Minkkinen saavutti uransa toiseksi parhaan sijoituksensa maailmancupissa Otepäässä.

Suvi Minkkinen otti uransa parhaan pikakilpailusijoituksen ampumahiihdon maailmancupissa, kun hän ylsi 20:nneksi Viron Otepäässä perjantaina. Minkkinen oli yksi harvoista kisan ilman sakkokierroksia selvittäneistä, ja sprinttiparhaan ohella tuloksena oli uran toiseksi paras sija maailmancupissa. Minkkinen oli 18:s aiemmin tällä kaudella Ruhpoldingin takaa-ajossa.

Minkkisen lisäksi vain seitsemän muuta kilpailijaa ampui nollat molemmilta paikoilta. Hiiihtoajoissa Minkkinen oli 52:s.

"Se oli uran paras pikakisa ja varmaan sanomattakin selvää, että hyvä mieli on”, Minkkinen iloitsi tiedotteessa.

"Oli ihan tasainen vauhdinjako. Ei mikään ihan huippupäivä hiihdossa, mutta toki voi tässä vaiheessa kautta olla ihan hyvä päivä, vaikka ei siltä enää tuntuisikaan.”

Minkkinen on noussut tällä kaudella maailmaneliitin tuntumaan viidellä top-25:n cup-sijalla. Ammunnassa hän on jo kärkipäässä: yli 300 kisalaukausta tällä cup-kaudella ampuneista vain cupin kärkinainen Norjan Marte Olsbu Röiseland ja Tšekin Jessica Jislova ovat ampuneet tarkemmin kuin Minkkinen, jonka osumaprosentti on 89,8.

Varmuudesta huolimatta ammunta stressaa herkässä lajissa aina välillä.

"Jotenkin ammunta jännitti tänään tosi paljon. En tiedä miksi, koska se on ollut kuitenkin koko ajan hyvää, mutta jotenkin onnistuin siitä vähän stressiä keräämään. Taas se kuitenkin näytti sen, että ei se välttämättä siihen tulokseen vaikuta. Hyvät sarjat molemmat”, Minkkinen mietti.

Mari Ederillä ammunta sen sijaan epäonnistui. Hän jäi 58:nneksi ammuttuaan viisi sakkoa, joista neljä pystypaikalta.

"Yksi plus neljä, eipä siinä paljoa kommentoitavaa ole. Alaoikealta ja alavasemmalta pystyt ja ei ne kaukana ole. Sija 58 ei kyllä lämmitä mieltä. Semmoista tänään taas, katsotaan ensi viikolla sitten uudestaan”, Eder kuittasi tiedotteessa.

Nastassia Kinnunen keräsi neljä sakkoa ja oli 71:s, kolmen sakkokierroksen Erika Jänkä oli 73:s.

Kisan voitti Ranskan Julia Simon ennen Saksan Vanessa Voigtia ja Norjan Karoline Offigstad Knottenia. Simonille voitto oli cup-uran neljäs, mutta ensimmäinen sprintissä. Voigtille paikka palkintopallilla oli uran ensimmäinen.

Maailmancup jatkuu Otepäässä lauantaina miesten ja naisten yhteislähdöillä.