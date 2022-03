Britannian hallituksen julkaisemien dokumenttien mukaan Abramovitšilla on ollut läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Roman Abramovitš on omistanut Chelsean vuodesta 2003.

Jalkapallon Valioliigan johtokunta on vienyt venäläisoligarkki Roman Abramovitšilta oikeuden toimia lontoolaisseura Chelsean johtajana.

Valioliiga tiedotti asiasta lauantaina.

Syy toimille on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat taloudelliset rajoitteet, jotka on kohdistettu myös moniin ulkomailla asuviin vaikutusvaltaisiin venäläisiin.

”Johtokunnan päätös ei vaikuta seuran mahdollisuuksiin harjoitella ja pelata otteluohjelmassa olevat ottelut”, tiedotteessa todetaan.

Abramovitš joutui sanktioiden kohteeksi, koska hänet on luokiteltu Venäjän hallinnolle myönteiseksi oligarkiksi. Britannian hallituksen julkaisemien dokumenttien mukaan Abramovitšilla on ollut läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Sanktiot tarkoittavat käytännössä sitä, että Abramovitš ei saa myydä omaisuuttaan eikä myöskään hyötyä siitä taloudellisesti. Britannian hallitus on kuitenkin valmis pelastamaan Valioliiga-seuran, sillä se on sallimassa seuran myynnin sillä ehdolla, ettei Abramovitš hyödy siitä taloudellisesti. Siitä, miten myynti järjestettäisiin, ei ole tarkkaa tietoa.

The Guardian -lehden mukaan mahdollisille ostajille on kuitenkin kerrottu, että he voivat lähestyä Britannian hallitusta ostotarjouksillaan.

Abramovitš oli valmis myymään seuran sanktioiden uhkaamana noin neljällä miljardilla eurolla.

The Guardianin tietojen mukaan seurasta kiinnostuneita ostajia on ainakin neljä eri tahoa: brittiläinen kiinteistösijoittaja Nick Candy, sveitsiläinen miljardööri Hansjörg Wyss, yhdysvaltalainen miljardööri ja Valioliiga-seura Crystal Palacen osaomistaja Josh Harris sekä baseballseura LA Dodgersin osaomistaja Todd Boehly.

TEKNOLOGIAMINISTERI Chris Philp sanoi perjantaina, että kiinnostuneet ostajat voisivat lähestyä hallitusta. Abramovitš ei voi kuitenkaan hyötyä kaupasta. On ehdotettu, että kauppasumma jäädytettäisiin tai varat ohjattaisiin hyväntekeväisyyteen.

”Selvyyden vuoksi: yhtään sellaista ehdotusta ei hyväksytä, jossa tulot kaupasta päätyisivät Abramovitšin tilille. Hän ei voi hyötyä kaupasta”, Chris Philp sanoi.