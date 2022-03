Mitä Messille on tapahtunut?

Onko maailman parhaana vuosikaudet pidetty Lionel Messi pelannut tällä kaudella huonosti Pariisin tähtisikermässä, vai onko kyseessä optinen harha?

Miksi kaikkien aikojen paras pelaaja on tehnyt vain kaksi maalia Ranskan liigaa ylivoimaisesti hallitsevassa Paris Saint-Germainissa? Pilaako Messi ”perintönsä” nykyisillä esityksillään?

Näitä kysymyksiä on joutunut pohtimaan moni jalkapallotaikurin temppuja jo vuosia ihmetellyt katsoja useaan otteeseen tämän kauden aikana.

Kysymyksiin ei ole yhtä vastausta, mutta Messin menneisyydestä löytyy seikka, joka osaltaan selittää nykyistä ihmettelyä.

Tätä juttua kirjoittaessa on päällimmäisenä mielessä PSG:n hämmentävä esitys viime keskiviikkona Real Madridin vieraana Mestarien liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Putoamistapaan tiivistyy asia, joka heijastuu suoraan myös Messiin.

Pariisilaiset siirtyivät otteluparissa jo 2–0-johtoon Kylian Mbappén osumalla toisen osaottelun 39. minuutilla ja hallitsivat ottelua viimeiselle puolituntiselle asti. Näytti siltä, että supertähdet Messi, Mbappé ja Neymar veisivät PSG:n vihdoin Mestarien liigan loppukahinoihin.

Kuin ihmeen kaupalla joukkue onnistui kuitenkin ”kunnioittamaan” vanhoja tapojaan ja antoi käsissään tukevasti olleen jatkopaikan lipua isännille. Karim Benzema jätti vieraiden supertähdet varjoonsa, teki PSG-puolustuksen suosiollisella avustuksella hattutempun ja vei Realin jatkoon yhteismaalein 3–2.

Karim Benzema lähetti Messin ja muut PSG:n tähdet laulukuoroon.

HS pyysi HJK Klubi 04:n päävalmentajaa Miika Nuutista tutustumaan Messin tilastoihin ja peliesityksiin niiden takana.

Nuutinen näkee suurimmaksi ongelmaksi PSG:n joukkueen pelillisen tilan ja korostaa, että yksilöitä tulee arvioida suhteessa siihen. Tosin hän myöntää, että Messin otteista puuttuu takavuosien kirkkain säihke.

”PSG ei ole tällä hetkellä vahva kollektiivi, ja sellaisille on tapana tapahtua tuollaisia romahtamisia. Erityisesti vaikeilla hetkillä pelaajien tulisi pystyä tukeutumaan pelitapaan ja yhteistyöhön. PSG:n seitsemän pelaajan puolustusblokkia katseellaan seuranneet supertähdet eivät tehneet kunniaa tälle ajatukselle”, Nuutinen sanoo viitaten Real-ottelun tapahtumiin.

PSG ei ole yhtenäinen joukkue kuten esimerkiksi Liverpool, Bayern München tai Manchester City.

PSG:n päävalmentaja Mauricio Pochettino on Nuutisen arvion mukaan organisoinut joukkueen varsin hyvin piilottamaan Mbappén, Neymarin ja Messin rajoitteita, ja usein kenttätasapaino säilyy tähtitriosta huolimatta.

Se ei kuitenkaan kovimmissa peleissä riitä, jos kentällä on pelaajia, jotka eivät käytännössä osallistu puolustamiseen.

”Jalkapallo ei onneksi toimi niin, että isoimmat tähdet ostamalla marssittaisiin suoraan mestaruuksiin”, Nuutinen sanoo.

PSG:ssä Messi ei ole pelin keskipiste vaan myös Neymar ja Mbappé haluavat pallon, jotta voivat näyttää taitojaan ja ohittaa vastustajia. Tämä on pois siitä ajasta, jolloin Messillä voisi olla pallo.

Vastustajan haastamisesta seuraa lisäksi paljon pallonmenetyksiä, joiden jälkeen kolmikko jää katselemaan muun joukkueen puolustamista ja odottamaan palloriistoa.

Kun pallo riistetään, Messi on monesti ensimmäinen kohde, jolle pallo pelataan. Erona Barcelonan-vuosiin on kuitenkin se, että Messi ei lähde yhtä usein pitkään kuljetukseen ohittamaan vastustajia. Hänen yläpuolellaan kentällä nurmea kuopii Kylian Mbappé, yksi maailman nopeimmista pelaajista.

Pitkä pystysyöttö on näissä tilanteissa usein oikea ratkaisu, ja sen Messi myös lähes poikkeuksetta valitsee. Mbappé onkin tehnyt Ranskan liigassa 14 maalia. Messi on syöttänyt joukkueensa osumista 11.

Messin pitkiä kuljetuksia nähdään aiempaa harvemmin. Luka Modrić pysäytti yhden harvoista yrityksistä.

Messin rooli ei – ainakaan nykyisessä PSG:ssä – olekaan pelata yhtä lähellä vastustajan maalia kuin Barcelonassa. Niinpä verkkokaan ei heilu yhtä useasti.

”Maalimäärien putoamisen suurin syy on Messin pelillinen evoluutio. Hän putoaa alemmas ja alemmas rakentamaan hyökkäyksiä. Tätä näkemystä tukevat myös tilastot, joiden mukaan avainsyöttöjä ja maalisyöttöjä Messi antaa edelleen todella paljon”, Nuutinen sanoo.

Messi on kokoonpanossa edelleen hyökkääjänä, mutta käytännössä hän liikkuu missä haluaa.

”Pochettino on saanut pelaamiseen ihan hyviä rakenteita, ja viime aikoina Messi on nähty erittäin vapaassa ’valeysin’ roolissa eli hyökkääjänä, joka pudottaa pelattavaksi kymppialueelle [ylimpien hyökkääjien alapuolelle] tai vielä alemmas pelintekoalueelle Marco Verrattin viereen. Tämä on vapauttanut Messiä vastaamaan PSG:n pelinrakentelusta ja hyökkäämisen rytmistä.”

Pelillinen rooli ja yhteispeli joukkuetovereiden kanssa kehittyvät mutta ovat kaukana Messin parhaista vuosista.

Messi ja Neymar pelasivat yhdessä jo Barcelonassa kausina 2013–2017, ja kirkkaimpana kruununa oli Mestarien liigan voitto kaudella 2014–2015. Hyökkäyskolmikon täydensi Uruguayn maajoukkuemies Luis Suárez.

MSN-lyhenteellä tunnettu kolmikolla oli kuitenkin pari merkittävää eroa PSG:n tähtitrioon. Ensinnäkin oli tietysti ikä. Messi pelasi uransa huippuvuosia, ja 22-vuotiaana Neymar hoiti puolustusvelvoitteita nykyistä tunnollisemmin.

Vähätellä ei sovi myöskään Suárezin roolia.

”Suárez on loistava pelaaja. Hän oli siinä välissä liima, joka pystyi tekemään likaista työtä eikä tarvinnut kaikkia otsikoita.”

Kun Messi lähti viime kesänä kyynelsilmin koko uransa edustamastaan FC Barcelonasta, hän jätti taakseen jotain, mitä ei löydä mistään muualta: pelillisen rakenteen, joka oli vuosien mittaan kehittynyt hänen vahvuuksiensa varaan ja häntä varten.

Messi on pelannut vain harvoin yhtä hyvin Argentiinan maajoukkueessa kuin Barcelonassa. Syyt ovat samanlaiset kuin nyt PSG-uran alussa.

Barcelonassa Messillä oli pelillinen tukiverkosto, jonka turvin hän pääsi käyttämään omia vahvuuksiaan tilanteesta ja ottelusta toiseen. Tukiverkko säilyi, vaikka pelaajat ja valmentajat vaihtuivat, sillä se ei rakentunut pelkästään pelin organisoinnin varaan.

”Esimerkiksi Sergio Busquets käynnisti käytännössä kaikki hyökkäykset, ja hän haki aina ensimmäisenä katseellaan Messiä tietyltä alueelta. Sitä kautta Messi sai enemmän palloja hyviin tiloihin”, Nuutinen sanoo.

”Ja kun Messi teki bravuuriliikkeensä ja leikkasi oikealta laidalta keskelle, vasen puolustaja Jordi Alba juoksi aina pystyyn. Nähtiin lukemattomia kertoja, miten Messi pelasi Alballe tyhjään tilaan, nousi itse taustalta rangaistusalueelle ja laukoi pallon Alban syötöstä verkkoon.”

Rangaistusalueella Suárez vei liikkeellään puolustajan pois, ja Messi pääsi viimeistelemään. Kuten Real-ottelu osoitti, PSG:ssä osa tällaisista Messin pelaamista tukevista yhteyksistä puuttuu.

”Pelin ensimmäisellä puoliajalla nähtiin kuvaava tilanne, kun Messi oli liikkunut boksiin yhdelle lempipaikoistaan odottamaan takaviistosyöttöä mutta syöttö suuntautui muualle ja Messi jäi levittelemään käsiään.”

Barcelonassa Messillä riitti tuuleteltavaa.

Messin roolin evoluutio alkoi jo Barcelonassa, mutta siellä pelitapa tuki pelaamista niin, että myös maaleja syntyi huimalla tahdilla.

Messi on kärsinyt tällä kaudella pienistä loukkaantumisista, ja lisäksi hän sairastui vuodenvaihteessa koronavirustautiin. Silti kaksi maalia 17 sarjapelissä on vaatimaton saldo, etenkin kun sitä vertaa viime vuosien lopullisiin lukuihin: 30, 25, 36, 34, 37, 26, 43, 28, 46.

Maalien taakse kätkeytyy myös yksi Messin pelaamisen erityispiirre, joka erottaa hänet muista huipuista. Se selittää myös, miksi tavalliseksi kuolevaiseksi taantuminen iskee katsojan silmille poikkeuksellisen voimakkaasti.

Urheilulajeja analysoiva tilastoyhtiö Instat kerää pelaajista käytännössä kaiken mitattavissa olevan tiedon. Nuutinen kertoo mielenkiintoisesta tilastosta, joka on korostanut Messin poikkeuksellisuutta maalintekijänä.

Messi on ylittänyt oman maaliodottamansa selvästi koko uransa ajan, mutta tällä kaudella hän on jäänyt ensimmäisen kerran alle odottaman.

Maaliodottama tarkoittaa yksinkertaistettuna maalintekotilanteen laatua eli jokaisen yksittäisen laukauksen todennäköisyyttä päätyä maaliin.

” ”Parhaina vuosinaan Barcelonassa Messi pelasi hänen ympärilleen rakennetussa maailman parhaassa joukkueessa. Nyt hän on rikkinäisessä PSG:ssä.”

Messi on Instatin mukaan ylittänyt odottaman edellisten yhdeksän kauden aikana peräti 99 maalilla, kun kaikki ottelut lasketaan mukaan.

”Tämä kausi on ensimmäinen pidempi jakso, kuin toteutuma on alle odottaman. Voi olla kyse varianssista, joka tasoittuu, mutta se voi olla myös yksi merkki ikääntymisestä ja pelillisen tason laskusta.”

Messi on siis asettanut riman epärealistisen korkealle vuodesta toiseen jatkuneella näytöksellään. Nyt hänkään ei enää näytä pystyvän riman ylittämiseen.

Vertailu huippuvuosiin on epäreilua jokaisen 34-vuotiaan jalkapalloilijan kohdalla, ja Messin tapauksessa eroa korostaa ympärillä oleva joukkue.

”Parhaina vuosinaan Barcelonassa Messi pelasi hänen ympärilleen rakennetussa maailman parhaassa joukkueessa. Nyt hän on rikkinäisessä PSG:ssä”, Nuutinen sanoo.

Pilaako Messi sitten jalkapalloilullisen perintönsä pelaamalla uransa kenties viimeisiä vuosia tuloksellisesti selvästi heikommin kuin aiemmin? Nuutinen ei usko, että sitä vaaraa on.

”Jos esimerkiksi Diego Maradona ei onnistunut pilaamaan pelillistä perintöään, niin ei Messikään sitä tee.”

Jalkapallofanin ei silti ole helppoa katsoa kaikkien aikojen kenties parasta pelaajaa ja olla odottamatta taikaa, jota ei enää ole samassa mittakaavassa. Kaneja nousee vielä hatusta – mutta aiempaa harvemmin.

”Messi näyttää omissa hetkissään, että tekee tietyt pienet jutut yhä paremmin kuin kukaan muu: tulee esimerkiksi seinä­syöttö­kombinaatioilla keskikentän läpi, kuljettaa ulos pienistä tiloista tai löytää paikkoja murtaville syötöille”, Nuutinen arvioi.

”Merkkejä on ollut, että vielä Messi tulee sieltä. Ei hän ole kuitenkaan vuodessa vanhentunut viittä vuotta.”