vaikkei Ukrainan sota ollut vielä alkanut.

”Kaikki toivoivat, että Suomi voittaa. Venäläisille ei hurrattu”, kansanedustaja ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Essayah muistelee sunnuntaita 20. helmikuuta.

Muutamaa päivää myöhemmin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan ja kaikki muuttui. Se näkyi myös Kansainvälisessä olympiakomiteassa (KOK), jonka jäsen Essayah on Suomessa.

Sari Essayah on Kansainvälisen olympiakomitean edustaja Suomessa. Pekingin olympiakisoissa hän pääsi jakamaan mitaleita suomalaisurheilijoille.

Toisin kuin ehkä yleisesti luullaan, KOK:n peruskirja ei vaadi olympialiikkeeltä puolueettomuutta kriisin tai sodan hetkellä.

”Päinvastoin. Jos tämä ei ole se tilanne, jossa ääni pitää nostaa, niin missä sitten”, Essayah sanoo.

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach tuomitsi 11. maaliskuuta julkaistussa puheessaan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan ja otti voimakkaasti kantaa rauhan puolesta.

”Bachilla oli tiukat sanamuodot. Suvereenin valtion kimppuun on hyökätty ja aloitettu brutaali ihmisten murhaaminen. Koko urheileva liike on Ukrainan puolella”, Essayah sanoo HS:n haastattelussa.

KOK:ssa Essayah johtaa vuonna 2026 Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa järjestettävien talviolympialaisten koordinaatiokomissiota, joka seuraa kisajärjestelyjen etenemistä.

KOK:ta on arvosteltu, että se on ollut liian varovainen ottamaan kantaa tai viivyttelee kannanotoissaan.

Onko KOK:n asenne muuttunut?

”Sanoisin, että on muuttunut. KOK:ssa oli liian pitkään tilanne, ettei se ollut hereillä. Agenda 2020 + 5 jatkoineen on ollut tosi hyvä muutosprosessi. Kysymyksessä on olympialiikkeen oma luotettavuus, uusi suunta ja läpinäkyvyys. Takavuosina asioita on varmaan siloteltu ja lakaistu maton alle.”

KOK:n suosituksen mukaan urheilun lajiliitot ovat peruneet Venäjälle myönnetyt kansainväliset kilpailut. Venäläiset ja valkovenäläiset eivät myöskään saa kilpailla ulkomailla.

Ukrainalaisten on puolestaan sodan takia vaikea urheilla ja harjoitella omassa maassaan.

Ukrainan nuorten joukkue pääsee sentään matkustamaan Suomeen ja osallistuu Vuokatissa sunnuntaina alkaville Euroopan nuorten olympiafestivaaleille. Kisojen sponsoreilta on pyydetty ukrainalaisille varusteita.

KOK edustaa järjestöpohjaista urheilua, eikä sen suositus ulotu kaupalliseen urheiluun, kuten jääkiekon NHL:n tapaiseen ammattilaisliigaan, jossa pelaa venäläisiä.

”Tosi surullista, jos kaupallinen urheilupuoli vesittää asian [venäläisurheilijoiden boikotin]. Missä se puoli menee venäläisen rahan kanssa, ja mitkä ovat siellä kaupalliset kytkennät Venäjään”, Essayah sanoo.

Yleisurheilun kaupallinen kilpasarja Timanttiliiga ilmoitti torstaina, että se boikotoi venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita. Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen suomalaisjäsen Antti Pihlakoski ennakoi tätä jo aiemmin HS:n haastattelussa (16.3.).

Käytännön toimena KOK on avannut 200 000 dollarin (runsaat 180 000 euroa) alkupääomalla rahaston ukrainalaisten urheilijoiden auttamiseksi ja lisäavun kerryttämiseksi muun muassa yhteistyökumppaneiltaan.

Samantapainen rahasto oli käytössä Afganistanin urheilijoille Tokion olympiakisojen jälkeen viime kesänä.

KOK auttoi afganistanilaisia urheilijoita evakuoinnissa, mutta ukrainalaisten tapauksessa tästä ei ole tietoja. Ukrainalaisia urheilijoita on lähtenyt rintamalle.

KOK on toimittanut Ukrainaan myös ruokaa, lääkkeitä ja suojia alueille, joissa Punainen Risti voi toimia.

Suositusten, rahallisen avun ja sotaa tuomitsevien puheiden lisäksi KOK:n keinot ovat rajalliset. Se ei esimerkiksi voi toimia kriisissä välittäjänä.

”En näe mitenkään sellaista asetelmaa, että se olisi mahdollista. YK on siihen oikea foorumi”, Essayah sanoo.

Ennen Pekingin talviolympialaisia KOK julisti yhdessä YK:n kanssa olympiarauhan ajalle 27.1.–20.3.

Julistus koski olympiakisoihin ja paralympiakisoihin osallistuvia 193:a maata, myös Venäjää, jonka urheilijat edustivat Pekingissä maan olympiakomiteaa.

”Urheiludiplomatialla on paikkansa, kun voidaan rakentaa mahdollisia kohtaamisia osapuolten välille, muttei brutaalissa hyökkäyksessä. Venäjä rikkoi kaiken muun lisäksi räikeästi olympiarauhan julistusta”, Essayah sanoo.

Venäläinen Jelenea Isinbajeva on KOK:n urheilijajäsen. Hänellä on yhä naisten seiväshypyn maailmanennätys 506 senttiä.

Löytyykö KOK:ssa minkäänlaista ymmärrystä Venäjälle?

”Eipä löydy. On vaikea nähdä, että sitä olisi tällaisessa tilanteessa. Selkeästi kaikki olivat järkyttyneitä. Ukraina on yhdistänyt kaikkia”, Essayah sanoo.

KOK:ssa on tällä hetkellä 105 jäsentä. Heidän joukossaan istuu myös venäläisiä. Entinen seiväshyppääjä Jelena Isinbajeva edustaa urheilijoita, ja Šamil Tarpištšev on Venäjän tennisliiton puheenjohtaja.

”Tilanne on hankala. Isinbajeva ei edusta Venäjää vaan KOK:n urheilijakomissiota. Urheilijat ovat hänet äänestämällä valinneet. Urheilijoilla on oikeus valita edustajansa. KOK ei voi kävellä urheilijakomission yli. Olisi helpointa, jos aloite tulisi sieltä.”

Jääkiekon olympiamitalisti Emma Terho valittiin Pekingissä jatkamaan urheilijakomission puheenjohtajana. Terho voitti puheenjohtajaäänestyksessä Isinbajevan toisen kerran.

Voidaanko Isinbajeva erottaa KOK:n jäsenyydestä?

”Aiheesta on keskusteltu hyvinkin tiiviisti. Isinbajeva on urheilijoiden valitsema henkilöjäsen. Erottaminen ei ole yksinkertaista”, Terho sanoo.

Urheilijakomissio on saanut venäläisurheilijoilta paljon palautetta KOK:n suositusboikotista.

Enimmillään KOK:ssa saa sääntöjen mukaan olla 116 jäsentä. Kolmasosa jäsenistä edustaa urheilun kansainvälisiä lajiliittoja, kolmasosa tulee kansallisista olympiakomiteoista, ja kolmasosa on valittuja edustajia kuten Essayah. Loput ovat urheilijakomission jäseniä.

Lajiliittojen edustajat vaihtuvat sen mukaan, kuka valitaan liiton puheenjohtajaksi tai vastaavaksi.

”Rotaatio on käytännössä aika iso. Aina nimetään uusia jäseniä, kun jonkun kausi loppuu. Itse olen iloinen, että naisia on jäsenistä lähes puolet, 42–43 prosenttia”, Essayah sanoo.