Ukrainaan on tullut paralympialaisista mitalisade – ”Sota on loistava kannustin”, sanoo maan paralympiajohtaja

Ukrainasta voi tulla Pekingin paralympialaissa eniten mitaleita voittanut maa.

Ukrainan paralympiakomitean johtajan Valerii Suškevitšin mukaan Ukrainan sota on ollut raskas koettelemus Ukrainan paralympiaurheilijoille, mutta samaan aikaan se on myös auttanut joukkuetta saamaan parhaimman tuloksensa koskaan paralympialaisissa.

”Se on yksi syy, miksi olemme saaneet niin loistavia tuloksia näissä kisoissa. Yhtenä päivänä [aiemmin tällä viikolla] voitimme yhdeksän mitalia”, Suškevitš sanoi Zhangjiakoun paralympiakylässä uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Tätä ei ole koskaan tapahtunut maamme historiassa. Viime aikojen maailmancupin kilpailuissa saimme vain viidensiä ja kuudensia sijoja. Maailmanmestaruuskisoissa tammikuussa yksikään näistä urheilijoista ei saavuttanut mitaleja. Sota on loistava ja voimakas kannustin.”

Ukrainan paralympiajoukkue hädän tuskin pääsi Kiinan pääkaupungissa Pekingissä järjestettäviin kisoihin sodan aiheuttamien logististen vaikeuksien takia, kun Venäjän hyökkäyssota alkoi 24. helmikuuta.

Yli kaksi miljoonaa pakolaista on lähtenyt Ukrainasta etsimään turvaa muualta Euroopasta.

Olympialaisissa Ukraina ei ole ollut mahtimaa, mutta paralympialaisissa on toisin. Ukraina oli perjantaihin mennessä voittanut upeasti 25 mitalia, niiden joukossa yhdeksän kultamitalia, ja vain Kiina oli Ukrainan edellä mitalitaulukossa.

Huoli on painanut Ukrainan urheilijoita Kiinassa, ja unesta on ollut pulaa, kun urheilijat ovat toivoneet myönteisiä uutisia kotimaastaan.

"Joka päivä he soittavat äideilleen, isilleen, isovanhemmilleen ja lapsilleen ja odottavat vastauksia. He ovat myös peloissaan, että puheluihin ei vastata”, 67-vuotias Suškevitš kertoi. Hän sairasti lapsena polion ja kilpaili myöhemmin parauimarina.

”Tällaista on todellisuutemme nyt. Joka päivä ja yö yritämme selvittää ovatko perheemme elossa. On todella vaikeata elää sodan vaarojen kanssa.”

Venäjän hyökkäyssodan takia kansainvälinen paralympiakomitea kielsi venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen paralympialaisiiin, vaikka se oli aiemmin sallimassa heidän osallistumisensa neutraaleina urheilijoina. Valko-Venäjä on osallistunut Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan sallimalla venäläisten sotajoukkojen kokoontumiseen maansa rajojen sisäpuolelle.

Suškevitš sanoi olleensa ensin järkyttynyt paralympiakomitean alustavasta päätöksestä mutta ilahtuneensa sitten, kun muut maat painostivat paralympiakomiteaa muuttamaan päätöstään boikottiuhan voimalla.

"Solidaarisuus on erittäin tärkeätä, ja kunnioitan suuresti kaikkia maita, jotka pyysivät muuttamaan päätöstä.”

Suškevitšilta kysyttiin, oliko urheilijoiden kilpailemisen kieltäminen raju päätös.

”He edustavat maata, joka tappaa ihmisiä. Olympialaisissa on kyse [maan] edustamisesta, joten heidät oli kiellettävä.”

Jotkin ukrainalaiset urheilijat ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi puolustamaan kotimaan, mutta Pekingin paralympialaisiin osallistuvat ukrainalaiset uskovat olevansa tärkeässä roolissa voittamalla mitaleita.

”Kun he ampuvat ampumahiihdossa he kertovat minulle oivaltaneensa, mitä he voivat tehdä maalleen”, Suškevitš sanoi.

Ukraina voi voittaa vielä lisää mitaleita viikonloppuna ja saavuttaa mitalipörssin kärkisijan.

"Tiedämme, miten paljon kilpailumme merkitsevät ukrainalaisille. Olemme iloisia, että voimme taistella heidän puolestaan.”